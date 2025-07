公益社団法人 日本プロサッカーリーグ(以下、Jリーグ)とNTT株式会社(以下、NTTグループ)が共同で推進する気候アクションプロジェクト「TH!NK THE BALL PROJECT」の一環として実施した、「サステナカップ2025」において、「サッカーリーグのファン・サポーター主導のサステナビリティ活動に1か月で参加した最多人数」(Most participants in a fan-powered sustainability campaign for a football league in one month)のギネス世界記録™を達成したことをお知らせします。■ギネス世界記録™ 認定概要挑戦名:「サッカーリーグのファン・サポーター主導のサステナビリティ活動に1か月で参加した最多人数」Most participants in a fan-powered sustainability campaign for a football league in one month・期間:2025年5月31日(土)~6月29日(日)・認定参加人数:31,694人■TH!NK THE BALL PROJECT presents サステナカップ2025についてJリーグとNTTグループが共同で推進する「TH!NK THE BALL PROJECT」の一環として、2025年5月31日から6月29日までの1か月、Jリーグ全60クラブと共に実施しました。スマートフォンアプリ「「fowald®」より、環境に良いアクション「クエスト」をクリアすることで活動量(act)を獲得し、応援するJクラブの上位表彰を目指すイベントです。「サステナカップ」の上位クラブには活動サポート金が提供され、愛するクラブのために積極的に気候アクションに取り組み、楽しみながら習慣化いただくことを目的としています。クラブ、ファン・サポーターが一体となって取り組んだ結果、当初の目標であった10,000人を大きく上回る、30,000人超の参加者となり、世界記録として認定されました。なお、サステナカップ2025の上位表彰クラブは「優勝:アルビレックス新潟、準優勝:北海道コンサドーレ札幌、総合3位:松本山雅FC」となりました。アルビレックス新潟はJリーグ60クラブ最多の6,295人のファン・サポーターが参加。ファン・サポーターが一丸となり、クラブをタイトル獲得に導きました。【関連リンク】TH!NK THE BALL PROJECT presents 「サステナカップ2025」の実施について■今後の展望「TH!NK THE BALL PROJECT」および「サステナカップ」は、Jリーグ60クラブのファン・サポーターと各ステークホルダーが連携し、サステナブルな活動や環境貢献活動を推進するためのプラットフォームです。今後もその提供価値を高め、多くのクラブファン・サポーター、そして地域の皆さまと共に、気候アクションの輪を広げてまいります。※「TH!NK THE BALL PROJECT」は、公益社団法人 日本プロサッカーリーグとNTT株式会社の登録商標です。※「fowald®」は、日本国内における株式会社NTTデータの登録商標です。