世界中のファンを魅了するポップアーティストJAKE MILLER（ジェイク・ミラー）、心揺さぶる最新アルバム『BALANCE』リリース

米国出身のシンガーソングライター/マルチインストゥルメンタリスト/プロデューサー、JAKE MILLER(ジェイク・ミラー)が、自身の最新アルバム『BALANCE』をリリース。

本作には、ファンから支持を集めるシングル「 A Million Ways To Miss You 」「Mini You」「 Only Always 」「 Dream You Up 」「If Heaven Could Share You」、そして中国の人気アーティスト王子異 (Wang Ziyi/ワン・ズイー)をフィーチャーした「How On Earth」や米LA出身のシンガーソングライターNERIAH(ネリア)参加の曲も収録。

Jake Miller - A Million Ways To Miss You

シングル「A Million Ways To Miss You」は、これまでにHead in the Clouds(広州)およびSuper Mango Music Festival(上海)で披露されており、同アルバムの楽曲はJakeのエネルギッシュなライブに欠かせない定番曲として、世界各地のオーディエンスに強く響いている。

「人生のさまざまなことに向き合う中で、バランスを見つけることや、今のうちに両親にできるだけ会うことを優先すべきだと感じたんだ」とJakeは語っている。

アルバムの注目曲「Rock Bottom」はNERIAHとのコラボによる、生々しくも希望に満ちた楽曲

。「この曲は、ひどい別れの後で、人生のどん底にいるような気持ちを歌っているんだ」とJakeは説明する。「しかも相手は毎週土曜の夜に、もう立ち直ったかのようにお酒を飲んで祝っている。そんな状況がさらに辛くて。この曲を書くのは簡単じゃなかったけど、アルバムの中でも特に気に入っている一曲なんだ」

■ジェイク・ミラー(Jake Miller)

フロリダ出身、現在はロサンゼルスを拠点に活動するシンガーソングライター/マルチインストゥルメンタリスト/プロデューサー。全世界で数億回のストリーミング再生を誇り、ソールドアウトのツアーを成功させ、SNSでは数百万人のフォロワーを抱えるなど、着実にグローバルな支持を獲得している。代表曲「I’m Alright」や「A Million Lives」の歌詞はファンのタトゥーとして刻まれ、その音楽が深く愛されていることを物語っている。

2014年のEP『Dazed and Confused』(Travie McCoy参加)で注目を集めて以来、『Rumors』(2015)、『Silver Lining』(2018)、『BASED ON A TRUE STORY』シリーズ(2019・2022)、『Culdesac』(2023)など話題作を次々と発表。Ariana Grande、Shawn Mendes、Fifth Harmonyなどとも共演し、MTVヨーロッパ音楽賞、NBC「トゥデイ・ショー」などのテレビ番組にも出演。近年では映画『Holiday Twist』で俳優デビューも果たし、多方面で才能を発揮している。

2024年には、中国BiliBiliのカウントダウン特番に出演し、ゲーム『崩壊:スターレイル』のテーマ曲「White Night」にも参加。さらにWang Ziyiとのコラボ曲「How On Earth」や、「If Heaven Could Share You」のリリースを通してアジアでも存在感を高めた。TikTokでは2億5千万再生超、2500万いいね以上を記録するなど、SNS上でも強い影響力を誇る。

2025年5月には恵比寿 ザ・ガーデンホールにて単独来日公演を開催した。

■リリース情報

Jake Miller (ジェイク・ミラー)

ニューアルバム『BALANCE』配信中

配信リンク:https://orcd.co/balance_jm

レーベル:Jake Miller Music Inc.

Tracklist:

1 Math

2 Mini You

3 Only Always (feat. NERIAH)

4 A Million Ways To Miss You

5 Rock Bottom (feat. NERIAH)

6 The Rapids

7 Dream You Up

8 Moonwalkin

9 How On Earth (feat. 王子異)

10 Love You Harder

11 I Know The Feeling

12 If Heaven Could Share You

13 The Reunion

■Music Videos

「A Million Ways To Miss You」https://www.youtube.com/watch?v=Ux2R9ZEqsPA

「Only Always (feat. NERIAH)」https://www.youtube.com/watch?v=r-S__FPNYvA

「Dream You Up」https://www.youtube.com/watch?v=9jep73nb3PA

