空から花火を！遊覧飛行のお知らせ
新潟拠点の地域航空会社トキエア株式会社（本社：新潟県新潟市 代表取締役：長谷川政樹、和田直希、以下トキエア）は2025年8月2日に行われる『長岡まつり大花火大会』を上空からご覧いただける遊覧飛行を実施することをお知らせいたします。
空から花火を見るこの日だけの特別な企画となっております。
日常では味わえない特別な体験を、ぜひこの機会にご堪能ください。
■イベント概要
開催日：2025年8月2日（土）
時間：新潟空港18:00集合/19:10発⇒長岡市街地外周遊覧（約20分）⇒新潟空港19:50着
ご旅行代金（問い合わせ先）：ハミングツアー様公式HPをご確認ください。
※本件に関するお問い合わせはハミングツアー様へご確認ください。
長岡まつり大花火大会遊覧飛行 - 【公式】新潟発！内容充実こだわり旅のハミングツアー
申込方法：ハミングツアー様公式ウェブサイトより事前予約制
最少催行人員：60名
※市街地の上空は運航いたしません。
※飛行機の座席指定はできません。
※2名様1組は窓側と通路側の組み合わせ、3 名様 1 組は窓側 1 席と通路側 2 席の組み合わせとなります。
※悪天候時はフライトが中止となる場合があります。
※当日の空港の運用状況や空域の混雑状況により時間が前後する場合があります。
トキエア株式会社について
社名：トキエア株式会社 （英文名 TOKI AIR Co., Ltd.）
設立：2020年7月
代表者：代表取締役 長谷川 政樹、和田 直希
本社所在地：新潟県新潟市東区松浜町3710番地 新潟空港ターミナル1F
事業内容：航空運送事業
URL：https://tokiair.com/
トキエアは「革新的なモビリティサービスを通じて地域産業の活性化を目指す 」をビジョンに掲げ、2020年に創業した新潟拠点の地域航空会社です。地球環境にやさしく脱炭素・運航コストを削減するATR 72-600/ATR42-600などのプロペラ機を使用し、「新潟＝札幌（丘珠）」「新潟＝名古屋（中部）」「新潟＝神戸」「新潟＝仙台」線を運航、人やモノを運ぶことを通じて ビジネス・観光・インバウンドなどあらゆる地域創生に貢献しています。
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