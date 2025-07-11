株式会社BiS代表・伊禮門悟の著書を来場者へ手渡し！湘南ベルマーレ戦にて限定配布イベント開催！ ～JacksonSquareの人気日用品も先着プレゼント／アンバサダーパフォーマンスも実施～
株式会社BiS（本社：東京都新宿区、代表取締役：伊禮門 悟）は、湘南ベルマーレフットサルクラブのオフィシャルパートナーとして、2025年7月19日（土）に開催される「メットライフ生命 Fリーグ2025-26 ディビジョン1 第8節 しながわシティ戦」（会場：小田原アリーナ）の1階にて、ブース出展をいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324919&id=bodyimage1】
当日は、
『遠回りしても大丈夫。』（著者：株式会社BiS代表・伊禮門悟）
『夢を追う君たちへ ～夢が人生を創る～』（著者：株式会社BiS代表・伊禮門悟）
の2冊を、著者自身と公式アンバサダーたちが手渡しで配布いたします。
合計200部限定で、来場された方へ、言葉と想いが直接届ける特別な機会となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324919&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324919&id=bodyimage3】
また、ブースでは、同社が展開するアメリカンセレクトストア「Jackson Square」より、柔軟剤・ボディーソープ・シャンプーなどの人気日用品を無料配布予定。「マックス探検隊」YouTubeチャンネルをその場で登録していただいた方に、先着順でお渡しいたします。
【イベント概要】
〇日時：2025年7月19日（土）
〇試合名：メットライフ生命 Fリーグ2025-26 ディビジョン1 第8節 しながわシティ戦
〇場所：小田原アリーナ（神奈川県小田原市中曽根263）
〇出展場所：1階ブーススペース
〇内容：
・伊禮門悟 著書2作品を手渡しで配布（合計200部・無料）
・「マックス探検隊」YouTubeチャンネル登録で、JacksonSquareの商品を先着プレゼント
※チャンネル登録特典は数に限りがございます。予定数量に達し次第、配布終了となります。
※ブース出展内容は予告なく変更となる場合がございます。ご了承ください。
さらに、当日は湘南ベルマーレフットサルクラブ公式アンバサダー・江島柚希によるスペシャルパフォーマンスも実施予定。音楽とエンターテインメントを通じて、試合前の会場を一層盛り上げます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324919&id=bodyimage4】
＜会社概要＞
商 号 ：株式会社BiS
所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8階
代 表 ：伊禮門 悟
設 立 ：2021年4月13日
H P ：https://bis-inc.co.jp/
配信元企業：株式会社BiS
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324919&id=bodyimage1】
当日は、
『遠回りしても大丈夫。』（著者：株式会社BiS代表・伊禮門悟）
『夢を追う君たちへ ～夢が人生を創る～』（著者：株式会社BiS代表・伊禮門悟）
の2冊を、著者自身と公式アンバサダーたちが手渡しで配布いたします。
合計200部限定で、来場された方へ、言葉と想いが直接届ける特別な機会となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324919&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324919&id=bodyimage3】
また、ブースでは、同社が展開するアメリカンセレクトストア「Jackson Square」より、柔軟剤・ボディーソープ・シャンプーなどの人気日用品を無料配布予定。「マックス探検隊」YouTubeチャンネルをその場で登録していただいた方に、先着順でお渡しいたします。
【イベント概要】
〇日時：2025年7月19日（土）
〇試合名：メットライフ生命 Fリーグ2025-26 ディビジョン1 第8節 しながわシティ戦
〇場所：小田原アリーナ（神奈川県小田原市中曽根263）
〇出展場所：1階ブーススペース
〇内容：
・伊禮門悟 著書2作品を手渡しで配布（合計200部・無料）
・「マックス探検隊」YouTubeチャンネル登録で、JacksonSquareの商品を先着プレゼント
※チャンネル登録特典は数に限りがございます。予定数量に達し次第、配布終了となります。
※ブース出展内容は予告なく変更となる場合がございます。ご了承ください。
さらに、当日は湘南ベルマーレフットサルクラブ公式アンバサダー・江島柚希によるスペシャルパフォーマンスも実施予定。音楽とエンターテインメントを通じて、試合前の会場を一層盛り上げます。
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＜会社概要＞
商 号 ：株式会社BiS
所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8階
代 表 ：伊禮門 悟
設 立 ：2021年4月13日
H P ：https://bis-inc.co.jp/
配信元企業：株式会社BiS
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