FM802は2025年6月度の「ビデオリサーチ関西圏ラジオ聴取率調査」においてコアターゲットとする16歳～34歳の6:00-24:00聴取で首位を獲得しました！

株式会社 FM802

FM802は2025年6月9日(月)~15日(日)に行われた「ビデオリサーチ関西圏ラジオ聴取率調査」で、全日平均の6:00~24:00において、首位を獲得しました。

1993年6月以来、FM802がコアターゲットとする16歳から34歳において83回連続首位となります。コアターゲットにおいて在阪のFM全局でのシェアは、75.5%、在阪ラジオ全局でのシェアは56.2%となります。

平日ワイド番組では、朝6:00~の「on-air with TACTY IN THE MORNING」、11:00~の「UPBEAT!」、14:00~の「802 RADIO MASTERS」において、コアターゲットとする16歳から34歳において在阪トップとなっています。

金曜~週末に関しても、聴取率が高く、金曜朝6:00~「BRIGHT MORNING」、同12:00~「FRIDAY Cruisin’ Map!!!」、18:00~「RADIO ANTHEMS」、21:00~「ROCK KIDS 802-Lisa Lit Friday-」。

さらに土曜5:00~「WEEKEND PLUS」、7:00~「SATURDAY AMUSIC ISLANDS-MORNING EDITION-」、同12:00~「SATURDAY AMUSIC ISLANDS-AFTERNOON EDITION-」、18:00~「MAGIC NUMBER 802」。

日曜5:00~「WEEKEND PLUS」、7:00~「SUPERFINE SUNDAY」、12:00~「OSAKAN HOT 100」、18:00~「UR LIFESTYLE COLLEGE」においても在阪トップとなっています。