2025年7月1日より、自由診療クリニック特化型のDXツール『B4A（ビーフォーエー）』のラッピングタクシーが走行中！B4Aユーザーの“イケてるクリニック”を代表して9名のドクターを掲載

株式会社B4A

2025年7月1日より、B4Aデザインのラッピングタクシーが東京近郊を走行しております。

B4Aユーザーの代表として、下記の先生方を掲載させていただきました。

■ モッズクリニック 総院長 長野寛史 先生

■ 城本クリニック 総括医師 兼 福岡院院長 小川英朗 先生

■ 湘南美容クリニック 外科事業ゾーン統括・秋葉原院院長 名倉俊輔 先生

■ コントアクリニック東京 院長 山本崇弘 先生

■ LIVIN CLINIC 院長 新行内芳明 先生

■ HAAB DREAM BEAUTY CLINIC HAAB統括院長 田中優太 先生

■ SERA BEAUTY CLINIC 院長 世良融子 先生

■ ネビュラクリニック 統括院長/代表 白岩拓巳 先生

■ Lu Bijou Clinic 院長 早田悠里子 先生

運行情報

運行期間：2025年7月1日(火)～ ※終了時期未定

走行エリア：都内を中心に走行

B4A（ビーフォーエー）について

自由診療向け電子カルテ導入院数No.1[※]のB4A（ビーフォーエー）は、リアルタイム予約や電子カルテの機能をそなえた、自由診療クリニックのDXを実現するクラウドツールです。予約～決済まで、クリニック運営に必要な機能が網羅的に備わっています。新規集客・リピート率向上、業務効率改善につなげ、売上アップをかなえます。美容クリニック（美容外科・美容皮膚科）、AGAクリニック、いびき治療クリニック、各種オンライン診療、サブスク型クリニック、脱毛クリニック、審美歯科など、大手から個人院まで500院以上で導入いただいております（2025年7月時点、運用準備中含む）。

※2024年11月期_指定領域における市場調査 調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

◇B4Aに関する資料や無料デモをご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

https://www.b4a.co.jp/request-info-form

会社概要

会社名 ：株式会社B4A

所在地 ：〒105-0003 東京都港区西新橋1-7-1 虎ノ門セントラルビル8F

代表取締役CEO：植松 正太郎

事業内容 ：自由診療クリニック特化型DXツール「B4A」の開発・販売