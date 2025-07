【FRONTIER】ASRockコラボレーションモデルの販売を開始 ～主要パーツにASRock製品を採用、品質と安定性にこだわったゲーミングPC～

インバースネット株式会社(本社:神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25、代表取締役社長:山本 慶次郎)(以下、当社)は、オリジナルBTOパソコン「FRONTIER」から、ASRock社との共同企画によるゲーミングPCの販売を2025年7月11日(金)より開始しています。■製品概要このたび、ASRock社とのコラボレーションによるゲーミングPCの販売を開始いたしました。マザーボード、グラフィックスカード、電源など、主要パーツにASRock製品を採用し、安定性と品質に優れたモデルとなっています。ラインナップは、用途に応じて選べる3機種をご用意しており、ご予算や目的に合わせてカスタマイズも可能です。ぜひ、お好みのスタイルに合わせた一台をお選びください。また、発売を記念して「ASRockコラボモデル」をご購入の方に、ASRockオリジナルグッズ(全4 種)の中からお好きな1点をプレゼントいたします。※数量限定のため、なくなり次第終了となります。この製品は、FRONTIERダイレクトストア( https://www.frontier-direct.jp/ )にて、2025年7月11日(金)より販売を開始しています。■ASRockコラボレーションモデルはこちらhttps://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejASRockP/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=D01【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324908&id=bodyimage1】■製品の特長<ASRockとのタッグで実現した、信頼のゲーミングPC>ASRockコラボレーションモデルは、世界中のPCユーザーから高い評価を受けるパーツメーカー「ASRock(アスロック)」とFRONTIERがタッグを組んで開発した、特別仕様のゲーミングPCです。ASRock製のマザーボード・グラフィックスカード・電源ユニットを採用し、安定性と品質に優れた構成を実現。コアパーツに信頼のブランドを選ぶことで、ゲームはもちろん、映像編集などのクリエイティブな作業にも安心してお使いいただけるこだわりの一台です。●マザーボード高い性能と信頼性を誇るASRock B650 Pro RSを採用しました。14+2+1電源フェーズ設計を採用し、CPUへの電力を安定的かつスムーズに供給。ゲームプレイ時にも高いパフォーマンスを実現します。また、Blazing M.2ソケット(PCI Express 5.0対応)により、最大128Gb/秒の高速転送が可能。最新SSDの性能をフルに引き出します。ネットワークには2.5ギガビットLAN(Realtek 2.5GbE)を搭載し、従来のGbEの最大2.5倍の帯域で、快適な通信環境を提供します。●グラフィックスカードAMD Radeon RX 9000シリーズを搭載するASRock製グラフィックスカードは、最新のRDNA 4アーキテクチャを搭載し、優れたグラフィックス性能を実現。また、独自の冷却技術と高品質コンポーネントを使用し、安定性や耐久性にも優れています。●電源ユニットASRockの電源ユニットは、最新のATX3.1規格に対応し、Cybenetics PLATINUM and LAMBDA A+認証を取得。静音性と高効率性に優れ、長時間のゲームプレイや高負荷作業でも安定した動作を提供します。また、「+5Vブーストモード」を搭載し、複数のUSBデバイスを接続した場合でも、安定した電力供給を行うため、安心して長く使える高性能モデルです。<POWERED BY ASRock SPIRITSとは>ASRockの社名は、「AS solid as Rock」が由来であり、硬い岩のように高い信頼性を備えた製品を造り上げるという思いが込められています。ASRock SPIRITSはこの信念を基に、厳選された製品が組み込まれたシステムにのみ与えられる安定性と信頼性の証としています。本プログラムにおいて、BTO PCメーカーとASRockは高品質のコンポーネントと最先端のテクノロジーを備えた製品だけでなく、サポートにおいてもユーザーの満足を重視したサービスを提供します。

配信元企業:インバースネット株式会社

プレスリリース詳細へ