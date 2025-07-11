未来の会計事務所像を描く！クラウド会計×人材戦略セミナー開催！～選ばれる事務所へ導くノウハウを大公開～

株式会社ストライククラウド会計導入・活用法から、若手・女性活躍推進まで徹底解説！

M&A仲介の株式会社ストライク(本社: 東京都千代田区、代表取締役社長: 荒井邦彦 以下「ストライク」)は、税理士法人クラウドパートナーズ(本社: 東京都千代田区、代表税理士: 村井隆紘氏)と共催で、2025年8月12日(火)に「選ばれる会計事務所」へ！人材確保×効率化セミナーを開催いたします。クラウド会計を活用した業務効率化や、若手・女性スタッフの定着を実現する採用ノウハウなど、事務所経営のヒントが満載です。

詳細・お申し込みはこちら :https://www.strike.co.jp/seminar/2025/20250812.html

近年の会計業界は、クラウド会計の普及や働き方改革の進展など、大きな変化の波に直面しています。このような環境下で、会計事務所はどのように進化していくべきでしょうか？本セミナーでは、クラウド会計を活用した業務効率化、そしてこれからの時代に必要不可欠な人材確保・育成戦略について、成功事例を交えながら解説いたします。

■セミナー概要

【開催日時】

・2025年8月12日(火) 18:30～19:30 (受付開始 18:20)

19:30～ 懇親会

【会場】税理士法人クラウドパートナーズ

東京都千代田区丸の内1丁目6番5号 丸の内北口ビル9階 WeWork内

【参加費】無料

【定員】先着20名

【申込締切】2025年8月8日(金) 正午

【対象者】税理士事務所・会計事務所関係者

【お問い合わせ先】

株式会社ストライク セミナー事務局 受付時間：9:00～17:45（土日祝日除く）

電話番号：0120-552-410 メールアドレス：seminar@strike.co.jp

■登壇者

税理士法人クラウドパートナーズ 代表税理士 村井 隆紘氏税理士法人クラウドパートナーズ 代表税理士 村井 隆紘(むらい たかひろ)氏

クラウドサービスを活用したバックオフィスのトータルサポートを行う株式会社クラウドパートナーズを設立し代表に就任。

現在は、税理士法人化し、税理士法人クラウドパートナーズの代表税理士として、起業や会計・監査・IPO、ベンチャー企業への支援経験を活かし、起業支援やクラウドサービスの活用による業務の効率化に注力している。

■共催

税理士法人クラウドパートナーズ税理士法人クラウドパートナーズ

本 社：東京都千代田区丸の内1-6-5丸の内北口ビル9階 WeWork

代表者：村井隆紘

設 立：2016年10月

事業内容：クラウドを活用して会計、税務、労務、法務といった専門的サービスを安価かつ簡潔に提供し、顧客のビジネス効率化を支援

U R L:https://cloudpartners-tax.com/(https://cloudpartners-tax.com/)

株式会社ストライク株式会社ストライク

本 社：東京都千代田区大手町1-2-1 三井物産ビル15階

代表者：代表取締役社長 荒井 邦彦

設 立：1997年7月

事業内容：M&A仲介業

電話番号：03-6848-0101 (本社)

U R L：https://www.strike.co.jp/(https://www.strike.co.jp/)

お申し込みはこちら :https://www.strike.co.jp/seminar/2025/20250812.html