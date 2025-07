アソビズムが日本最大級のインディ―ゲームイベント「BitSummit the 13th」に出展決定！『ShapeHero Factory』は9月にフルリリースへ

1

株式会社アソビズム(本社:東京都千代田区、代表取締役:大手智之)は2025年7月18日(金)から京都市勧業館「みやこめっせ」(京都府・京都市)で開催される「BitSummit the 13th」(主催:BitSummit実行委員会)にゴールドスポンサーとして参加することが決定したことをお知らせいたします。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324915&id=bodyimage1】◆株式会社アソビズム コーポレートサイト: https://www.asobism.co.jp/この度、7月18日(金)から開催される日本最大級のインディーゲームイベント「BitSummit the 13th」にゴールドスポンサーとして参加することが決定!ブースでは、Steamにて現在アーリーアクセス版が好評配信中の『ShapeHero Factory』、2025年発売予定の『ビビッドワールド』『LIVE HARD, DIE HARD』などのタイトルを試遊いただけます。試遊いただいた方にはノベルティ(先着順)もございますので、イベントにお越しの際はぜひアソビズムブースにお立ち寄りください。なお20日(日)はアソビズムステージにて、人気インフルエンサーによるスペシャル対決企画「国境なき“工場長”決定戦」を実施いたします。本企画では、日本から「やみえん」氏、中国から「蜥蜴君」氏を迎え、『ShapeHero Factory』を舞台に、両国の人気クリエイターがゲームプレイを通じて実力を競い合います。イベント・出展概要■開催日2025年7月18日(金):ビジネスデイ2025年7月19日(土)、7月20日(日):一般公開日※入場にはチケットが必要です。購入方法、価格などは公式サイトでご確認ください■開催時間10:00-17:00■会場京都市勧業館みやこめっせ(京都府京都市左京区岡崎成勝寺町9-1)■アソビズム出展ブース1F 第2展示場(ブースNo.GD-03)◆BitSummit特設サイト: https://bitsummit.org/『ShapeHero Factory』のフルリリースが2025年9月に決定!2024年11月6日よりアーリーアクセス版を配信中の『ShapeHero Factory』が2025年9月にフルリリースされることが決定いたしました。現時点での具体的なリリース日時は未定ですが、開発チームは現在、正式版に向けて鋭意制作を進めております。フルリリース版では、新たな要素や機能の追加も予定しておりさらなる進化を遂げた『ShapeHero Factory』をお届けできる見込みです。今後の続報にも、ぜひご注目ください。アソビズムステージ&ブースに、ゲームにアツいインフルエンサーたちが登場!「BitSummit the 13th」のメインステージでは、アソビズムによる特別企画「国境なき“工場長”決定戦」を実施いたします。本企画では日本から「やみえん」氏、中国から「蜥蜴君」氏をお招きし、『ShapeHero Factory』を舞台に日中両国の人気クリエイターが実力と個性を競い合います。また、7月19日(土)13:00より、アソビズムブースにて、関西を拠点に活動するゲーム実況者「関西夫婦ゲーマーズ(カンフー)」のお二人が登場いたします。当日は『ビビッドワールド』の試遊台でマルチプレイを実施し、息の合った軽快なやり取りとノリで繰り広げられるマルチプレイ実況をお楽しみください!■ステージ企画【開催日時】7月20日(日)14:30 ~【場所】3Fメインステージ■ブース企画