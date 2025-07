【リヤドロ】スーパーマンがポーセリンで新登場！

リヤドロジャパン株式会社スーパーマン (C) & (TM) DC. (s25)

リヤドロは、アメコミ史上最も歴史のあるヒーロー、スーパーマンのポーセリン作品を世界500体限定で発表します。ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツ(WBDGCP)とのコラボレーションにより、この作品は日米で同時公開される待望の新作映画『スーパーマン』の公開と同日7月11日に、全世界先行予約を開始しました。

本作品は、ジェリー・シーゲルとジョー・シャスターによる1938年のオリジナルコミックに登場する古典的なスーパーマンにインスパイアされ、最もアイコニックなポーズで、象徴的なスーツを着用しています。

スーパーマンの衣装を再現するため、この作品のためだけにブルーとメタリックレッドの特別な色

を開発しました。エンブレムとベルトに施されたマットとサテンゴールドの光沢のディテールが、こ

のコンビネーションをさらに引き立てています。

ハンドメイドの工程

本作品は、彫刻家エヴァ・クエルバの作品で、彼女はリヤドロの最初のDCスーパーヒーロの作品であるバットマンも手掛けた人物です。リヤドロのすべての作品同様、スーパーマンは、バレンシアの本社で最初から最後まで丁寧に手作業で制作されています。

詳細を見る :https://www.lladro.com/ja_jp/superman

『スーパーマン』

\455,000(本体価格) 高さ46cm x 幅42cm x 奥行27cm <世界限定制作数500個>

リヤドロ公式オンライン、リヤドロ銀座サテライトブティック、(*)全国百貨店内リヤドロショップで先行ご予約受付中。(作品のお渡しは9月1日~)

*リヤドロショップ一覧

伊勢丹新宿店 / 京王百貨店新宿店 / 日本橋三越本店 / 日本橋高島屋 / 玉川高島屋 / 新宿高島屋 / 横浜高島屋 / そごう横浜店 / 松坂屋名古屋店 / ジェイアール名古屋タカシマヤ / あべのハルカス近鉄本店 / 大阪高島屋 / 阪急うめだ本店 / 京都高島屋 / 神戸阪急 / 岡山天満屋 / いよてつ高島屋(松山)/ 岩田屋本店 / 大丸札幌店

LLADRÓ(リヤドロ)

スペインのラグジュアリーポーセリンアートブランド 。

1953年の創業以来、リヤドロの作品はすべてバレンシアにある工房でひとつひとつ手作業で作り上げられています。デザインからモデリング、彫刻、エッチング、絵付けまで、熟練したアーティストとデザイナーのチームが、創業時からの技術や技法を守り、4,000色以上の色彩を組み合わせ、ポーセリンを芸術作品へと仕上げています。 世界の名だたる美術館や博物館でも所蔵されている、アーティストの技術の粋、贅を尽くした「ハイポーセリン」と呼ばれる特別なコレクションから、一流のデザイナーや現代アーティストとのコラボレーションで生まれた様々なモダンアート作品まで、世界約120か国以上で展開。時代とともに進化を遂げながら人々の暮らしに寄り添い、上質で豊かなライフスタイルを提案し続けています。



公式サイト: https://www.lladro.com/

Instagram: https://www.instagram.com/lladro_jp/

Facebook: https://www.facebook.com/lladro.ginza

LINE : https://page.line.me/lsl4470a

法人の問い合わせ : mail:support@jp.lladro.com または https://www.lladro.com/ja_jp/contact-us

【ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツについて】

ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツ(WBDGCP)は、ワーナーが保有するエンターテイメントブランドやフランチャイズを世界のファンの生活の中に広げています。WBDGCPは、DC、ハリー・ポッター、ルーニー・テューンズ、トムとジェリーをはじめとするハンナ=バーベラ作品、HBO、カートゥーン ネットワークなど数々のフランチャイズやブランドにおいて、玩具、ファッショングッズ、インテリア、出版などの分野で最高クラスのパートナーと提携しています。

