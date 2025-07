WayV、アジア14都市を巡るツアーがついに開幕！ツアーの皮切りとなる韓国・ソウル公演の模様を2日間Beyond LIVEで配信決定！

株式会社Beyond Live Corporation

2025年8月より開催されるWayV(ウェイブイ)が14都市を巡るアジアツアー「2025 WayV Concert Tour [NO Way OUT] in SEOUL」の出発地となる韓国・ソウル公演の模様を、2025年8月2日(土)~3日(日)の2日間、グローバルオンライン配信プラットフォームBeyond LIVE(https://beyondlive.com)(ビヨンドライブ)にて配信することが決定しました。

“WayV”が繰り広げる圧巻のステージを、ぜひBeyond LIVEでお楽しみください。

♦︎公演情報

2025 WayV Concert Tour [NO Way OUT] in SEOUL

- 公演名 : 2025 WayV Concert Tour [NO Way OUT] in SEOUL

- 公演日時 :

(1回目) 2025年 08月 02日(土) 18:00 (JST)

(2回目) 2025年 08月 03日(日) 16:00 (JST)

-Re-Streaming日時 :

[8/2] 2025年 08月 05日(火) 08:00 (JST)

[8/3] 2025年 08月 06日(水) 08:00 (JST)

- チケット価格 :

[8/2] LIVE + Re-Streaming 6,600円 (税込)

[8/3] LIVE + Re-Streaming 6,600円 (税込)

[2DAY(8/2-3)] LIVE + Re-Streaming 11,880円 (税込)

- チケット販売期間:

[8/2] 2025年 07月 09日(水) 14:00:00 (JST) ~ 2025年 08月 02日(土) 18:29:59 (JST)

[8/3] 2025年 07月 09日(水) 14:00:00 (JST) ~ 2025年 08月 03日(日) 16:29:59 (JST)

[2DAY(8/2-3)] 2025年 07月 09日(水) 14:00:00 (JST) ~ 2025年 08月 02日(土) 18:29:59 (JST)

詳細はこちらへ :https://bit.ly/4etecMK8/2公演の購入はこちらへ :https://bit.ly/40At3PI8/3公演の購入はこちらへ :https://bit.ly/3GpJFms

[会社紹介]

株式会社Beyond Live CorporationはK-POP、J-POPアーティストのオンライン公演と関連コンテンツ、バーチャルアーティストの公演コンテンツを提供するプラットフォーム「Beyond LIVE」を運営している。2021年サービス開始以来、革新的な配信技術と多様なファン参加型サービスにより、世界中のK-POPファンから高い支持を得ている。

連絡先: business@beyondlive.com