【ZESDA通信Vol.31（2025年6月号）】ZESDAチームが「第5回グローバル・ビジネス人類学サミット」に登壇！プロデューサーシップの理論と実践を紹介しました

非営利活動法人ZESDA(代表理事:桜庭大輔、所在地:東京都中央区、以下ZESDA)はグローカルビジネスをプロデュースするパラレルキャリア団体です。当団体主催のイベントや国内外で実施しているプロジェクトの活動情報などをご報告します。

1)トップニュース

ZESDAチームが「第5回グローバル・ビジネス人類学サミット」に登壇!プロデューサーシップの理論と実践を紹介しました

6月14日~16日に中央大学・茗荷谷キャンパスで開催された「第5回 グローバル・ビジネス人類学サミット (GBAS:Global Business Anthropology Summit)」に、ZESDAチームとして代表の桜庭と理事の瀬崎、明治大学の奥山雅之教授と8PEACEの八木温子CEOの4人が登壇しました。

ZESDAチームが担当したセッションでは、プロデューサーシップとグローカルビジネスの理論をビジネス人類学の視点から紹介するとともに、Glocal Collaborationプロジェクトや春蘭の里プロジェクトなど、ZESDAがこれまでに実践してきた個別事例を交えてて全編英語でプレゼンしました。

セッション概要を解説する奥山教授プロデューサーシップの理論を解説する桜庭代表Glocal Collaborationの取組を紹介する八木CEO春蘭の里プロジェクトの活動を紹介する瀬崎理事

・Global Business Anthropology Summit 2025 in Tokyo(https://www.gbas2025.tokyo)

2)ZESDA主催のイベント情報

プロデュース人材育成講座 (PSRi)

イノベーションを促進する様々なプロデューサー人材から手法を学ぶセミナーシリーズ。研究・イノベーション学会プロデュース研究分科会と共催しています。

次回告知

プロデュース人材育成講座 Vol.14「職人技×スタートアップの交差点をプロデュース ~ものづくりで革新する墨田・産業集積のアップデート~」

第14回プロデュース人材育成講座は、東京都墨田区 産業振興課の高梨泰幸さん、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 パブリックセクターの宮内良平さんの2名をゲストにお招きし、墨田区が主導して公共×民間(スタートアップ)×地域企業の三者連携を仕掛ける「墨田区産業共創施設 SUMIDA INNOVATION CORE(SIC)」の取組についてお話しいただきます。

日 時2025年7月30日(水)19:00~21:00

開催形式:ハイブリッド開催

会場:SUMIDA INNOVATION CORE

オンライン:ZOOM

ゲスト:

高梨 泰幸(たかなし やすゆき)墨田区 産業振興課 主査

宮内 良平(みやうち りょうへい) デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 パブリックセクターマネージャー

ZESDA Stand Up LIVE (ZSUL)

パラレルキャリアで活躍する人材の経験をシェアするセミナーシリーズ。

開催レポート

ZESDA Stand Up LIVE#10「『成長って必要ですか?』から考える、わたしのパラレルキャリア生存戦略」を6月24日に開催しました。

ZESDA事務局次長の本田が、自らの経験をもとに、仕事や家庭の枠を超えた価値観の形成と、人生を豊かにするパラレルキャリアの実践方法についてお話ししました。

3)各プロジェクトの活動報告

ZESDAは、日本各地でグローカルビジネス(地方の中小企業等の海外進出)をプロデュースしています。各プロジェクトの活動情報をご報告します。

馬路村プロジェクト(高知県馬路村産柚子の海外展開プロデュース)

絶景“ゆず園”で”ゆず”を味わう「ゆずフルコースin馬路村」イベント開催概要決定!

2025年11月28日(金)に高知県馬路村の見晴らしの良い“ゆず園”を舞台に開催する食の体験イベント「ゆずフルコース in 馬路村」の開催概要が決定しました。本イベントは、料理人・江口直樹シェフとともに、村の自然や食文化に触れながら企画したもので、収穫期を迎えた“ゆず”と旬の山の恵みをフルコースで味わう贅沢な2日間となる予定です。宿泊は「馬路温泉」を予定しており、自然に包まれた時間とともに、心と身体を癒す体験をご提供します。

本企画の始動にあたり、ZESDAメンバーと江口シェフは、2025年4月に馬路村を訪問。見晴らしの良い丘の斜面に広がるゆず園を視察し、“ゆず園レストラン”の予定地を選定しました。この場所は、近くに清らかな渓流が流れ、ワサビも生息するなど豊かな自然環境に囲まれており、訪れる人々の心を癒し、食体験をより特別なものにする可能性を秘めています。

ゆず園レストランの開催予定地。清らかな水と緑に囲まれた、自然豊かな絶景ロケーション。

江口シェフとZESDAメンバーは、馬路村女性部の皆さんと意見交換を行い、村内で採れるギボウシやリュウキュウといった山菜の扱い方を教わったほか、天然の鮎やウド、イタドリといった食材を日常的に取り入れる食文化に触れました。都市部では「非日常」となるこれらの食材が、馬路村では「当たり前」の風景の中にあることに、一同深い感銘を受けました。このほかに、ゆずを活かした調理法や日常的な保存・加工の工夫についてもお話を伺い、普段の暮らしに根ざした知恵と感性が息づいていることを実感しました。また、江口シェフからは、持ち込んだ食材で考案したゆず料理を女性部の皆さまに試食していただき、新たなゆず料理の可能性を探りました。

(写真左)江口シェフ考案のゆず料理を馬路村女性部の皆さまに試食していただきました。(写真右)江口シェフが持ち込んだ食材だけでなく、馬路村で採れた山菜も楽しみました。

さらに、夜の会食では、馬路村温泉の料理長による「田舎寿司」や、江口シェフが考案したゆずの皮やゆず調味料を使用した「ゆずバーガー」などを関係者で試食し、馬路村の豊かな食文化を象徴する味に舌鼓を打ちました。調味料や保存食として巧みに使われる“ゆず”の多彩な活用法にも、新たな可能性が見えてきました。

(写真左)馬路村の食材をふんだんに使った名物田舎寿司。(写真右)ゆずバーガーを試食する山崎村長。

今回のイベントで提供予定のメニューは、江口シェフが現地で得たインスピレーションをもとに、馬路村の生活文化や食の知恵を取り入れて構想中です。素材に耳を傾けるように調理する料理の数々は、まさに馬路村の“当たり前”を、非日常の贅沢へと昇華させる体験になるでしょう。ZESDAでは馬路村の持っている非日常を国内外の多く方に伝え、馬路村に来てみたいと思ってもらえるイベントを提供していきます。

<イベント概要>

日時:2025年11月28日(金) 11~13時

場所:高知県馬路村 屋外ゆず園

料金:お一人様 20,000円(税込・サービス料込)

お飲み物代は別途頂戴いたします。

*宿泊希望の方には、馬路村温泉(夕食付き)のご案内が可能です。

宿泊料金:お一人様 20,000円(税込・サービス料込)

馬路村のPR動画制作プロジェクトが始動

馬路村のブランディングプロジェクトの一環として、四季折々の馬路村をアピールするPR動画を制作するため、昨年11月に馬路村の魅力を伝える動画を制作していただいたYouTuberのMaigo Mikaさんと、シニアプロデューサーの竹田が6月23日~25日に馬路村を訪問しました。

今回の訪問では、馬路村と動画制作チームでプロジェクトの方針を確認したほか、動画制作のための取材を行いました。取材では、馬路村を流れる川でウナギ漁を体験したり、村内で活動するシンガーソングライターと面会するなど、多くの魅力的なコンテンツを得ることができました。PR動画は現在制作中ですので、公開まで楽しみにお待ちください。

なお、今回の訪問の様子をシニアプロデューサーの竹田がリール動画にまとめました。ぜひご覧ください。

「ノウフク」支援プロジェクト(農業と福祉の連携活動のプロデュース)

イラク大使のノウフク視察を通訳としてサポート

駐日イラク共和国臨時代理大使が、埼玉県内で農福連携に取り組む株式会社富士美園を視察し、この通訳を理事の瀬崎がサポートしました。富士美園は狭山茶を製造販売しており、2018年からノウフクに取り組んでいます。大使は埼玉県農福連携コンソーシアムの取組について説明を受けながら、狭山茶の生産現場をご覧になりました。

富士美園の茶畑を視察した駐日イラク大使(左から4人目)

奄美プロジェクト(鹿児島県奄美大島地域をプロデュース)

成瀬茉倫さんがトークイベントに出演

ZESDAが支援する学生団体「Meet My Amami」の代表として奄美地域の情報発信に取り組む傍ら、奄美大島島唄の唄者として民族音楽調査やアーティスト活動をしている成瀬茉倫さんが、奄美市のライフ&ワークスペース「Living AMAMI」で開催されたトークイベントに出演しました。イベントでは、奄美大島で生活する後輩に向けて、成瀬さん自身の経験を踏まえたアドバイスや、大学生活での活動、オックスフォード大学院でチャレンジしたいことをお話ししました。

Glocal Collaborationプロジェクト(伝統工芸職の海外進出を海外の県人会とプロデュース)

天明鋳物と日光下駄が「Taste of Japan」に出展

「Glocal Collaboration」シリーズの第3弾で取り上げた、栃木県佐野市の伝統工芸品である天明鋳物と日光下駄が、6月13日からロサンゼルスのアナハイムで開催された日本フェス「Taste of Japan」の栃木県ブースに出展されました。

天明鋳物と日光下駄は、今年の2月に在ロサンゼルス日本国総領事公邸で開催された天皇誕生日レセプションでの出展以降も、続々とグローバルに向けたアプローチを続けています。

天皇誕生日レセプションで出展された天明鋳物

LA支局の活動

新たにLA支局長に就任した堀井が、ZESDAについて発信するマガジンをメディアプラットフォームのnoteを利用して立ち上げました。ロサンゼルスでの活動を中心に、ZESDAについて発信していきます。ぜひフォローして記事をご覧ください。

・noteマガジン ロサンゼルス支局長が語るNPO法人ZESDA(https://note.com/noriko_horii/m/m3003824551ec)

ZESDAスタッフの活躍

ZESDAスタッフがパーソナリティを務めるポッドキャストをご紹介

ZESDAスタッフがパーソナリティを務めるポッドキャスト「サチとヒロのお悩み相談室」をご紹介します。リスナーの皆さんからいただいたお悩みに、独特な語り口で「答えたり、答えなかったり」する番組です。パーソナリティの二人が作り出す不思議な魅力をぜひ感じてみてください。

桜庭が熊本県の高校で授業を実施

代表の桜庭が、熊本県内の高校生を対象にグローカルなキャリアをテーマとしたオンライン授業を行いました。オンラインでの授業となったものの、高校生からは事前段階から「緊張したときの対処法」「外国人とコミュニケーションをとる際に気を付けていることは何か」「自分の得意なことの見つけ方」「なぜ大学に進学しようと思ったか」などなど、身近なトピックから将来選択にわたるたくさんの素晴らしい質問が寄せられ、桜庭がひとつひとつに回答しました。多感な時期、進路や進学を本質的に考える充実した時間となりました。

▲ウェブ授業の様子

動画メディア「NEOTERRAIN」でZESDAが支援する地域を紹介

奄美PJ担当シニアプロデューサーの三宅が手がける動画メディア「NEOTERRAIN」(ネオテレイン)で、ZESDAが支援する地域が続々と紹介されています。今回は、ゆずの村として知られる高知県馬路村のこれまでと未来を取り上げた動画をご紹介します。

4)関連団体の活動情報

小川製作所

連載「日本の経済統計と転換点」

第5回PSRi「ものづくり三代目が日本経済の「ファクト」を毎日ツイートする理由~経済統計(ファクト)で確認する日本経済の現在地と課題~」(https://zesda.jp/ja/psri005-report/)にご登壇いただいた小川製作所さんは、確かなデータ分析によって日本経済の実態を日々発信しています。日本の経済をデータを元に読み解く、シリーズの最新記事をお届けします。

Digima~出島~

Digima~出島~が『海外進出白書(2024-2025年版)』をリリース

第1回GLBS 明治大学×ZESDA 「グローカル・ビジネス・セミナー」Digima~出島~「海外進出白書(2018-2019年版)」を読み説く!(https://zesda.jp/2019-06-23-222458/)にご登壇いただいたDigima~出島~が、『海外進出白書(2024-2025年版)』をリリースしました。4,000件超のデータをもとに、現在の世界情勢を踏まえた 海外ビジネス成功のポイントを解説しています。

5)ZESDAの提供サービス等

パラレルキャリア・コンサルティングサービス(有料)

2012年の創設以来、ZESDAでは多種多様なスタッフがパラレルキャリア活動を展開してきました。組織が蓄積してきた経験を基に開発された独自のワークシートを用いて、あなたに合ったパラレルキャリア探しのご相談に応じます。

【世界難関大合格】現役官僚が教える留学対策講座~戦略から英語勉強法まで~(講師:橘宏樹)

オックスフォード大学、ケンブリッジ大学、ハーバード大学、コロンビア大学など、数々の名門大学への合格実績を誇る講座です。履歴書・志望動機書・推薦状の書き方や英語の勉強法はもちろんのこと、欧米エリートの文化や哲学に関する深い理解に基づいた、独自のTipsを伝授する人気の講座です。動画視聴料は2000円です。

ZESDAの出版書籍

ZESDAが提唱する日本型のイノベーション手法「プロデューサーシップ(R)」。その理論の下に16の事例を体系的にまとめた「プロデューサーシップのすすめ」が、新規載録を加えて装丁も新たに、さらにお求めやすい価格で新版をリリースしました。Unlimited(読み放題)にも加入しています。ぜひご覧ください。

『グローカルビジネスのすすめ(紫洲書院)』(NPO法人ZESDA/明治大学奥山雅之教授共著)

NPO法人ZESDAと明治大学奥山雅之研究室は「グローカルビジネスセミナー」を共催し、各分野の第一線で活躍する人々の知識と経験を蓄積してきました。本書は一連のセミナーの内容をもとに、グローカルビジネスの事例を豊富に収めた、日本初のグローカルビジネス実践マニュアルです。Unlimited(読み放題)にも加入しています。ぜひご覧ください。

