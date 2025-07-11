楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『Magic』『Soranji』『私は最強』のバンドスコア、『私は最強』のピアノソロ譜・ピアノ＆ヴォーカル譜が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『Magic／Mrs. GREEN APPLE （バンドスコア）[LBS2631]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2631
＜楽譜概要＞
「Magic／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
コカ・コーラCoke STUDIOキャンペーンソング
キー：G
パート：Vo.&Cho./ Key.1/ Key.2/ Key.3/ E.G.1/ E.G.2/ E.B./ Synth.Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円（税別） 【判型・ページ数】A4・16ページ
【発売日】2025年7月3日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324965&id=bodyimage1】
『Soranji／Mrs. GREEN APPLE （バンドスコア）[LBS2632]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2632
＜楽譜概要＞
「Soranji／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
映画『ラーゲリより愛を込めて』主題歌
キー：F
パート：Vo.&Cho./ Key.1/ Key.2/ Key.3/ E.G.1/ E.G.2/ E.B.（5strings Bass）/ Synth.Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円（税別） 【判型・ページ数】A4・20ページ
【発売日】2025年7月3日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324965&id=bodyimage2】
『私は最強／Mrs. GREEN APPLE （バンドスコア）[LBS2633]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2633
＜楽譜概要＞
「私は最強／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
Adoに提供した、『ONE PIECE FILM RED』劇中歌のセルフカバー
キー：E
パート：Vo.&Cho./ Key.1/ Key.2/ E.G.1/ E.G.2/ E.B./ Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円（税別） 【判型・ページ数】A4・26ページ
【発売日】2025年7月14日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324965&id=bodyimage3】
『私は最強／Mrs. GREEN APPLE （ピアノソロ）[LPS2197]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2197
＜楽譜概要＞
「私は最強／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
Adoに提供した、『ONE PIECE FILM RED』劇中歌のセルフカバー
キー：E
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・14ページ
【発売日】2025年7月11日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324965&id=bodyimage4】
『私は最強／Mrs. GREEN APPLE （ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1922]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1922
＜楽譜概要＞
「私は最強／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
Adoに提供した、『ONE PIECE FILM RED』劇中歌のセルフカバー
キー：E
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・16ページ
【発売日】2025年7月11日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324965&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社フェアリー
『Magic／Mrs. GREEN APPLE （バンドスコア）[LBS2631]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2631
＜楽譜概要＞
「Magic／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
コカ・コーラCoke STUDIOキャンペーンソング
キー：G
パート：Vo.&Cho./ Key.1/ Key.2/ Key.3/ E.G.1/ E.G.2/ E.B./ Synth.Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円（税別） 【判型・ページ数】A4・16ページ
【発売日】2025年7月3日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324965&id=bodyimage1】
『Soranji／Mrs. GREEN APPLE （バンドスコア）[LBS2632]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2632
＜楽譜概要＞
「Soranji／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
映画『ラーゲリより愛を込めて』主題歌
キー：F
パート：Vo.&Cho./ Key.1/ Key.2/ Key.3/ E.G.1/ E.G.2/ E.B.（5strings Bass）/ Synth.Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円（税別） 【判型・ページ数】A4・20ページ
【発売日】2025年7月3日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324965&id=bodyimage2】
『私は最強／Mrs. GREEN APPLE （バンドスコア）[LBS2633]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2633
＜楽譜概要＞
「私は最強／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
Adoに提供した、『ONE PIECE FILM RED』劇中歌のセルフカバー
キー：E
パート：Vo.&Cho./ Key.1/ Key.2/ E.G.1/ E.G.2/ E.B./ Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円（税別） 【判型・ページ数】A4・26ページ
【発売日】2025年7月14日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324965&id=bodyimage3】
『私は最強／Mrs. GREEN APPLE （ピアノソロ）[LPS2197]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2197
＜楽譜概要＞
「私は最強／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
Adoに提供した、『ONE PIECE FILM RED』劇中歌のセルフカバー
キー：E
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・14ページ
【発売日】2025年7月11日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324965&id=bodyimage4】
『私は最強／Mrs. GREEN APPLE （ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1922]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1922
＜楽譜概要＞
「私は最強／Mrs. GREEN APPLE 」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
Adoに提供した、『ONE PIECE FILM RED』劇中歌のセルフカバー
キー：E
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・16ページ
【発売日】2025年7月11日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324965&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社フェアリー
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