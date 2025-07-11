【豪華特典あり】『列強戦線』第5巻発売記念 描き下ろしキャラカード付き 全国書店フェア開催

株式会社コアミックス

株式会社コアミックス（東京都武蔵野市）は、2025年7月18日（金）に『列強戦線』（作者・うるまなつこ）第5巻が発売することを記念し、全国の書店およそ800店舗でフェア企画を開催いたします。描き下ろしキャラカードを配布いたします。

【開催日程】

2025年7月18日（金）～（※特典配布終了／各店舗取り扱い終了まで）





【開催店舗】対象店舗リストは下記ページよりご確認いただけます。

https://drive.google.com/file/d/1fMVWho_DZLu2cWXwYgtuD5bryChAYeQk/view?usp=sharing



【開催内容】

期間中『列強戦線』をお買い上げの方に、

1冊につき1枚、描き下ろしキャラカード（全4種）をプレゼント！

※数量限定、先着順での配布となります。

※配布方法は配布店舗の状況等により異なる場合がございます。

※特典の配布状況については、ご希望の対象書店にてお問合せ下さい。

『列強戦線』第5巻7月18日発売！

国の命運をかけたタイマンバトル『列強戦線』第5巻は7月18日発売！

▼第5巻あらすじ▼

亡国決定戦 第3試合 エジプト代表『骨の世代』ナミル・シャアバーンVSオーストラリア代表『翅の世代』ルカ・エイクハースト決着！！ ナミルの圧倒的規模の能力に対し、ルカは代理英雄“０”として真の力を解放する。そして、限界を超えた死闘の先に訪れる結末とはーー!? 存亡をかけた国vs国のサバイバルバトル第５巻。



『列強戦線』第5巻

発売日：2025年7月18日

ISBN：9784867207796

試し読み：https://comic-zenon.com/episode/14079602755481089896

編集・発行・発売：コアミックス

第5巻を購入する :https://www.amazon.co.jp/%E5%88%97%E5%BC%B7%E6%88%A6%E7%B7%9A-5-%E3%82%BC%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E3%81%86%E3%82%8B%E3%81%BE%E3%81%AA%E3%81%A4%E3%81%93/dp/4867207799/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=2KOMRLDSV997Y&dib=eyJ2IjoiMSJ9.xR1tW5wUvvugaVGrDuE54N4aPA9GbCJEWzCkxlmWHYLDJOXCwCCmct0Pb5fG7JbK4GgluSOR_90YcxhhjeKYUmU522b8bp6BNXKplJRrUuCcfBywt8PQD6mBkxscLACuQZUGYvUftDkhbZpzuwYUlLnkGY3RVKJ1n3QLe8z2J_18Mhl9A3kBSHxCJV5UQ7Z1QXzX-2J8-e1zv0Rp4Chvf3zdzu2J5PuMQWes7wr_BAEDit83ZHe8esjkbeiFOiw5K5BZObO-QFrhMW4G19l-XsNyjygdAZSkpGN_WA9Vxfg.mtDbwBeACY1ZSRoBFuJA08GvjR9qd5q5V4Z5DXK1m4A&dib_tag=se&keywords=%E5%88%97%E5%BC%B7%E6%88%A6%E7%B7%9A&qid=1752215306&sprefix=%E5%88%97%E5%BC%B7%E6%88%A6%E7%B7%9A%2Caps%2C165&sr=8-1