【Amazonプライムデー】ジムニー乗りの夏が変わる！ジムニーをワンランクUPさせる専用設計の「リアラダー」や、「リアボックス」「3D防水マット」など、デザイン性と快適性を高めるアイテムが驚き価格に！

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Fun Standard株式会社

ジムニーノマド/シエラ専用 LEDアームレスト/コンソールボックス

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、Amazonプライムデーにあわせ、期間限定セールを実施いたします。対象商品は、ジムニーをワンランクUPさせる専用設計の「リアラダー」や、「リアボックス」「3D防水マット」などのアイテムなどを取り揃えています。



Amazon店舗名： CRAFTWORKS（クラフトワークス公式ストア）


セール期間： 2025年7月11日（金） ～ 7月14日（月）




Amazon セール会場へ :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5/deals?ingress=2&lp_context_asin=B0CSXT3WPL&visitId=a1bbada5-73a3-4c0e-a788-dbcbcfc284fe&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto&ref_=ast_sto_deals_banner
対象商品を確認する


▼注目商品 その１：ジムニーノマド ジムニーシエラ専用 リアボックス



ジムニーノマド ジムニーシエラ専用 リアボックス













Amazon商品ページを確認 :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CTBSK5NS?th=1



▼注目商品 その2：ジムニーノマド ジムニーシエラ専用 リアラダー



ジムニーノマド ジムニーシエラ専用 リアラダー









Amazon商品ページを確認 :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CVS412YM


▼注目商品 その3：ジムニーノマド ジムニーシエラ専用 3Dフロアマット セット


ジムニーノマド ジムニーシエラ専用 3Dフロアマット セット












Amazonページを確認（AT車） :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DXVB3682?th=1


Amazonページを確認（MT車） :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DXV9KPL9?th=1





今後の展開


CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、今後もお客様のカーライフを快適にする商品の開発・販売を計画しています。



【CRAFTWORKS公式メディア】


楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/


Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5


Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/


Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official


tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works


YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722



【会社概要】


会社名：Fun Standard株式会社


代表者：


代表取締役　大屋 良介


代表取締役　笹森 広貴


本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001


事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等


HP：https://www.funstandard.jp/