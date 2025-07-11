楽譜出版社フェアリーより＜クリエイターズ スコア＞『フレア』『「子どもの情景」第1集』『モーツアルト フルート4重奏曲二長調』『J.S.Bach ポロネーズ メヌエット』が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、社外のクリエイター様よりご投稿いただいた作品を当社にて代行販売する会員システム＜クリエイターズ スコア＞の新規投稿作品を発売した。
『フルート五重奏のための「フレア」／Superfly 』
投稿者：志田正次 編曲：志田正次
フルート五重奏
（キー）F （難易度）中級
（投稿者コメント）
2019年、NHK連続テレビ小説「スカーレット」の主題歌《フレア》（Superfly）をフルート五重奏版にarrangeしました。
原調はin Dですが臨時記号や音域を考慮してin Fに移調しております。
中級者の方でも十分に演奏可能です。
YouTubeに楽譜対応音源を載せておりますので参考になさってください。
https://youtu.be/14qXaqKe-nM
（参考音源URL）https://www.youtube.com/watch?v=14qXaqKe-nM
下記webサイトよりお取り寄せできます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1700
※＜クリエイターズ スコア＞とは、社外のクリエイター様よりご投稿いただいた作品を当社にて代行販売する会員システムです。
＜楽譜概要＞
【商品名】フルート五重奏のための「フレア」/Superfly
【演奏形態】弦楽器&その他合奏譜
【定価】2000円（税別） 【判型・ページ数】A4・20ページ
【発売日】2025年6月16日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324952&id=bodyimage1】
『クラリネット五重奏とドラムのための「フレア」／Superfly 』
投稿者：志田正次 編曲：志田正次
クラリネット五重奏（B（フラット）管4本とバスクラリネット）とドラム
（キー）F （難易度）中級
（投稿者コメント）
2019年、NHK連続テレビ小説「スカーレット」の主題歌《フレア》（Superfly）をクラリネット五重奏+Drum版にarrangeしました。
原調はin Dですが臨時記号や音域を考慮してin Fに移調しております。
中級者の方でも十分に演奏可能です。
YouTubeに楽譜対応音源を載せておりますので参考になさってください。投稿者：志田正次 編曲：志田正次
クラリネット五重奏（B（フラット）管4本とバスクラリネット）とドラム
（キー）F （難易度）中級
（投稿者コメント）
2019年、NHK連続テレビ小説「スカーレット」の主題歌《フレア》（Superfly）をクラリネット五重奏+Drum版にarrangeしました。
原調はin Dですが臨時記号や音域を考慮してin Fに移調しております。
中級者の方でも十分に演奏可能です。
YouTubeに楽譜対応音源を載せておりますので参考になさってください。
https://youtu.be/-sNhU9fySiw
（参考音源URL）https://www.youtube.com/watch?v=-sNhU9fySiw
下記webサイトよりお取り寄せできます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1701
※＜クリエイターズ スコア＞とは、社外のクリエイター様よりご投稿いただいた作品を当社にて代行販売する会員システムです。
＜楽譜概要＞
【商品名】クラリネット五重奏とドラムのための「フレア」/Superfly
【演奏形態】管楽器&その他合奏譜
【定価】2500円（税別） 【判型・ページ数】A4・22ページ
【発売日】2025年6月16日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324952&id=bodyimage2】
『独奏フルートとピアノのための『子どもの情景』第1集／シューマン（Schumann） 』
『フルート五重奏のための「フレア」／Superfly 』
投稿者：志田正次 編曲：志田正次
フルート五重奏
（キー）F （難易度）中級
（投稿者コメント）
2019年、NHK連続テレビ小説「スカーレット」の主題歌《フレア》（Superfly）をフルート五重奏版にarrangeしました。
原調はin Dですが臨時記号や音域を考慮してin Fに移調しております。
中級者の方でも十分に演奏可能です。
YouTubeに楽譜対応音源を載せておりますので参考になさってください。
https://youtu.be/14qXaqKe-nM
（参考音源URL）https://www.youtube.com/watch?v=14qXaqKe-nM
下記webサイトよりお取り寄せできます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1700
※＜クリエイターズ スコア＞とは、社外のクリエイター様よりご投稿いただいた作品を当社にて代行販売する会員システムです。
＜楽譜概要＞
【商品名】フルート五重奏のための「フレア」/Superfly
【演奏形態】弦楽器&その他合奏譜
【定価】2000円（税別） 【判型・ページ数】A4・20ページ
【発売日】2025年6月16日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324952&id=bodyimage1】
『クラリネット五重奏とドラムのための「フレア」／Superfly 』
投稿者：志田正次 編曲：志田正次
クラリネット五重奏（B（フラット）管4本とバスクラリネット）とドラム
（キー）F （難易度）中級
（投稿者コメント）
2019年、NHK連続テレビ小説「スカーレット」の主題歌《フレア》（Superfly）をクラリネット五重奏+Drum版にarrangeしました。
原調はin Dですが臨時記号や音域を考慮してin Fに移調しております。
中級者の方でも十分に演奏可能です。
YouTubeに楽譜対応音源を載せておりますので参考になさってください。投稿者：志田正次 編曲：志田正次
クラリネット五重奏（B（フラット）管4本とバスクラリネット）とドラム
（キー）F （難易度）中級
（投稿者コメント）
2019年、NHK連続テレビ小説「スカーレット」の主題歌《フレア》（Superfly）をクラリネット五重奏+Drum版にarrangeしました。
原調はin Dですが臨時記号や音域を考慮してin Fに移調しております。
中級者の方でも十分に演奏可能です。
YouTubeに楽譜対応音源を載せておりますので参考になさってください。
https://youtu.be/-sNhU9fySiw
（参考音源URL）https://www.youtube.com/watch?v=-sNhU9fySiw
下記webサイトよりお取り寄せできます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1701
※＜クリエイターズ スコア＞とは、社外のクリエイター様よりご投稿いただいた作品を当社にて代行販売する会員システムです。
＜楽譜概要＞
【商品名】クラリネット五重奏とドラムのための「フレア」/Superfly
【演奏形態】管楽器&その他合奏譜
【定価】2500円（税別） 【判型・ページ数】A4・22ページ
【発売日】2025年6月16日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324952&id=bodyimage2】
『独奏フルートとピアノのための『子どもの情景』第1集／シューマン（Schumann） 』