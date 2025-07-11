Z2と並べて完成する、あの頃の記憶。「X68000 Z2 専用モニター」クラウドファンディングプロジェクト始動！
株式会社瑞起
■プロジェクト概要
- 実施期間：2025年7月11日（金）19:00 ～ 7月30日（火）23:59
- 支援形式：購入型クラウドファンディング（リターン＝商品）
- 支援金額：1口 35,000円（税込）～
- 目標金額：3,300万円
- 支援ページ：Kibidango プロジェクトページ(https://kibidango.com/2829)
■X68000 Z2 専用モニターの特長
- クラシックなブラウン管の雰囲気を再現する4:3液晶＋湾曲アクリル構造
- 現行の5インチから8インチへサイズアップしながらも省スペース設計
- 独自の回転機構により、角度調整が可能
- X68000 Z2のみならず、様々なレトロゲーム用モニターとしても使用可能
[表: https://prtimes.jp/data/corp/81472/table/57_1_9ae41169ce7a8af9b313f913d07e0714.jpg?v=202507110226 ]
■X68000 Z SUPER／Z XVI 2ndロットについて
【関連リンク】
- 瑞起サイト(https://www.zuiki.co.jp/)
- 瑞起 公式X（旧Twitter）(https://x.com/ZUIKIInc)
- 瑞起Youtube公式チャンネル(https://www.youtube.com/@zuikiinc.6665)
- Kibidangoプロジェクトページ(https://kibidango.com/2829)
【権利表記】
- 「X68000」はシャープ株式会社の登録商標です。
- (C) ZUIKI Inc.
【会社概要】
- 会社名：株式会社瑞起
- 代表者：代表取締役 呉 成浩
- 所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい４-４-２ 横浜ブルーアベニュー５階
- ＵＲＬ：https://www.zuiki.co.jp/
株式会社瑞起（神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-2、代表取締役：呉 成浩）は、X68000復刻プロジェクト『Project Z』の最新展開として、「X68000 Z2 専用モニター」のクラウドファンディングを2025年7月11日（金）19時より開始いたします。また、2025年2月29日で受付終了となった「X68000 Z SUPER」「X68000 Z XVI」の2ndロット支援受付も同時開催。多くのご要望にお応えし、再び支援の機会をご提供いたします。
今回のクラウドファンディングでは、「X68000 Z2専用モニター」の開発・製造と、「X68000 Z SUPER/Z XVI」の2ndロット製造を目指します。
■プロジェクト概要
- 実施期間：2025年7月11日（金）19:00 ～ 7月30日（火）23:59
- 支援形式：購入型クラウドファンディング（リターン＝商品）
- 支援金額：1口 35,000円（税込）～
- 目標金額：3,300万円
- 支援ページ：Kibidango プロジェクトページ(https://kibidango.com/2829)
■X68000 Z2 専用モニターの特長
- クラシックなブラウン管の雰囲気を再現する4:3液晶＋湾曲アクリル構造
- 現行の5インチから8インチへサイズアップしながらも省スペース設計
- 独自の回転機構により、角度調整が可能
- X68000 Z2のみならず、様々なレトロゲーム用モニターとしても使用可能
製品仕様（予定）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/81472/table/57_1_9ae41169ce7a8af9b313f913d07e0714.jpg?v=202507110226 ]
※実機モニターとのサイズ比率とは異なる場合があります。
※デザイン・仕様は変更となる可能性があります。
■X68000 Z SUPER／Z XVI 2ndロットについて
2025年2月28日までに終了した「X68000 Z2」プロジェクトでは、5,400人以上のサポーターからご支援をいただき、約3億4,400万円を超えるご支援をいただきました。
その後多くの再販のお声を受け、「X68000 Z SUPER／Z XVI」の2ndロット製造を決定。
再びご支援のチャンスをご提供いたします。詳細はKibidangoプロジェクトページをご覧ください。
※X68000 Z2 2ndロットのお届けは2025年冬頃を予定しています。
※2月28日までにご支援いただいた方の配送スケジュールに変更はありません。
【関連リンク】
- 瑞起サイト(https://www.zuiki.co.jp/)
- 瑞起 公式X（旧Twitter）(https://x.com/ZUIKIInc)
- 瑞起Youtube公式チャンネル(https://www.youtube.com/@zuikiinc.6665)
- Kibidangoプロジェクトページ(https://kibidango.com/2829)
【権利表記】
- 「X68000」はシャープ株式会社の登録商標です。
- (C) ZUIKI Inc.
【会社概要】
- 会社名：株式会社瑞起
- 代表者：代表取締役 呉 成浩
- 所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい４-４-２ 横浜ブルーアベニュー５階
- ＵＲＬ：https://www.zuiki.co.jp/