最も離婚しづらいのは「結婚相談所」での出会い！ナレソメ総研が結婚相談所、マッチングアプリ、コミュニティ結婚の離婚率を解明

株式会社ナレソメ

オンライン結婚相談所「ナレソメ予備校」を運営する株式会社ナレソメ（本社：東京都港区、代表取締役：宇波豊）が運営するナレソメ総研は、2025年2月、婚姻歴のある30-49歳の男女19,639名を対象に「出会い方別・離婚率」調査を実施いたしました。

調査結果

※離婚出現率[%]＝（離婚経験数÷婚姻経験数）*100※離婚出現率[%]＝（離婚経験数÷婚姻経験数）*100

＜結果まとめ＞

・30代、40代ともに離婚出現率が最も低い出会い方は結婚相談所、次いでマッチングアプリ、コミュニティ

・30代で、結婚相談所はマッチングアプリより約23%、コミュニティより約47%、 離婚リスクが小さい。（離婚出現率の比較）

・40代で、結婚相談所はマッチングアプリより約17%、コミュニティより約19%、 離婚リスクが小さい。（離婚出現率の比較）

さらに詳細な結果や考察は以下のURLよりご覧ください。

https://naresome.net/divorce-rate-by-how-couples-meet/

調査概要

＜調査タイトル＞

離婚率に関する出現率調査

＜調査方法＞

インターネットによるアンケート調査

調査実施機関：株式会社マーケティングアンドアソシェイツ

＜調査期間＞

2025年2月6日(木)～2025年2月14日(金)

＜調査対象＞

婚姻歴のある30-49歳の男女

＜回収サンプル数＞

19,639名

さらに詳細な結果や考察は以下のURLよりご覧ください。

https://naresome.net/category/%e3%83%8a%e3%83%ac%e3%82%bd%e3%83%a1%e7%b7%8f%e7%a0%94/

調査結果の引用について

本調査結果は、引用ルールを遵守していただくことでどなたでも引用できます。

調査結果を引用する際は以下の記載例のように、元記事のURLを記載してください。

記載例）

出典：ナレソメ総研（https://naresome.net/divorce-rate-by-how-couples-meet/）