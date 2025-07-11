7月13日（日）『3x3.EXE PREMIER 2025 ROUND5』追加コンテンツ発表！――オープニングからブレイクタイムまで “北海道オールスター” が札幌コンベンションセンターに集結！
2025年7月13日（日）札幌コンベンションセンターにて開催される「3x3.EXE PREMIER 2025 ROUND5 presented by 学校法人西野学園」の追加コンテンツが決定！
今回のアップデートでは、オープニングアクトやブレイクタイムのパフォーマンス、体験ブース、キッチンカーなど、競技以外のお楽しみ要素が大幅に拡充され、世代や興味を問わず一日中楽しめる“北海道スポーツエンタメフェス”としてさらに進化します。
●オープニングアクト
- 「こどもカンパニー(https://www.kodomo-company.co.jp/)」ダンスパフォーマンス（10:35～10:40）まちから学ぶ保育園「こどもカンパニー 東札幌園」の園児たちが、元気いっぱいのダンスで大会の幕開けを彩ります。
- 「ambitious(https://ambitious-hkd.jp/)」LIVEパフォーマンス（10:40～10:55）北海道発6人組ダンスボーカル&DJユニット「ambitious」が登場！試合開始直前で盛り上がるフロアの熱気をさらに高めます。
こどもカンパニー 東札幌園の園児たち
ambitious
●ブレイクタイム
- 「北海道イエロースターズ(https://hy-stars.jp/)」柳町逸太／池田颯太／中谷薫 3選手による3×3デモンストレーション（12:30～12:35、13:15～13:30）プロバレーボール選手が3x3に挑戦？！ 選手によるシュートなどのデモンストレーションやFUz HOKKAIDO.EXE選手による混合チームでU12選手とのエキシビションマッチを行います。
- 「レバンガ北海道(https://www.levanga.com/)」専属チアダンスチーム「パシスタスピリッツ(https://www.instagram.com/passistaspirits/)」ダンスパフォーマンス（16:25～16:30、17:10～17:25）新メンバーが加入したばかりの「パシスタスピリッツ」が登場！エネルギッシュなチアダンスで、準決勝と決勝前のブレイクタイムを華やかに演出します。
北海道イエロースターズ 柳町逸太選手／池田颯太選手／中谷薫選手
パシスタスピリッツ
●体験＆展示ブース（屋内）
- スポンサーブース
「3x3.EXE PREMIER 2025 ROUND5」冠スポンサーの学校法人西野学園(https://nishino-g.ac.jp/)による「職業体験」ブースと「U12 3x3 FUz CUP」冠スポンサーのダイハツ北海道販売(https://www.daihatsu-hokkaido.co.jp/)による「新型MOVE」展示ブースの出展が決定！
- プロスポーツチームブース
「北海道コンサドーレ札幌」「レバンガ北海道」「北海道イエロースターズ」という北海道を代表する3つのプロスポーツチームによるブース出展も。グッズ販売やチケット販売、モニターでの映像放映などが行われます。
●フィールドアクティビティ（屋外）
- 「北海道コンサドーレ札幌(https://www.consadole-sapporo.jp/)」によるキックターゲット体験！（10:00～14:00）
大人気のキックターゲットがコンベンションセンターに出現！目指せ高得点！！※雨天時は中止となります
- ミニリングでのバスケ体験（10:00～18:00）
大中小、高さの違うリングを用意！小さなお子様から大人までみんなで楽しくバスケ体験しよう！
※雨天時は中止となります
●グルメエリア：キッチンカー11台が北海道各地から集結！
全道各地から集結した選りすぐりのキッチンカー11台！メインメニューに被りナシ！
ビールとグルメフェス！飲食スペースあり！ビアガーデンスタイルで夏を先取り！
※雨天時も営業いたします
- 【オーシャン】チュロス／トルネードポテト
- 【たんぽぽ屋】たい焼き／りんご飴
- 【ハッピースマイル】クレープ／綿あめ
- 【ルーア】大阪焼き／焼きそば
- 【レガーロー】キューバサンド／レモネード
- 【キッチンジョー】から揚げ／ステーキ丼
- 【ベアーズ】まぜそば／削りいちご
- 【ボンドック】ホットドッグ／揚げパン
- 【マスカットボア】ソフトクリーム／タピオカドリンク
- 【ラグタイムコーヒー】コーヒー／クラフトビール
- 【サニーコッコ】ロングポテト／かき氷
バスケットボールはもちろん、様々なスポーツや音楽、ダンス、そしてグルメが楽しめる"北海道スポーツエンタメフェス"を是非お楽しみください！！
● 「3x3.EXE PREMIER2025 ROUND.5 presented by 学校法人 西野学園」概要
■日時
2025年7月13日（日）11:00-18:00
■FUz HOKKAIDO.EXEタイムテーブル
9:50- ウォーミングアップ
10:35- オープニングセレモニー
11:20- vs HIU ZEROCKETS.EXE
15:25- vs SIMON.EXE
16:30- SEMI FINALS
17:25- FINAL
17:45- AWARD
■場所
札幌コンベンションセンター(https://www.sora-scc.jp/access/)
■アクセス
地下鉄東西線・東札幌駅から徒歩8分
■観戦費用
無料（立ち見席）
■公式ホームページ
https://3x3exe.com/premier/result/?round=460?conference=japan-men
■協力
札幌市
さっぽろグローバルスポーツコミッション
一般財団法人北海道バスケットボール協会
● 「U12 3x3 FUz CUP presented by ダイハツ北海道販売」概要
■日時
2025年7月13日（日）9:00-16:00
■タイムテーブル
9:05- オープニングセレモニー
9:15- 各チーム第1試合
10:35- 赤井川村 馬場村長PRタイム
11:20- FUz HOKKAIDO.EXE GAME1 観戦
12:15- 準々決勝
13:15- 北海道イエロースターズ×FUz HOKKAIDO.EXE混合チーム vs U12チームエキシビションマッチ
14:30- 準決勝
15:00- パシスタスピリッツPRタイム
15:05- 決勝a
15:25- FUz HOKKAIDO.EXE GAME2 観戦
15:45- AWARD
■出場チーム
・KASHIWA
・幌南B
・SK3
・ピグレット
・RIJISUTO
・幌南A
・KH×２
・MASK
・小樽サンダー
・gacha-gacha
・RS2
・SYOR
・チームねぎま
・Jumbled
・TTRK
・ラムズハッスル
●FUz HOKKAIDO.EXEとは？
FUz HOKKAIDO.EXE（フーズホッカイドウエグゼ）は、 「すべては、”ワクワク”する未来のために。』というフィロソフィーのもと、2021年に設立した、北海道を拠点とする3人制プロバスケットボールクラブです。北海道岩見沢市を発祥の地とし、現在は岩見沢市、札幌市、北広島市をはじめ、北海道全域をホームタウンとして活動しています。
FIBA及びJBA公認の日本最高峰リーグ「3x3.EXE PREMIER」に2022年から参戦し、カンファレンス・リーグ優勝をはじめ、クラブワールドカップの開催誘致やオリンピックへの選手輩出、そして金メダル獲得を目指して、日々活動しています。2023年「Best Owner of the Year」受賞。
＜運営体制について＞
代表：田尻 洋輔
副代表CEO：松重 宏和
COO兼コーポレート担当役員：長谷川 英幸
普及担当役員：安田 育人
営業担当役員：高山 和宏
財務担当役員：渡邊 康宏
GM：菅原 洋介
顧問：新川 勝久（岩見沢バスケットボール連盟会長）
外部経営アドバイザー：高岡 幸生（リージョンズ株式会社 代表取締役）
＜FUz HOKKAIDO.EXE 各種公式アカウント＞
●公式HP：https://fuzhokkaido.com
●公式X：https://x.com/fuzhokkaido
●公式Facebook：https://www.facebook.com/fuzhokkaido
●公式Instagram：https://www.instagram.com/fuzhokkaido
●公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCK-pXAO4WJhRbcMKapOLXUg