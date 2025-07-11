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立正大学「ようこそオープンキャンパスへ！第27回貴重書展」開催のお知らせ
立正大学（本部：東京都品川区、学長：北村行伸）は、品川キャンパスの図書館にて「ようこそオープンキャンパスへ！第27回 貴重書展」を開催いたします。
立正大学図書館では、学修・研究用の図書や雑誌のほかに、貴重書や善本と呼ばれる、希少性の高い資料も所蔵しています。今回は7月20日（日）・8月16日（土）、17日（日）に開催するオープンキャンパスに合わせ、「ようこそオープンキャンパスへ！第27回 貴重書展」を開催いたします。教科書でもおなじみの『解体新書』をはじめとする、図書館が所蔵する貴重資料を厳選してご紹介します。原本ならではの迫力を体感いただけましたら幸いです。
＜展示期間＞
2025年7月15日（火）～7月25日（金）
2025年8月16日（土）～8月29日（金）
＜展示場所＞
図書館展示コーナー（11号館1階）
＜出展資料＞
・解体新書 5冊
・Viae imagines partium corporis humani aereis formis expressae（ワルエルダ 解剖図） 1冊
・長崎和蘭陀屋舗圖 複製版 1幅
・米国使節彼留理一行来朝図解 1軸
・国訳妙法蓮華経 1冊
・懐中 妙法蓮華経 1冊
・平家物語 12冊
・伊勢内宮暦 40帖(他)
・伊勢度會暦 99帖(他)
・紫式部源氏かるた 55枚
・北越雪譜 初編3冊 2編4冊
・古写本 竹取物語 1冊
・奈良絵本 竹取物語 3冊
・絵入竹取物語 2冊
・［本阿弥光悦書巻］ 1軸
・ひがき 1冊
・華がたみ 1冊
・班女 1冊
▼本件に関する問い合わせ先
立正大学図書館 品川学術情報課
TEL：03-3492-6615（受付時間 9:30～17:30）
FAX：03-5487-3349
メール：olib@ris.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/