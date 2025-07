「AIを入れたのに成果が出ない」──その原因は、AIではなく“データの持ち方”にあった ～ AI導入の前に見直すべき、“ベンダーロック構造”と“データ主権”の問題～

1

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社)は、 エネルギー業界のDXを推進するデータ主権型AIプラットフォーム「AI孔明 on IDX」の無料PoC支援キャンペーンPoC(概念実証)の提供を開始しています。■ 背景:AI導入のブーム、その陰にある“成果が出ない現実”近年、エネルギー業界においても、AIによる予兆保全、再エネの需給予測、省エネ制御など、業務の高度化を目指す動きが活発化しています。多くの企業がAIシステムを導入し、PoC(概念実証)を実施し始めていますが、現場からはこんな声が聞こえてきます。・「AIを導入したはずなのに、うまく活用できていない」・「結局、使いこなせるのは一部の部署だけ」・「PoCは成功しても、全社展開できない」この“AI導入後の空白”こそが、今多くの企業が直面している問題です。そしてその根本的な原因は、AIの性能や導入プロセスにあるのではなく、そもそもの「データの持ち方・管理の仕方」にあります。■ 問題:データが“自社の手元にない”という現実多くのエネルギー企業では、以下のような構造が当たり前になっています。・設備データや運用ログは、クラウド上のシステムベンダーに依存・点検記録やトラブル報告書は、ExcelやPDFで各部署に分散保存・再エネ導入の稼働データや省エネ実績は、LMSや外部APIでしか でのみアクセス不可つまり、自社にあるはずのデータが、実際には「見えない・使えない・連携できない」状態になっているのです。この「ベンダーロック構造」が、AI活用の広がりを根本から妨げています。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324967&id=bodyimage1】■ 解決策:自社でデータを保有・管理し、AIを“自由に選べる”環境を作るこの課題を解決する鍵となるのが、「AI孔明 on IDX」という統合型の国産AIデータプラットフォームです。◆ IDXとは?・自社内またはクラウド上に設置可能な業務データの集約・管理・活用基盤・PDF、CSV、Excel、Wordなどあらゆる形式の業務記録を保存・構造化・「個人ドライブ」「ナレッジチームドライブ」「コールドドライブ」の3層構成で権限管理・ナレッジ継承・監査保全を両立◆ AI孔明とは?・保存された文書・ログ・記録を意味ベースで理解する生成AI(RAG構成)・「この設備、過去にどんなエラーが?」「似たような異常は他拠点であった?」と自然言語で質問→AIが即答・要約・比較・最適なAIを自由にブレンディング可能■ これが“成果の出るAI導入”の新基準<従来のAI導入> <AI孔明 on IDXによる導入>ベンダーのプラットフォームにデータを預け、分析だけ外部で実施・・・・・・・・・・・・・データを自社に保存し、AIも自社環境で運用可能特定のAIベンダーに依存しがち・・・・・・・・最適なAIをブレンディング可能限られた部署だけが活用・・・・・・・・・・・全社横断で業務記録・ナレッジをAIで可視化運用に手間がかかり、定着しない・・・・・・・シンプルなUIで、現場でも自然に使えるUX■ 「AI導入の前提」を整えることが、経営戦略になる多くの企業が、PoCでAIの可能性に気づきながら、本格展開でつまずくのはなぜか? それは、データ基盤が整っておらず、業務横断のナレッジとして活用できないからです。