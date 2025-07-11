タイヤの空気圧をメンテナンス、これ1台でOK『収納機能付き電動エアーポンプ「AirCore(エアコア)」』を発売
この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は
『収納機能付き電動エアーポンプ「AirCore(エアコア)」』を7月11日に発売いたしました。
サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。
詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/item/000000004678?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004678
本製品は、車などのタイヤの空気入れや空気圧チェックに使える収納機能付きの充電式電動エアーポンプです。
ホースとアダプターを本体内にスッキリ収納できる設計で、それぞれを持ち歩く必要がなくスムーズに使用できます。
サイズは幅65×奥行65×高さ215(mm)で超コンパクト、重さは約600gと軽量。
ブラック・ホワイトの2色展開です。
車・バイク・自転車・ボール・フリーのモードがあり、それぞれに適切な空気圧で設定されており、
空気を入れ終わると自動で停止します。
バッテリー内蔵でUSB充電に対応しており、ケーブル不要で使えて持ち運びもラクラク。
車、バイク、自転車のほか、浮き輪やボールにも対応したアダプター付きで、アウトドアやレジャーにも重宝します。
LEDライトを搭載しており、暗い場所での作業にも便利。
車のタイヤを適切な空気圧で保ちたい。小型で手軽に持ち運べる電動空気入れが欲しい。
そんな方におすすめの『収納機能付き電動エアーポンプ「AirCore(エアコア)」』です。
＜製品特長＞
■車・バイク・自転車などの空気入れ＆空気圧チェック
■ホースとアダプターを本体に収納できるスマート設計
■USB充電式・コードレスでどこでも使える
■本体重量約600g、ドリンクホルダーに収まるコンパクトサイズ
■LEDライト付きで夜間や暗所での作業も安心
■浮き輪やボールなどにも対応する各種アダプター付属
＜仕様＞
・サイズ／幅65×奥行65×高さ215(mm)
・重量／約600g
・電源／内蔵バッテリー
・バッテリー充電／USB5V 1.0A以上
・バッテリー／リチウムイオンバッテリー7.4V 2600mAh
・充電時間／最大約7時間
・ポンプ最大出力気圧／130psi
・LEDライト駆動時間／最長24時間（ポンプ使用時や各点灯モードによって時間は異なります）
・USBケーブル長／約920mm
・ホース長／約360mm
・材質／上部蓋：PC/ABS
ホース収納部（透明部分）：PC
パネル：PC
ボディ：PC/ABS
底面：シリコン
ホース：シリコン
・セット内容／本体、USB typeCケーブル、風船用アダプター2個、自転車用アダプター、
ボール用アダプター、保存用袋、日本語取扱説明書
・パッケージサイズ／幅105×奥行90×高さ220(mm)
・パッケージ込み重量／約750g
・保証期間／購入日より12ヶ月
・発売日／2025/7/11
・型番/JAN／ブラック: APWM25CBK/4580060602971
ホワイト: APWM25CWH/4580060602995
収納機能付き電動エアーポンプ「AirCore(エアコア)」
[販売価格] 7,480円 (税込)
https://www.thanko.jp/view/item/000000004678(https://www.thanko.jp/view/item/000000004678?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004678)
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