半導体組立・テスト受託サービス（OSAT）市場の需要、シェア、開発、動向、成長、機会およびインサイト分析（2025年～2035年）

Survey Reports LLCは、2025年7月に「半導体組立・テスト受託サービス(OSAT)市場」に関する調査報告書を発表したと発表した。本報告書では、OSAT市場を以下のようにセグメントしている:サービス別(パッケージング、テスト)、パッケージングの種類別(ボール・グリッド・アレイ・パッケージング、チップスケール・パッケージング、スタックド・ダイ・パッケージング、マルチチップ・パッケージング、クアッドフラットおよびデュアルインライン・パッケージング)、用途別(通信、民生電子機器、自動車、コンピューティングおよびネットワーク、産業用途、その他)。本調査は、2025年から2035年までのOSAT市場に関する予測評価を提供しており、成長促進要因、市場機会、課題、脅威といった主要な市場動向を強調している。半導体組立・テスト受託サービス(OSAT)市場の概要半導体組立・テスト受託サービス(OSAT)とは、半導体メーカー向けに集積回路(IC)のパッケージングおよびテストサービスを提供するサードパーティ企業を指す。OSATプロバイダーは、半導体チップを最終パッケージに組み立て、性能、信頼性、品質を確保するための厳格なテストを実施する。これらのサービスにより、チップメーカーは設備投資を抑え、業務の効率化を図り、設計および製造に集中することが可能になる。OSAT企業は、民生電子機器、自動車、通信、産業分野など、幅広い業界にサービスを提供している。半導体デバイスの複雑化や、3D ICやSiP(システムインパッケージ)などの高度なパッケージングソリューションへの需要の高まりに伴い、OSATは半導体サプライチェーンにおいて極めて重要な役割を果たしている。Surveyreportsの専門家によるOSAT市場調査の分析によれば、2025年におけるOSAT市場の規模は466億ドル(USD 46.6 Billion)と推定されている。さらに、2035年末までに市場規模は935億ドル(USD 93.5 Billion)に達すると予測されており、2025年から2035年の予測期間中に年平均成長率(CAGR)は約8.1%と見込まれている。無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1036352【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324948&id=bodyimage1】Surveyreportsのアナリストによる定性的な半導体組立・テスト受託サービス(OSAT)市場分析によれば、OSAT市場の規模は、電子機器の利用拡大、民生電子機器・IoT・AI機器の急増、自動車電子機器(EVおよびADAS)の普及、通信の成長、産業へのオートメーション導入の進展といった要因により拡大すると見込まれている。OSAT市場の主要企業には、ASE Technology Holding Co. Ltd、Amkor Technology Inc.、Powertech Technology Inc.、ChipMOS Technologies Inc.、King Yuan Electronics Co. Ltd、Formosa Advanced Technologies Co. Ltd、Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co. Ltd、UTAC Holdings Ltd、Lingsen Precision Industries Ltd、Tongfu Microelectronics Co.、Chipbond Technology Corporation、Hana Micron Inc.、Integrated Micro-electronics Inc.、Tianshui Huatian Technology Co. Ltd などが含まれている。また、当社のOSAT市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびその各国に関する詳細な地域別分析が含まれており、日本のクライアントのニーズに合わせた特化分析も盛り込まれている。