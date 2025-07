SALES GO、展示会における顧客対応で「AIマジック」の利用を開始

ナインアウト株式会社

ナインアウト株式会社(以下Ninout)は「顧客の声を機会に変える」をミッションに掲げ、人とデジタルをなめらかに繋ぐAIインターフェースを「Ask One」「CREATIVE SURVEY」「Fan Fan Fan」の3ブランドで提供しています。この度、SALES GO株式会社(以下SALES GO)において、Ask Oneの提供する「AIマジック」の利用が開始されたことをお知らせいたします。

利用開始の背景

SALES GO は、「データのチカラをすべての企業へ」というミッションを掲げ、「SALES GO ISM」をはじめとする営業DX支援事業を展開しています。SALES GO ISMは、営業管理に必要な機能を厳選し、業界最安値で提供する純国産SFA(営業管理システム)です。日本の現場目線で設計された使いやすさが特徴で、営業活動に必要な情報を見える化し営業の属人化を防ぎます。

SALES GOでは、以前よりAsk OneとSALES GO ISMのデータ連携(https://www.ninout.ai/news/20250527_salesgoism/)を活用し、展示会でのリード獲得からフォローアップまでのプロセスを効率化していました。Ask Oneが新たに公開したAIマジックによって、データをさらに活用し、来場者の属性や過去接点を踏まえた質の高い対応を誰でも行える仕組みづくりを加速することを目指して、この度のAIマジックの利用を決定しました。

利用開始の決め手

・読み取った名刺から、SALES GO ISMのデータを要約してリアルタイム表示

Ask Oneでは、読み取った名刺情報から法人番号をキーにして、SALES GO ISMに蓄積された過去の接点情報や商談状況などのデータをリアルタイムでインターフェース上にカルテのように表示することができます。さらにAIマジックを利用することによって、必要なデータをAIで要約して表示できるようになります。

展示会の慌ただしい対応の中でも、担当者の知識や経験に関わらず、より広範囲で詳細な情報を短時間で把握できるようになり、これまで以上に丁寧な顧客対応や、商談化率の向上につながることが期待されます。

AIマジック活用 画面イメージ(https://www.ninout.ai/news/20250711_sales-go_ai-magicより、GIF画像でご覧いただけます)

・AIを意識せずに、誰もが簡単に使えるインターフェース

Ask Oneで作成したインターフェースを利用する担当者は、名刺をその場で読み込むだけで、インターフェース上に社内外のデータベースから顧客データを要約して表示させることができます。AIマジックを利用することによって、個人のリテラシーに左右されず業務オペレーションにAIを組み込むことが可能となり、顧客体験と労働生産性の向上を実現します。

今後、SALES GOでは、展示会に留まらず、インサイドセールスの架電前のチェック等、営業活動全般においてAsk OneとSALES GO ISMのデータ連携を活用し、生産性向上に取り組むことを目指しています。

SALES GO株式会社 取締役副社長 COO/CPO 石井賢様からのコメント

生成AIの進化によって、営業現場でも従来のやり方にとらわれず、情報の把握や判断のスピードが飛躍的に高まっています。AIマジックは、そうしたテクノロジーの力を現場で自然に活用できる仕組みとして、営業の生産性を底上げしてくれると期待しています。

今後は展示会に限らず、インサイドセールスや日常の顧客対応にも活用の幅を広げることで、属人性に依存しない強い営業組織を実現し、SALES GOの提案する「新しい営業」を自ら体現していきたいと考えています。

AIマジックのご利用方法

AIマジックは、Ninoutが提供するAIインターフェース「Ask One」「CREATIVE SURVEY」「Fan Fan Fan」のユーザー企業様にオプションとしてご利用いただけます。本サービスの活用については、下記のサービスに関するお問い合わせ先に個別にお問い合わせください。

(以上)

SALES GO株式会社 会社概要

所在地:東京都中央区築地3-12-5 +SHIFT TSUKIJI 2F

代表者:代表取締役社長 内山 雄輝

事業内容:1,000社2,000商材の営業支援実績を背景に、先進7カ国最下位の日本の営業生産性を上げたいという熱い思いで設立。 国産SFA(顧客・営業管理システム)の開発・提供を中心に、営業戦略設計・インサイドセールス支援など、「売れる仕組みを作る」事業を展開しています。

コーポレートサイトURL:https://salesgo.co.jp/

SALES GO ISMサービスサイトURL:https://salesgo.co.jp/sales-go-ism

ナインアウト株式会社 会社概要

会社名:ナインアウト株式会社(英語表記:Ninout, Inc.)

代表者:代表取締役 石野 真吾

設立:2014年7月2日

所在地:東京都港区赤坂8丁目5-32 田中駒ビル

事業内容:あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない「Ask One」、顧客とブランドのつながりを強くする「CREATIVE SURVEY」、ブランドとファンの繋がりを彩る「Fan Fan Fan」の開発・提供

URL:https://www.ninout.ai

サービスに関するお問い合わせ先

ナインアウト株式会社 マーケティング部

Mail: mk@ninout.ai

報道に関するお問い合わせ先

ナインアウト株式会社 広報

Mail: pr@ninout.ai