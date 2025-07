SAY MY NAME、8人目の新メンバー「SHUIE（シュイ）」を迎え8人体制に

株式会社iNKODE JAPAN

ガールズグループ・SAY MY NAME(セイマイネーム)が8人目の新メンバー「SHUIE(シュイ)」を迎え、8人体制での活動を開始する。

これまで7人組として活動してきたSAY MY NAMEは、2025年7月10日(木)をもって8人体制へと移行した。新たに合流したSHUIEは、ピュアで透明感のあるビジュアルと存在感が印象的なメンバーで、公開されたイメージカットもSNSなどで話題を呼んでいる。

現在グループは、夏のカムバックに向けてティーザーコンテンツを順次公開中。先日発表されたティーザー映像では、8ピースのケーキのうち“紫の星”を手にする人物が誰なのか注目が集まっていたが、その正体がSHUIEであることが明らかになった。

新体制発表にあたりiNKODE及びiNKODE JAPANは、「これまで以上に真摯な姿勢で皆さまに向き合いながら、SAY MY NAMEらしいアイデンティティとチームワークを大切にしていく」とコメントしている。

SAY MY NAMEは、JAEJOONG(ジェジュン)が初めてプロデュースに参加したガールズグループとして2024年10月にデビュー。これまでに2枚のEPをリリースし、授賞式での受賞や各方面からのオファーが相次ぐなど、“第5世代ホットルーキー”として注目を集めている。

SHUIEの加入後、SNSや中国のWeiboなどでグローバルな関心が一層高まっており、夏のカムバック以降の活動にさらなる期待が寄せられている。

■SAY MY NAME Official X

https://x.com/sa2m2nam3



■SAY MY NAME JAPAN Official X

https://x.com/sa2m2nam3_JP

■SAY MY NAME JAPAN JAPAN OFFICIAL SITE

https://saymyname.jp/

写真提供=iNKODE Entertainment