「１年間のありがとうを、ここから。」をテーマに屋台や縁日、テナントコラボ企画など渋谷サクラステージまちびらき一周年「渋谷納涼大感謝祭」開催

東急不動産株式会社

東急不動産株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:星野 浩明、以下、「東急不動産」)は、「渋谷サクラステージ(東京都渋谷区)」にて、「渋谷納涼大感謝祭」を2025年7月12日(土)から開催することをお知らせいたします。

JR渋谷駅新南口隣接の大型複合施設「渋谷サクラステージ」は人々の暮らしや多様な文化を感じられる渋谷・桜丘町に位置し、約1万人が入居するオフィスエリアを中心に、暮らしを便利にする店舗やグルメスポット、クリエイティビティを刺激する書店やグッズショップ、イベントスペースなどがあります。昨年7月25日のまちびらき以来、近隣住民や、ビジネスパーソン、そして国内外からの観光客など、月間約300万人(2025年5月実績)、累計3,000万人もの方々にご来館いただきました。

まちびらき一周年を迎えるこの夏、さらなるエリアのにぎわいづくりをめざして、渋谷サクラステージでは、猛暑を涼しく、美味しく楽しめる夏のお祭り「渋谷納涼大感謝祭」を開催する運びとなりました。これまでに来館いただいた方々や地域の皆様に感謝の気持ちを込めて、「1年間のありがとうを、ここから。」をテーマに様々な企画を展開します。

縁日やグルメ企画、テナントである株式会社スクウェア・エニックスやヤマハ株式会社、渋谷駅周辺の東急グループ施設等と連携した『Pokemon Sleep』との大型コラボ企画、お得が詰まったキャンペーンなどのほか、7月25日(金)・26日(土)には盆踊りやのど自慢大会を開催します。地域やテナントと連携してつくりあげる、屋外と屋内を巡りながら涼しく楽しむ渋谷の新しい夏祭りに、ぜひご期待ください。

主なトピックス

・2024年7月25日のまちびらきから累計3000万人が渋谷サクラステージに来館

・「1年間のありがとうを、ここから。」をテーマに「渋谷納涼大感謝祭」が7/12(土)から開催、輪投げやガチャガチャなどの縁日や、くじ引きやセールなどを各テナントで実施

・7/12(土)~ 8/3(日):スタンディングテーブルを施設内各地に設置、特別メニューも

・7/12(土)、7/13(日):『ファイナルファンタジーXIV』コラボの謎解きや出張カフェなどイベント開催

・7/18(金)~7/27(日):『Pokemon Sleep』2周年コラボイベントを東急グループ施設で実施

・7/25(金)、7/26(土):海外の方や幅広い年代で楽しめる、音楽をアレンジした盆踊り大会、のど自慢大会

■施設イベント概要

「渋谷納涼大感謝祭」では渋谷サクラステージ内の約40店舗が、それぞれの持ち味を活かした催しをご用意します。遊び心あふれる企画やお得なキャンペーンなどをぜひお楽しみください。

▼縁日企画「渋谷納涼大感謝祭」特別縁日企画「みんなの縁日」

いつものお店でお祭り気分が味わえる!射的、お面やうちわの配布、くじ引き、ガチャガチャなど、渋谷サクラステージ各所で期間限定の「縁日」企画を展開します。

日時:7月25日(金)~7月27日(日) ※店舗により実施日時が異なります。

参加店舗: CATARATAS BOTTLE SHOP、カルディコーヒーファーム、キャラコレ、キンコーズ・渋谷サクラステージ店、酒場ジャロウ、渋谷サクラステージクリニック、水餃子MR.LEE、スシとワイン SUSHI SOUL、スターバックス(ティー & カフェ)、チートトウキョウ、鉄板 BANANA STEAK、東急ストア、HAIR DRESSER by atelier haruka、マクドナルド、MR. MEN LITTLE MISS MARKET、焼肉78(ナナハチ)、Yamaha Sound Crossing Shibuya、404 Kitchen、404 Not Foundほか ※参加店舗と実施内容は変更となる場合があります

▼お得企画「ありがとうキャンペーン」

まちびらきから一周年の感謝を「お得」な企画に込めてお届け!特別プライスセール、割引券プレセント、商品ご購入によるくじびき、ワンドリンクサービスなどをご用意します。

実施期間:7月12(土)~8月3日(日) ※店舗により実施日が異なります。

参加店舗:韓国酒場コッキオ、KATE TOKYO、ココカラファイン、鮨 飛鳥、大衆酒場 フレンチマン、タリーズコーヒー、TSUTAYA BOOKSTORE、鉄板 BANANA STEAK、バイセル、PiNCHO! 鉄板スペイン串、HAIR DRESSER by atelier haruka、404 Kitchen、404 Not Found ほか ※参加店舗と実施内容は変更となる場合があります

▼グルメ企画「渋谷納涼大感謝祭」特別メニュー企画「すごい屋台飯」

お気に入りの店舗の看板メニューや特別メニューが、各店が工夫をこらして夏祭りならではの食べ歩きに便利な美味しくて楽しい期間限定の「すごい屋台飯」として勢揃いします。

会期中は渋谷サクラステージ内の各所にスタンディングテーブルを設置。施設内を巡りながら、お買い求めいただいた「屋台飯」をお楽しみいただけます。

日時:7月12日(土)~8月3日(日) ※店舗により実施日時が異なります。

参加店舗:韓国酒場コッキオ、酒場ジャロウ、Ciel Pizza、SHIBUYA BREWERY、水餃子 MR.LEE、スシとワイン SUSHI SOUL、Stand Phở You、STABLER SHIBUYA、中華可菜点心、Tipsy Tiger、鉄板 BANANA STEAK、BIG OYSTER KATL、PiNCHO! 鉄板スペイン串、プレフリトーキョー、フレンチ酒場 ラ・クロワゼ、メキシカンダイナー ラ・エスキーナ SHIBUYA、焼肉78(ナナハチ)、404 Not Foundほか

※参加店舗は変更となる場合があります

■来館者参加型企画

7月25日(金)と26日(土)には盆踊り大会、のど自慢大会を開催します。海外からのお客様や様々な年代の方にもお楽しみいただけるように音楽をアレンジ。Yamaha Sound Crossing Shibuyaの機材協力のもとで本格的なサウンドと共に、人気DJによる“乗れる”盆踊りに、渋谷サクラステージで働くビジネスパーソンや地域にお住いの方々が“ガチ”参戦するのど自慢大会など、参加者はもちろん、応援するだけでも楽しい企画がもりだくさん!会場となる屋外の「にぎわいSTAGE」には、渋谷駅前共栄会、渋谷区桜丘町会の協力による屋台を展開予定です。のど自慢参加者にはもれなく参加賞を、そして入賞者には豪華賞品を贈呈します。

また、8月3日(日)には渋谷納涼大感謝祭のフィナーレとして、夏の夜にふさわしい怪談イベントを開催します。怪談・オカルト界で活躍する豪華ゲスト、田中 俊行(オカルトコレクター/怪談師)、クダマツヒロシ(怪談作家・怪談師)らと共に、来場者に涼しいナイトタイムをご提供します。

■人気のゲームやキャラクター、テナントとのコラボ企画

▼ファイナルファンタジーXIV 光の納涼祭 in 渋谷サクラステージ

オフィスおよび店舗が入居する株式会社スクウェア・エニックスの大人気ゲーム『ファイナルファンタジーXIV(以下「FF14」)』とコラボしたイベントを実施します。リアル謎解きゲームやキャラクターグリーティング、コラボレーションコンセプトカフェがオープンします。

イベント詳細ページ:https://sqex.to/Wx5Td

FF14リアル謎解きゲーム「ふたつの世界に架ける橋」

渋谷サクラステージ内を周遊するリアル謎解きゲームを無料でお楽しみいただけます。今回のイベントのために用意された特別なストーリーにもご注目ください。イベント期間中に謎解きをクリアした方には、ステッカーをプレゼントします。

日時:7月12日(土)~ 7月13日(日)11:00~19:00

場所:BLOOM GATE(3階イベントスペース)

キャラクターグリーティング

イベント会場に、「ファイナルファンタジー」シリーズの人気キャラクター「モーグリ」や「チョコボ」が登場! 来場者のみなさまをお出迎えします。

日時:日時:7月12日(土)~ 7月13日(日)11:00~19:00

場所:BLOOM GATE(3階イベントスペース)

出張エオルゼアカフェ in 渋谷サクラステージ

テイクアウトで味わえる特別メニューをご用意しています。店舗をご利用いただいた方には、ノベルティとしてラミネートカードをプレゼントします。

場所:BLOOM GATE(3階イベントスペース)

日時:7月12日(土)~ 7月13日(日)11:00~19:00

Grill Dining & Music Bar「STEREO」 FF14コラボメニュー

SHIBUYAタワー38階のGrill Dining & Music Bar「STEREO」では、FF14のコラボメニューを提供します。FF14の楽曲が流れる店内で、特別なひとときをお楽しみください。

場所:Grill Dining & Music Bar「STEREO」(38F)

日時:7月12日(土)~ 7月15日(火)11:00~20:30

※ご利用には事前予約が必要です。

▼Pokemon Sleep 2nd Anniversary

渋谷でみっけ!ポケモンねがおリサーチ Supported by TOKYU GROUP

『Pokemon Sleep』2周年を記念して、渋谷駅周辺の東急グループの各施設に、ポケモンの寝顔装飾・フォトスポットが出現します。各施設を巡り、ポケモンの寝顔を見つけて、写真を撮り、デジタルスタンプを集めるとオリジナルノベルティがもらえる、どなたでも参加できるイベントです。

ゴール地点となる渋谷サクラステージの3階BLOOM GATE内のポップアップ会場では、『Pokemon Sleep』にまつわる展示、オリジナルグッズやドリンクの販売、ノベルティ配布などを行います。

寝顔リサーチスポット

ポケモンの寝顔が大量出現!「寝顔リサーチスポット」が登場します。渋谷駅周辺の東急グループの8施設にさまざまなポケモンの寝顔が登場します。ポケモンを探す・写真を撮る・シェアするなどお楽しみください。

渋谷サクラステージ内ポップアップ会場

【設置施設】

1.渋谷サクラステージ(渋谷区桜丘町1-1)

2.渋谷ストリーム(渋谷区渋谷3-21-3)

3.渋谷ヒカリエ(渋谷区渋谷2-21-1)

4.渋谷アクシュ(渋谷区渋谷2-17-1)

5.MAGNET by SHIBUYA109(渋谷区神南1-23-10)

6.SHIBUYA109渋谷店(渋谷区道玄坂2-29-1)

7.渋谷マークシティ(渋谷区道玄坂1-12-1)

8.東急プラザ渋谷(渋谷区道玄坂1-2-3)

装飾・フォトスポットイメージマップ

寝顔みっけ!デジタルスタンプラリー

上記8施設にスタンプラリーポイントを設置します。3箇所以上のスタンプを獲得すると、ゴール地点の渋谷サクラステージ内ポップアップ会場でオリジナルクリアカード(全1種)をプレゼント、フルコンプリートでオリジナルデジタル待ち受け画面をプレゼントします。

ノベルティお渡しゴール:渋谷サクラステージ3階イベントスペースBLOOMGATE内カウンター

引き換え時間:10:00~20:00

※ノベルティはなくなり次第終了となります。

ポップアップ会場

渋谷サクラステージ3階のイベントスペース「BLOOM GATE」内にポップアップ会場を開設します。『Pokemon Sleep』にまつわる展示や、Pokemon Sleep ショップでの特別なイベントグッズの販売、Pokemon Sleep ドリンクスタンドでのゲーム内で登場するドリンクを再現したオリジナルドリンクなどをお楽しいただけます。会場内には巨大なカビゴンも出現します。

場所:渋谷サクラステージ3階イベントスペースBLOOMGATE

日時:7月18日(金)~7月27日(日)

10:00~20:00

※混雑状況により入場を制限する場合がございます。

詳細ページ:

https://www.pokemonsleep.net/event2025/

(C)2023 Pokemon. (C)1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

※本リリースに含まれる画像をご使用の上で記事をご作成いただく場合は、必ず上記権利表記の掲載をお願いいたします。

▼大阪・関西万博へ行こう!つながるっ展

渋谷サクラステージに導入されているAPN IOWN 1.0により、離れた場所にいる人の4K映像、音声、触覚がリアルタイムで伝送されることでまるでその場にいるかのような会話やタッチをお楽しみいただけます。その他、大阪・関西万博で展示されているNTTグループの最新技術などを体験いただけます。

7月19日(土)と20日(日)には大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」との撮影会が行われるほか、7月21日(月)14時から、今年デビュー5周年を迎えた少数精鋭の実力派ボーイズグループ 「OWV」によるオンラインタッチイベントも開催予定です。

日時:7月18日(金)~7月31日(木) 13:00~20:00 ※最終日は15:00まで

場所:Shibuya Art Collection Store(SACS)(渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル1F)

▼Yamaha FUTURE BEAT!

昨年、同施設で大きな話題となった、ドラマーの山口智史氏(RADWIMPS)とヤマハ株式会社が共同開発した、声で叩くドラム「VXD」が世界初の体験展示を開催します。その他、初心者からプロドラマーまで楽しめるコラボカフェイベントを開催いたします。

場所:SAKURA サイド 3F

Yamaha Sound Crossing Shibuya

期間:7月18日(金)~8月10日(日)、

8月16日(土)~24日(日)

12:00~20:00 ※火曜定休(祝日を除く)

▼マクドナルド

マクドナルドの人気キャラクターが渋谷サクラステージにやってきます!お子様から大人まで楽しめるスペシャルなショーを是非ご覧ください。

場所:SHIBUYAサイド2F 桜丘広場(接続デッキ付近)

日時:7月25日(金)11:00~11:30、14:00~14:30

※ご参加希望の人数が多い場合、お子様の参加を優先させていただきます。

▼全国の“想い”を発信するカルチャースポットが贈る、ワクワクの縁日体験「CHEEAT射的」

都市と地域をつなぐカルチャースポット「チートトウキョウ」では、地域応援・生産者支援をテーマにした縁日企画「CHEEAT射的」を開催します。射的台には、林業が盛んな長野県木曽地域の木曽ひのきを使用。木工×まちづくりに取り組む上松町の若手木工職人が製作した、金具を使わない組み立て式木製家具『kiso-kit』を採用し、木の温もりを感じられる特別な射的体験をお届けする大人もお子様も楽しめる縁日体験企画です。さらに、長野県木曽地域とのコラボレーションとして、木曽の魅力が詰まった商品も販売。期間中は、木曽ひのきの香り漂う射的台がフォトスポットとしても登場します。

日時:7月12日(土)~8月3日(日)

※期間中はフォトスポット利用OK・射的営業日は

公式SNSや店頭でご案内いたします

場所:SHIBUYA SIDE 2F チートトウキョウ

後援:長野県木曽地域振興局

▼ライブペインティング「妖怪即興壁画」

SHIBUYA SIDE 4Fのre-searchでは、「渋谷の妖怪」をテーマに画家・イラストレーターの長嶋五郎がライブペインティングを実施。制作の過程を間近でご覧いただけます。西海岸カルチャーをバックボーンに持つ長島が「渋谷」「妖怪」という和のテーマをどう描くのか、ご期待ください。制作後の作品は約1ヶ月展示予定です。また、妖怪をモチーフにしたうちわなどの雑貨や、百鬼夜行・妖怪を描いた絵本・書籍なども販売します。

日時:7月12日(土)~7月13日(日)

場所:SHIBUYA SIDE 4F re-search

■企画者概要

一般社団法人渋谷あそびば制作委員会

「渋谷納涼大感謝祭」の企画・運営を担う一般社団法人渋谷あそびば制作委員会は、2023年6月にクリエイティブ領域で活躍中のクリエイターやプロデューサー陣と東急不動産が共同で「渋谷を巨大な“あそびば”と捉え、新たなクリエイティブシーンを生み出す」ことを目的に設立された団体です。参画メンバーの多種多様なコネクションやネットワークを活かし、渋谷サクラステージ4階のクリエイターの創造拠点「404 Not Found」の企画運営を行っており、国内クリエイター同士の共創はもちろん、国内クリエイターの海外に向けたクリエイティブ活動の発信や海外クリエイターとの交流を生み出し、新時代のクリエイターのクリエイティブ活動を支援していきます。また、あわせて桜丘~代官山~恵比寿~原宿エリア全体の新たな街の魅力を発信する企画の立案・実行を推進してまいります。

HP:https://www.404shibuya.tokyo/

■ 施設概要

名称:Shibuya Sakura Stage(渋谷サクラステージ)

所在地:東京都渋谷区桜丘町1-1ほか

竣工:2023年11月

まちびらき:2024年7月

HP:https://www.shibuya-sakura-stage.com/

イベント情報:https://www.shibuya-sakura-stage.com/eventtopics/detail/?cd=000192

渋谷納涼大感謝祭公式インスタグラム:https://www.instagram.com/summerfestival_sss/

■広域渋谷圏における東急不動産の取り組み「PROJECT LIFE LAND SHIBUYA」

東急グループでは、渋谷駅を中心とした半径約2.5kmのエリアを広域渋谷圏とし注力しています。「LIFE LAND SHIBUYA」は、東急不動産ホールディングスグループによる広域渋谷圏のまちづくりコンセプトです。渋谷、原宿、表参道、代々木、代官山、恵比寿など、個性豊かな街々が隣り合うエリアで「人」起点のまちづくりを進め、「新しい」が生まれ続けるワクワクを届けます。

PROJECT LIFE LAND SHIBUYA HP:

https://life-land-shibuya.com

広域渋谷圏のまちづくりHP:

https://www.tokyuland.co.jp/urban/area/shibuya.html