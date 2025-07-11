『セガNET麻雀 MJ』7月17日（木）19時より“【セガNET麻雀 MJ】12周年記念大会”生配信決定！

株式会社セガ

株式会社セガは、ネットワーク対戦麻雀ゲーム『セガNET麻雀 MJ』のサービス12周年を記念して、人気Mリーガー4名の対局による麻雀大会“【セガNET麻雀 MJ】12周年記念大会”を、2025年7月17日（木）に『MJ』公式YouTubeチャンネルで生配信することをお知らせします。

【セガNET麻雀 MJ】12周年記念大会

https://youtube.com/live/-FUWvCTvUoI

『セガNET麻雀 MJ』は、7月25日（金）にサービス12周年を迎えます。これを記念して、7月17日（木）19:00より、『MJ』を使用した麻雀大会“【セガNET麻雀 MJ】12周年記念大会”を「セガNET麻雀 MJ公式YouTubeチャンネル」で開催します。

今大会では、「セガサミーフェニックス 醍醐 大プロ」「赤坂ドリブンズ 園田 賢プロ」「U-NEXT Pirates 小林 剛プロ」に、6月30日（月）のドラフト会議にて、来期から新設される「EARTH JETS」に1位指名された「石井一馬プロ」を加えた4名のMリーガーによる対局が実現！

実況には「松嶋 桃プロ」、解説には「土田浩翔プロ」をお招きし、12周年記念にふさわしい豪華出演陣にてお届けします。ぜひご視聴ください。

■“【セガNET麻雀 MJ】12周年記念大会”概要

開催日時：7月17日（木）19:00～22:00（予定）

視聴URL：https://youtube.com/live/-FUWvCTvUoI

出演

対局：

醍醐 大プロ（セガサミーフェニックス）

園田 賢プロ（赤坂ドリブンズ）

小林 剛プロ（U-NEXT Pirates）

石井一馬プロ（EARTH JETS）

実況：松嶋 桃プロ（日本プロ麻雀協会）

解説：土田浩翔プロ（最高位戦日本プロ麻雀協会）

【セガNET麻雀 MJ】プロデューサー 吉田一馬

MC：内田敦子

セガNET麻雀 MJ公式YouTubeチャンネル：

https://www.youtube.com/channel/UCN31kGlMvM4TBU36WXe4W_Q

■“【セガNET麻雀MJ】12周年記念大会”優勝予想キャンペーン開催！

開催期間：2025年7月11日（金）～7月17日（木）初戦開始まで

7月17日（木）19:00より配信予定の“【セガNET麻雀 MJ】12周年記念大会”の優勝者を予想するキャンペーンを『MJ』公式X（@sega_MJ(https://x.com/sega_MJ)）にて実施します。

見事優勝者を当てた方から抽選で5名様に、「優勝者のサイン入りMJマフラータオル」をプレゼントします。奮ってご参加ください！

◆参加方法

１．『MJ』公式X（@sega_MJ(https://x.com/sega_MJ)）をフォロー

２．キャンペーン投稿をリポスト

３．優勝予想者の応援ハッシュタグ＆「#MJ生配信」をセットで投稿

＜応援ハッシュタグ一覧＞

#醍醐大WIN

#園田賢WIN

#小林剛WIN

#石井一馬WIN

◆当選発表

当選者様へのご連絡は、Xダイレクトメッセージによる当選通知をもって、当選発表と代えさせていただきます。

※抽選時にフォローが外れている方は対象外となります。本キャンペーン実施期間中は応募のアカウントIDなどを変更しないようお願いいたします。

※DMを送ることができない場合や賞品の送付・付与に必要な情報のご提供がない場合は当選無効とさせていただきます。

※応募は日本国内にお住まいの方に限らせていただきます。

◆対象アカウント

『MJ』公式Xアカウント：https://x.com/sega_MJ

＜セガNET麻雀『MJ』とは＞

牌や手の動きをリアルに再現した、圧倒的な臨場感と他の追随を許さない

熱い対局演出で人気のアーケード麻雀の最高峰が、スマホ・PCで遊べます。

【タイトル概要】

名称：セガNET麻雀 MJ

対応OS：iOS／Android／Windows／MAC

App Store URL：https://apps.apple.com/jp/app/id666206963

Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sega.am2.MJMobile

配信開始日：

iOS：2013年7月25日、Android：2014年2月27日、PC：2013年11月19日、

PCブラウザ版：2025年1月21日

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル：テーブルゲーム

メーカー：セガ

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：

『MJシリーズ』ポータルサイト http://sega-mj.com/portal/

『MJアプリ』公式HP http://sega-mj.com/

『MJアプリ』公式X https://x.com/sega_MJ

『MJAC』公式HP http://www.sega-mj.com/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。