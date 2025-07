グローバルグループ『SEVENTEEN』×『SANRIO CHARACTERS』のドン・キホーテ特別企画が決定！

株式会社ブランチ・アウト

ドン・キホーテ対象店舗にて、『SEVENTEEN』×『SANRIO CHARACTERS』のオリジナル商品発売が決定いたしました。サンリオ描き起こしオリジナルイラストの商品を多数展開いたします。商品ラインナップ詳細はドン・キホーテからの続報をお待ちください。

〈概要〉

『SEVENTEEN』×『SANRIO CHARACTERS』ドン・キホーテオリジナル商品

『SEVENTEEN』×『SANRIO CHARACTERS』のオリジナルイラストの組み合わせをご紹介いたします。

■「S.COUPS」 × 「リトルツインスターズ」

■「JEONGHAN」 × 「マイメロディ」

■「JOSHUA」 × 「シナモロール」

■「JUN」 × 「ハローキティ」

■「HOSHI」 × 「コロコロクリリン」

■「WONWOO」 × 「クロミ」

■「WOOZI」 × 「こぎみゅん」

■「THE 8」 × 「けろけろけろっぴ」

■「MINGYU」 × 「ポムポムプリン」

■「DK」 × 「ポチャッコ」

■「SEUNGKWAN」 × 「バッドばつ丸」

■「VERNON」 × 「タキシードサム」

■「DINO」 × 「ハンギョドン」

SEVENTEEN: (C)PLEDIS ENTERTAINMENT & HYBE. All Rights Reserved.

サンリオキャラクターズ:(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662028

(C)Don Quijote Co., Ltd.