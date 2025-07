人気芸人たちが思い描く2035年はどんな世界!?『#mygoal0615～10年後、どんな未来にしたい？～』7月12日（土）19:00放送

吉本興業株式会社

カベポスター(永見大吾、浜田順平)とCRAZY COCOが、あらゆる世代、国籍、立場の人々に「10年後、どうなっていたい?」と問いかける特別番組『#mygoal0615~10年後、どんな未来にしたい?~』を7月12日(土)19:00~20:00に、BSよしもとで放送します。

■東野が想像する10年後の浜田の姿は!?

来場者数が1,000 万人を突破した大阪・関西万博。6月15日(日)には、国連×吉本興業のコラボイベント「Walk the Talk for SDGs in EXPO2025 UN&YOSHIMOTO」も開催され、大いに盛り上がりました。収録が行われたのはそのイベント当日。オープニングでそれぞれが思う10年後について語ったMCの3人は、そこから会場内の様々な場所でいろいろな人たちに10年後の姿を問いかけていきます。毎日来場し、すべてのパビリオンを制覇している万博おばあちゃんこと山田外美代さんは「畑をきれいにしてお金のいらない生活をしたい」とコメント。若いカップル、アイドルのファン、60代の女性、ファミリーなど、それぞれが描く10年後の姿が語られていきます。

イベントのオープニングやクロージングが行われた「シャインハット」では、司会を務めた東野幸治へ突撃。東野は自身の思う10年後の姿を語ったかと思うと、浜田へ予言めいたツッコミも。イベントですばらしいパフォーマンスを披露したJO1のリーダー、與那城 奨は10年後、40歳になると話し、グループについて、そして自身の目指す姿についても語りますが、まさかの発言にカベポスターの2人が思わずツッコんでしまうシーンも。

■世界の様々な人たちが思い描くそれぞれの未来

お笑いライブが開催されている「よしもとwaraii myraii館」では、たくさんの人気芸人たちをキャッチ。ガクテンソク(よじょう、奥田修二)、囲碁将棋(文田大介、根建太一)、マユリカ(阪本、中谷)、エルフ(荒川、はる)、紅しょうが(熊元プロレス、稲田美紀)といった今をときめく人気若手芸人たちの10年後を探っていきます。「番組を持ちたい」、「単独ライブをやっていたい」といった芸人らしいものから「結婚できたら」、「車の免許を取りたい」、「生ききる」といった個性派まで、さまざまな意見が飛び出す中、熊元プロレスは大きすぎる夢を明かし、笑いを誘います。ほかにもロングコートダディ・兎、バッテリィズ(エース、寺家)、天才ピアニスト(竹内知咲、ますみ)といったメンバーもそれぞれの10年後を語りました。

さらに海外からの来場者にも、世代、性別、分け隔てなく話を聞いていくと、個人や国、そして世界を見据えた目線でより様々な考え、目標が語られていきます。イベント当日、トークライブを行ったゆりやんレトリィバァ、オリンピアンの角田夏実選手らからも話しを聞きますが、柔道界と個人の目標について語った角田選手に対して、ブレることのないボケを披露するゆりやんの姿も笑いを誘いました。

そこからも10年後の未来の都市を15のアトラクションを通して学ぶことができる「未来の都市」パビリオンを体験した人や吉本興業のパビリオンで働く吉本社員、パキスタンやジャマイカなど各国のパビリオンのスタッフからも、子どもらしい夢のあるコメントからSDGsの目標を達成したいといったグローバルなものまで、それぞれが考える10年後についての想いを聞くことができました。

【番組情報】 #mygoal0615~10年後、どんな未来にしたい?~

放送チャンネル:BSよしもと (BS265ch)

放送日時:7月12日(土) 19:00~20:00 放送

出演者:カベポスター、CRAZY COCO

視聴方法:【TV】 BS265ch(無料放送)

【スマホ・PC】https://video.bsy.co.jp/ (無料配信)

番組HP:https://bsy.co.jp/programs/by0000022591