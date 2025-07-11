最も離婚しづらいのは「結婚相談所」での出会い！ナレソメ総研が結婚相談所、マッチングアプリ、コミュニティ結婚の離婚率を解明
オンライン結婚相談所「ナレソメ予備校」を運営する株式会社ナレソメ（本社：東京都港区、代表取締役：宇波豊）が運営するナレソメ総研は、2025年2月、婚姻歴のある30-49歳の男女19,639名を対象に「出会い方別・離婚率」調査を実施いたしました。
調査結果
※離婚出現率[%]＝（離婚経験数÷婚姻経験数）*100
※離婚出現率[%]＝（離婚経験数÷婚姻経験数）*100
＜結果まとめ＞
・30代、40代ともに離婚出現率が最も低い出会い方は結婚相談所、次いでマッチングアプリ、コミュニティ
・30代で、結婚相談所はマッチングアプリより約23%、コミュニティより約47%、 離婚リスクが小さい。（離婚出現率の比較）
・40代で、結婚相談所はマッチングアプリより約17%、コミュニティより約19%、 離婚リスクが小さい。（離婚出現率の比較）
さらに詳細な結果や考察は以下のURLよりご覧ください。
https://naresome.net/divorce-rate-by-how-couples-meet/
調査概要
＜調査タイトル＞
離婚率に関する出現率調査
＜調査方法＞
インターネットによるアンケート調査
調査実施機関：株式会社マーケティングアンドアソシェイツ
＜調査期間＞
2025年2月6日(木)～2025年2月14日(金)
＜調査対象＞
婚姻歴のある30-49歳の男女
＜回収サンプル数＞
19,639名
さらに詳細な結果や考察は以下のURLよりご覧ください。
https://naresome.net/category/%e3%83%8a%e3%83%ac%e3%82%bd%e3%83%a1%e7%b7%8f%e7%a0%94/
調査結果の引用について
本調査結果は、引用ルールを遵守していただくことでどなたでも引用できます。
調査結果を引用する際は以下の記載例のように、元記事のURLを記載してください。
記載例）
出典：ナレソメ総研（https://naresome.net/divorce-rate-by-how-couples-meet/）