GATES GROUP、ブロックチェーンプラットフォーム「Oasys」と戦略的事業提携。不動産のRWA化を通じて日本資産のグローバル投資アクセスを加速

GATES株式会社GATES GROUP, Inc. Announces Partnership with Oasys to Tokenize $75 Million Worth of Japanese Real Estate Assets

不動産総合サービス・プロバイダを提供するGATES株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役CEO:関野雄志、以下、「GATES」)は、日本発の世界的ブロックチェーン・プロジェクトである「Oasys(オアシス)」と、Real World Asset(以下、「RWA」)領域における、包括的な戦略的パートナーシップを締結いたしました。

本提携は、GATESがこれまで蓄積してきた不動産の取得・運用・売却に関する知見と、Oasysが提供する高速・低コストかつ信頼性の高い先端ブロックチェーン技術を融合させ、日本が有する観光資源や高付加価値を提供する現物不動産など、世界に冠たるアセット(資産)大国である我が国の有形・無形資産を流動化することを目的とした、RWA事業領域へ本格参入するものです。

その初期段階として、国内不動産市場規模の約1%に当たる、約30兆円相当の現物不動産資産のトークン化を目指し、国内外を問わず、新興国から先進諸国まで、世界中の投資家が日本の現物不動産へシームレスに投資アクセスできる仕組みを構築いたします。これにより、世界中のあらゆる投資家層が、日本の有する秀逸な資本構造物への間接所有が可能となり、それら資産の国際的な流動化を力強く促進いたします。

GATESは、不動産の取得から運用・売却、セカンダリー・マーケットサービスの提供までを一貫して手がけており、投資家に対して高い透明性と効率性を兼ね備えた不動産投資サービスを提供しております。2012年の創業以来、順調に右肩上がりの成長を続けており、2024年には年商220億円を達成いたしました。Financial Timesの「High-Growth Companies Asia-Pacific」に2年連続で選出されるなど、現在も国内外で、グローバルで注目されており、今も飛躍的な成長を続けています。現在はForm-F1による目論見書のパブリック・ファイリングを完了している段階で、米国NASDAQ市場への上場に向けたロードショーを展開中です。

Oasysは、これまで主軸としていたゲーム領域から、大きな成長が期待されるRWAの領域へ積極的に進出しています。世界的に見ても様々なアセットクラスが存在する中で、日本の現物不動産はその資産価値の秀逸性において、現実世界における資産取引の観点でまさに中核的な存在といえます。

今回、現物不動産を裏付け資産とするRWAトークンの流通を実現することで、新興国から先進国に至るまで、幅広く国境を越えた新たな投資機会が、多方面へと創出されることになります。

これにより、Oasys経済圏へ新しい投資家層の流入が期待され、Oasys上のトークンの飛躍的な流通量の拡大が見込まれます。

■想定される市場規模

日本国内の不動産市場は、総額でおよそ3,000兆円規模に達すると推定(※)されており、量だけでなく、その質とともに、世界最大級の不動産資産の集積地とされています。

本取り組みでは、まず、その1%に当たる約30兆円相当のトークン化を視野に入れ、日本発の不動産RWA市場の確立を目指します。

すでに都心部を中心とした収益不動産を中心に、110億円相当のトークン化対象資産の組成準備を完了しており、早期のローンチに向けた実行体制を整えています。

ロードマップの第一フェーズとして、5兆円規模のRWAトークンによる流動化を予定しております。

そして、第二フェーズ以降は、日本市場での実績と信頼性を礎に、米国やフィリピンを始めとしたアジア地域、欧州をはじめとした高付加価値を有する地域にも対象資産を拡大し、さらなる規模拡大を伴うトークン流動化及びスケールメリットを追求したアセットクラスの構築を実現します。

さらには、日本の現物不動産のみならず、ゲーム・アニメ・マンガ等のIPなど、日本が有する世界に冠たる秀逸な無形資産も組み入れることで、重層的なポートフォリオを形成し、投資家により高い収益機会を提供することを目指します。

※)出典: 内閣府HP 「2023年度国民経済計算(2015年基準・2008 SNA)」(https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/kakuhou/files/2023/2023_kaku_top.html)

■GATES株式会社 代表取締役社長 関野 雄志

このたび、日本発で世界を股にかけてブロックチェーン技術の進化を牽引するOasys社とパートナーシップを締結し、日本の不動産をReal World Asset(RWA)として世界に届ける新たな挑戦に共に取り組めることを、大変光栄に思います。

GATESは、日本の不動産市場において、実需に根差した供給と投資家ニーズの橋渡しを行ってまいりました。本取り組みにより、日本ならではの信頼性の高い不動産資産に、収益性とユーティリティを兼ね備えたトークンという新たな手段に確固たる価値を付加し、グローバルな投資家層が日本資産へ容易にアクセスできる次世代の投資インフラを構築してまいります。

■Oasys代表 松原 亮

ゲームなどのIPや文化的資産など、日本発のコンテンツは世界的に高い価値を認められています。このような「日本資産」をRWAとして提供する取り組みは、日本にルーツを持つOasysの強みを活かせる分野だと考えています。今回、その第一歩として不動産事業に幅広く精通するGATES社と提携できることは大変光栄であり、我々にとっても新たな展開フェーズを迎えることができます。ミドル~ハイ・イールド型の柔軟なレンジ幅のトークン投資でありながら、日本ならではの『本源的価値を有する』ユーティリティ・モデルの提供を模索してまいります。

■Oasys 概要

Oasysは、日本を中心とした現実資産のトークン化を目指すブロックチェーンプロジェクトです。社会に存在する不動産や金融資産など、あらゆる現実資産を1つのトークン・エコノミーに統合することを目指します。名だたる大企業が運営に参画するレイヤー1と、柔軟にカスタマイズ可能なレイヤー2の二層構造により、コンテンツ領域であるゲームから大規模な金融資産などのエンタープライズ領域まで、高速かつ手数料のかからないシームレスな取引を提供します。セガ、バンダイナムコ研究所、スクウェア・エニックス、KDDI, 楽天Wallet、Com2uS、Ubisoftといった世界的な著名企業がバリデータ(チェーン運用主体)に参加しており、世界的にも価値の高いIPを始めとした無形資産に加え様々な現物資産に流動性を持たせ、世界各国の投資家へ投資機会を提供することを実現します。基軸通貨のOASトークンは、ステーキング、コンテンツ内決済、DeFi、トークン発行などのユースケースがあり、エンターテインメントと金融サービスを融合するOasysエコシステムの中核として機能します。

Website : https://www.oasys-chain.net/(https://www.oasys-chain.net/)

■GATES株式会社 (GATES Inc.) 概要

GATESは、1970年代から2023年まで過去50年間分の不動産登記簿を独自にデータベース化し、物件の仕入れから販売までワンストップで提供できる企業です。オープンマーケットで流通しないものをターゲットに、投資リテラシーの高いプロマーケットにて年間3,000件の物件を流通させており、2012年の創業から右肩上がりの成長を遂げております。2024年には年商220億円を達成し、現在も飛躍的な成長を継続しており、創立10年でFinancial Timesの「アジア太平洋地域における急成長企業ランキング2023」のトップ500社に選ばれました。不動産中古市場の民主化や、小額規模である1万円から始められる不動産クラウドファンディングの提供など、不動産DXにおいて画期的なサービスを提供し続けております。

今後も不動産業界の固定観念にとらわれない事業を展開し、革新的なテクノロジーを積極的に取り入れながら、従来型の不動産事業とは一線を画した独自のビジネスモデルを展開し、現在も事業の幅を拡げております。

社 名 : GATES株式会社(GATES Inc.)

本 社 : 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー34階

代表者 : 代表取締役社長 関野 雄志

創 業 : 2012年12月

資本金 : 1億円

事業内容 : 【GATES Auction】 ・不動産投資・賃貸事業

・太陽光発電設備の買取・販売

・不動産リノベーション・再販

【GATES Funding】 ・米国不動産事業

・不動産クラウドファンディング

WEBサイト: https://ir.gatestokyo.co.jp/