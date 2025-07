MSI、自作PC教室イベント　「MSIカスタム PCをビルドる？ PZ編」　 7月26日（土）、ジョーシン日本橋店にて開催！

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、2025年7月26日(土)にジョーシン日本橋店 7Fイベントホールにて「MSIカスタム PCをビルドる? PZ編」イベントを開催いたします。

本イベントは、MSI PROJECT ZEROシリーズこと「PZシリーズ」とカスタムPCにフォーカスしたイベントです。

MSI製品担当によるPROJECT ZERO製品及びGeForce RTX 50シリーズ製品説明会や、MSIスペシャルアドバイザーの清水貴裕氏をお招きし、オーバークロックをしてみたいというお客様に向けたOC入門講座を行う予定です。

会場内体験コーナーでは実際にPZシリーズ製品と従来の製品を比較体験できるコーナーや、MSI EZ DIY設計を体感できるEZ DIY体験コーナーを実施します。各体験コーナーに参加されたお客様には、コース修了の証明として、

限定ステッカーを配布いたします。

イベント後半では、参加者全員で豪華賞品が当たるじゃんけん大会を実施予定です。

同時開催キャンペーンとして、オリジナル商品が当たるガチャガチャキャンペーン、製品購入者限定キャンペーンを会場内にて終日実施予定です。

- MSIカスタムPCをビルドる? PZ編 イベント概要

名称 : MSIカスタムPCをビルドる? PZ編

開催日程:2025年7月26日(土) 11:00~17:10

入場料 :無料

会場 :ジョーシン日本橋店 7F イベントホール

( マップ:https://maps.app.goo.gl/TtF98b7CZX4SSKXc7 )

住所 :〒556-0005

大阪府大阪市浪速区 日本橋5-9-5

- イベントプログラム

PZシリーズ製品説明会

MSI製品担当より、PROJECT ZERO製品コンセプトの説明会セッションを実施いたします。

背面コネクタ設計によるメリット、製品としての狙いなど一歩踏み込んだ内容でお伝えする予定です。

MSI GeForce RTX 50 シリーズ製品説明会

MSI製品担当より、MSI GeForce RTX 50シリーズの新要素、強みをご紹介いたします。

新シリーズVANGUARD、INSPIREシリーズなど各シリーズの詳細を知れるまたとないチャンスです。

OC入門講座

“液体窒素おじさん”ことMSIスペシャルアドバイザー 清水貴裕氏を講師にお招きし、オーバークロック入門講座を実施いたします。

オーバークロックの初歩的な説明、メリット&デメリットなど初心者の方に向けてプロオーバークロッカーならではのノウハウをお伝えする予定です。

じゃんけん大会

MSIガールズと参加者によるじゃんけん大会を行います。勝ち残ったお客様にはMSIから豪華な賞品をプレゼントいたします。来場のお客様全員が参加できますので、奮ってご参加ください。

体験エリア

MSI 最新自作PCパーツを気軽に体験できるコーナーをご用意しております。組み立てがしやすい EZ DIY機能体験エリアや話題の背面コネクタ設計 PROJECT ZERO体験エリアなど、これからカスタムPCを始めたい方や久しぶりにPCを組んでみたいというお客様など手ぶらで参加可能です。体験終了後にはオリジナルステッカーを配布しております。

■PROJECT ZERO体験エリア

PZシリーズ製品と従来の製品を実際の組立に近い形で比較体験可能です。配線のスピード比較など、様々なメリットを体感して頂くことが可能です。

■EZ DIY体験エリア

MSIマザーボード独自のEZ DIY設計を実際に体験できるコーナーとなっております。パーツを破損せずに素早く取り付けることができる便利機能を是非ご体感ください。

*両エリアは製品説明とOC入門講座セッション中は閉鎖となります。

オリジナルステッカー

- 同時開催キャンペーン

MSIカスタムPCをビルドる?ガチャガチャ

各体験エリアで入手できるオリジナルステッカーを全てを入手するとオリジナル賞品が当たるガチャガチャに1回参加できます。

賞品一部抜粋:

LUCKY貯金箱LUCKYパペット人形MSIビルドる?TEE

製品購入者イベント限定特典

対象期間内に指定のMSI製品*(マザーボード/PCケース/グラフィックスカード)を購入したレシート(領収書)

を会場に持参すると、えらべるPayが当たる抽選に参加可能です。

*1製品につき1回の抽選となります。

**新品購入のお客様のみ対象となります。

***BTO PCなど組立済みPC内に組み込まれている製品は対象外となります。

- 来場者限定グッズ

当日ご来場いただいたお客様限定で、先着順にてイベント限定グッズ*をプレゼント!

*数量に限りがございます。在庫が無くなり次第終了とさせていただきます。

- 出演者情報清水貴裕

イベントタイムテーブル

*イベントの進行状況により、タイムテーブルが前後する場合がございます。ご了承ください。

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

