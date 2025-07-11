未来の会計事務所像を描く！クラウド会計×人材戦略セミナー開催！～選ばれる事務所へ導くノウハウを大公開～
クラウド会計導入・活用法から、若手・女性活躍推進まで徹底解説！
M&A仲介の株式会社ストライク(本社: 東京都千代田区、代表取締役社長: 荒井邦彦 以下「ストライク」)は、税理士法人クラウドパートナーズ(本社: 東京都千代田区、代表税理士: 村井隆紘氏)と共催で、2025年8月12日(火)に「選ばれる会計事務所」へ！人材確保×効率化セミナーを開催いたします。クラウド会計を活用した業務効率化や、若手・女性スタッフの定着を実現する採用ノウハウなど、事務所経営のヒントが満載です。
詳細・お申し込みはこちら :
https://www.strike.co.jp/seminar/2025/20250812.html
近年の会計業界は、クラウド会計の普及や働き方改革の進展など、大きな変化の波に直面しています。このような環境下で、会計事務所はどのように進化していくべきでしょうか？本セミナーでは、クラウド会計を活用した業務効率化、そしてこれからの時代に必要不可欠な人材確保・育成戦略について、成功事例を交えながら解説いたします。
■セミナー概要
【開催日時】
・2025年8月12日(火) 18:30～19:30 (受付開始 18:20)
19:30～ 懇親会
【会場】税理士法人クラウドパートナーズ
東京都千代田区丸の内1丁目6番5号 丸の内北口ビル9階 WeWork内
【参加費】無料
【定員】先着20名
【申込締切】2025年8月8日(金) 正午
【対象者】税理士事務所・会計事務所関係者
【お問い合わせ先】
株式会社ストライク セミナー事務局 受付時間：9:00～17:45（土日祝日除く）
電話番号：0120-552-410 メールアドレス：seminar@strike.co.jp
■登壇者
税理士法人クラウドパートナーズ 代表税理士 村井 隆紘氏
税理士法人クラウドパートナーズ 代表税理士 村井 隆紘(むらい たかひろ)氏
クラウドサービスを活用したバックオフィスのトータルサポートを行う株式会社クラウドパートナーズを設立し代表に就任。
現在は、税理士法人化し、税理士法人クラウドパートナーズの代表税理士として、起業や会計・監査・IPO、ベンチャー企業への支援経験を活かし、起業支援やクラウドサービスの活用による業務の効率化に注力している。
■共催
税理士法人クラウドパートナーズ
税理士法人クラウドパートナーズ
本 社：東京都千代田区丸の内1-6-5丸の内北口ビル9階 WeWork
代表者：村井隆紘
設 立：2016年10月
事業内容：クラウドを活用して会計、税務、労務、法務といった専門的サービスを安価かつ簡潔に提供し、顧客のビジネス効率化を支援
U R L:https://cloudpartners-tax.com/(https://cloudpartners-tax.com/)
株式会社ストライク
株式会社ストライク
本 社：東京都千代田区大手町1-2-1 三井物産ビル15階
代表者：代表取締役社長 荒井 邦彦
設 立：1997年7月
事業内容：M&A仲介業
電話番号：03-6848-0101 (本社)
U R L：https://www.strike.co.jp/(https://www.strike.co.jp/)
お申し込みはこちら :
https://www.strike.co.jp/seminar/2025/20250812.html