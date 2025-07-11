Z2と並べて完成する、あの頃の記憶。「X68000 Z2 専用モニター」クラウドファンディングプロジェクト始動！

株式会社瑞起

株式会社瑞起（神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-2、代表取締役：呉 成浩）は、X68000復刻プロジェクト『Project Z』の最新展開として、「X68000 Z2 専用モニター」のクラウドファンディングを2025年7月11日（金）19時より開始いたします。また、2025年2月29日で受付終了となった「X68000 Z SUPER」「X68000 Z XVI」の2ndロット支援受付も同時開催。多くのご要望にお応えし、再び支援の機会をご提供いたします。

今回のクラウドファンディングでは、「X68000 Z2専用モニター」の開発・製造と、「X68000 Z SUPER/Z XVI」の2ndロット製造を目指します。

■プロジェクト概要- 実施期間：2025年7月11日（金）19:00 ～ 7月30日（火）23:59- 支援形式：購入型クラウドファンディング（リターン＝商品）- 支援金額：1口 35,000円（税込）～- 目標金額：3,300万円- 支援ページ：Kibidango プロジェクトページ(https://kibidango.com/2829)■X68000 Z2 専用モニターの特長- クラシックなブラウン管の雰囲気を再現する4:3液晶＋湾曲アクリル構造- 現行の5インチから8インチへサイズアップしながらも省スペース設計- 独自の回転機構により、角度調整が可能- X68000 Z2のみならず、様々なレトロゲーム用モニターとしても使用可能

製品仕様（予定）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/81472/table/57_1_9ae41169ce7a8af9b313f913d07e0714.jpg?v=202507110226 ]

※実機モニターとのサイズ比率とは異なる場合があります。

※デザイン・仕様は変更となる可能性があります。

■X68000 Z SUPER／Z XVI 2ndロットについて

2025年2月28日までに終了した「X68000 Z2」プロジェクトでは、5,400人以上のサポーターからご支援をいただき、約3億4,400万円を超えるご支援をいただきました。

その後多くの再販のお声を受け、「X68000 Z SUPER／Z XVI」の2ndロット製造を決定。

再びご支援のチャンスをご提供いたします。詳細はKibidangoプロジェクトページをご覧ください。

※X68000 Z2 2ndロットのお届けは2025年冬頃を予定しています。

※2月28日までにご支援いただいた方の配送スケジュールに変更はありません。

【関連リンク】- 瑞起サイト(https://www.zuiki.co.jp/)- 瑞起 公式X（旧Twitter）(https://x.com/ZUIKIInc)- 瑞起Youtube公式チャンネル(https://www.youtube.com/@zuikiinc.6665)- Kibidangoプロジェクトページ(https://kibidango.com/2829)【権利表記】- 「X68000」はシャープ株式会社の登録商標です。- (C) ZUIKI Inc.【会社概要】- 会社名：株式会社瑞起- 代表者：代表取締役 呉 成浩- 所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい４-４-２ 横浜ブルーアベニュー５階- ＵＲＬ：https://www.zuiki.co.jp/