7月13日（日）『3x3.EXE PREMIER 2025 ROUND5』追加コンテンツ発表！――オープニングからブレイクタイムまで “北海道オールスター” が札幌コンベンションセンターに集結！

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2025年7月13日（日）札幌コンベンションセンターにて開催される「3x3.EXE PREMIER 2025 ROUND5 presented by 学校法人西野学園」の追加コンテンツが決定！

今回のアップデートでは、オープニングアクトやブレイクタイムのパフォーマンス、体験ブース、キッチンカーなど、競技以外のお楽しみ要素が大幅に拡充され、世代や興味を問わず一日中楽しめる“北海道スポーツエンタメフェス”としてさらに進化します。

●オープニングアクト

●ブレイクタイム

●体験＆展示ブース（屋内）

●フィールドアクティビティ（屋外）

●グルメエリア：キッチンカー11台が北海道各地から集結！

- 「こどもカンパニー(https://www.kodomo-company.co.jp/)」ダンスパフォーマンス（10:35～10:40）まちから学ぶ保育園「こどもカンパニー 東札幌園」の園児たちが、元気いっぱいのダンスで大会の幕開けを彩ります。- 「ambitious(https://ambitious-hkd.jp/)」LIVEパフォーマンス（10:40～10:55）北海道発6人組ダンスボーカル&DJユニット「ambitious」が登場！試合開始直前で盛り上がるフロアの熱気をさらに高めます。こどもカンパニー 東札幌園の園児たちambitious- 「北海道イエロースターズ(https://hy-stars.jp/)」柳町逸太／池田颯太／中谷薫 3選手による3×3デモンストレーション（12:30～12:35、13:15～13:30）プロバレーボール選手が3x3に挑戦？！ 選手によるシュートなどのデモンストレーションやFUz HOKKAIDO.EXE選手による混合チームでU12選手とのエキシビションマッチを行います。- 「レバンガ北海道(https://www.levanga.com/)」専属チアダンスチーム「パシスタスピリッツ(https://www.instagram.com/passistaspirits/)」ダンスパフォーマンス（16:25～16:30、17:10～17:25）新メンバーが加入したばかりの「パシスタスピリッツ」が登場！エネルギッシュなチアダンスで、準決勝と決勝前のブレイクタイムを華やかに演出します。北海道イエロースターズ 柳町逸太選手／池田颯太選手／中谷薫選手パシスタスピリッツ- スポンサーブース「3x3.EXE PREMIER 2025 ROUND5」冠スポンサーの学校法人西野学園(https://nishino-g.ac.jp/)による「職業体験」ブースと「U12 3x3 FUz CUP」冠スポンサーのダイハツ北海道販売(https://www.daihatsu-hokkaido.co.jp/)による「新型MOVE」展示ブースの出展が決定！- プロスポーツチームブース「北海道コンサドーレ札幌」「レバンガ北海道」「北海道イエロースターズ」という北海道を代表する3つのプロスポーツチームによるブース出展も。グッズ販売やチケット販売、モニターでの映像放映などが行われます。- 「北海道コンサドーレ札幌(https://www.consadole-sapporo.jp/)」によるキックターゲット体験！（10:00～14:00）大人気のキックターゲットがコンベンションセンターに出現！目指せ高得点！！※雨天時は中止となります- ミニリングでのバスケ体験（10:00～18:00）大中小、高さの違うリングを用意！小さなお子様から大人までみんなで楽しくバスケ体験しよう！※雨天時は中止となります

全道各地から集結した選りすぐりのキッチンカー11台！メインメニューに被りナシ！

ビールとグルメフェス！飲食スペースあり！ビアガーデンスタイルで夏を先取り！

※雨天時も営業いたします

- 【オーシャン】チュロス／トルネードポテト- 【たんぽぽ屋】たい焼き／りんご飴- 【ハッピースマイル】クレープ／綿あめ- 【ルーア】大阪焼き／焼きそば- 【レガーロー】キューバサンド／レモネード- 【キッチンジョー】から揚げ／ステーキ丼- 【ベアーズ】まぜそば／削りいちご- 【ボンドック】ホットドッグ／揚げパン- 【マスカットボア】ソフトクリーム／タピオカドリンク- 【ラグタイムコーヒー】コーヒー／クラフトビール- 【サニーコッコ】ロングポテト／かき氷

バスケットボールはもちろん、様々なスポーツや音楽、ダンス、そしてグルメが楽しめる"北海道スポーツエンタメフェス"を是非お楽しみください！！

● 「3x3.EXE PREMIER2025 ROUND.5 presented by 学校法人 西野学園」概要

■日時

2025年7月13日（日）11:00-18:00

■FUz HOKKAIDO.EXEタイムテーブル

9:50- ウォーミングアップ

10:35- オープニングセレモニー

11:20- vs HIU ZEROCKETS.EXE

15:25- vs SIMON.EXE

16:30- SEMI FINALS

17:25- FINAL

17:45- AWARD

■場所

札幌コンベンションセンター(https://www.sora-scc.jp/access/)

■アクセス

地下鉄東西線・東札幌駅から徒歩8分

■観戦費用

無料（立ち見席）

■公式ホームページ

https://3x3exe.com/premier/result/?round=460?conference=japan-men

■協力

札幌市

さっぽろグローバルスポーツコミッション

一般財団法人北海道バスケットボール協会

● 「U12 3x3 FUz CUP presented by ダイハツ北海道販売」概要

■日時

2025年7月13日（日）9:00-16:00

■タイムテーブル

9:05- オープニングセレモニー

9:15- 各チーム第1試合

10:35- 赤井川村 馬場村長PRタイム

11:20- FUz HOKKAIDO.EXE GAME1 観戦

12:15- 準々決勝

13:15- 北海道イエロースターズ×FUz HOKKAIDO.EXE混合チーム vs U12チームエキシビションマッチ

14:30- 準決勝

15:00- パシスタスピリッツPRタイム

15:05- 決勝a

15:25- FUz HOKKAIDO.EXE GAME2 観戦

15:45- AWARD

■出場チーム

・KASHIWA

・幌南B

・SK3

・ピグレット

・RIJISUTO

・幌南A

・KH×２

・MASK

・小樽サンダー

・gacha-gacha

・RS2

・SYOR

・チームねぎま

・Jumbled

・TTRK

・ラムズハッスル

●FUz HOKKAIDO.EXEとは？

FUz HOKKAIDO.EXE（フーズホッカイドウエグゼ）は、 「すべては、”ワクワク”する未来のために。』というフィロソフィーのもと、2021年に設立した、北海道を拠点とする3人制プロバスケットボールクラブです。北海道岩見沢市を発祥の地とし、現在は岩見沢市、札幌市、北広島市をはじめ、北海道全域をホームタウンとして活動しています。

FIBA及びJBA公認の日本最高峰リーグ「3x3.EXE PREMIER」に2022年から参戦し、カンファレンス・リーグ優勝をはじめ、クラブワールドカップの開催誘致やオリンピックへの選手輩出、そして金メダル獲得を目指して、日々活動しています。2023年「Best Owner of the Year」受賞。

＜運営体制について＞

代表：田尻 洋輔

副代表CEO：松重 宏和

COO兼コーポレート担当役員：長谷川 英幸

普及担当役員：安田 育人

営業担当役員：高山 和宏

財務担当役員：渡邊 康宏

GM：菅原 洋介

顧問：新川 勝久（岩見沢バスケットボール連盟会長）

外部経営アドバイザー：高岡 幸生（リージョンズ株式会社 代表取締役）

＜FUz HOKKAIDO.EXE 各種公式アカウント＞

●公式HP：https://fuzhokkaido.com

●公式X：https://x.com/fuzhokkaido

●公式Facebook：https://www.facebook.com/fuzhokkaido

●公式Instagram：https://www.instagram.com/fuzhokkaido

●公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCK-pXAO4WJhRbcMKapOLXUg