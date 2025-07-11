最も離婚しづらいのは「結婚相談所」での出会い！ナレソメ総研が結婚相談所、マッチングアプリ、コミュニティ結婚の離婚率を解明

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株式会社ナレソメ

オンライン結婚相談所「ナレソメ予備校」を運営する株式会社ナレソメ（本社：東京都港区、代表取締役：宇波豊）が運営するナレソメ総研は、2025年2月、婚姻歴のある30-49歳の男女19,639名を対象に「出会い方別・離婚率」調査を実施いたしました。



調査結果



※離婚出現率[%]＝（離婚経験数÷婚姻経験数）*100

※離婚出現率[%]＝（離婚経験数÷婚姻経験数）*100

＜結果まとめ＞


・30代、40代ともに離婚出現率が最も低い出会い方は結婚相談所、次いでマッチングアプリ、コミュニティ


・30代で、結婚相談所はマッチングアプリより約23%、コミュニティより約47%、 離婚リスクが小さい。（離婚出現率の比較）


・40代で、結婚相談所はマッチングアプリより約17%、コミュニティより約19%、 離婚リスクが小さい。（離婚出現率の比較）



さらに詳細な結果や考察は以下のURLよりご覧ください。


https://naresome.net/divorce-rate-by-how-couples-meet/



調査概要


＜調査タイトル＞


離婚率に関する出現率調査


＜調査方法＞


インターネットによるアンケート調査


調査実施機関：株式会社マーケティングアンドアソシェイツ


＜調査期間＞


2025年2月6日(木)～2025年2月14日(金)


＜調査対象＞


婚姻歴のある30-49歳の男女


＜回収サンプル数＞


19,639名



さらに詳細な結果や考察は以下のURLよりご覧ください。


https://naresome.net/category/%e3%83%8a%e3%83%ac%e3%82%bd%e3%83%a1%e7%b7%8f%e7%a0%94/




調査結果の引用について


本調査結果は、引用ルールを遵守していただくことでどなたでも引用できます。
調査結果を引用する際は以下の記載例のように、元記事のURLを記載してください。



記載例）
出典：ナレソメ総研（https://naresome.net/divorce-rate-by-how-couples-meet/）