Cisdem Duplicate Finder for Mac V6.5.0登場！重複写真検索機能が全面的に進化
Cisdemに開発された重複ファイル検索ソフト、Duplicate Finderは最新のMac版6.5.0を迎えました。この新バージョンでは、重複写真を検索するアルゴリズムを最適化し、スキャンの速度及び識別の精度をより一層向上させました。写真整理や貴重なストレージスペースの解放に役たちます。
★Cisdem Duplicate Finder公式サイト：https://www.cisdem.com/jp/duplicate-finder.html
【Cisdem Duplicate Finder for Mac V6.5.0の更新情報】
1. スキャン機能を改善し数多くの写真を処理する効率を向上
スキャンしたいフォルダを追加して「検索」ボタンをクリックすると、スキャンの進捗が表示されます。フォルダの何パーセントが検索されたか分かります。
2. 軽微なバグを修正し安定性を上げる
ユーザーフィードバックに応じて重複写真の検索に関わるバグを修正しましたので、重複写真検索の精度が高くなります。
3. 重複写真を検索するアルゴリズムを最適化
Cisdem Duplicate Finderは高度な検索アルゴリズムで重複写真を検索します。ファイル名、ファイルサイズ、作成日、解像度、そして具体的な内容に基づいて完全に重複した写真を見つけ出してくれます。このソフトはMacに対応しますので、「写真」アプリ、iPhoto、ミュージック、iTunesから重複項目を検索できます。各グループの重複写真からたった一枚の写真が残され、他の写真は自動で選択されます。ユーザーはワンクリックで大量の重複写真を削除できます。
【Macで写真がたくさん重複した場合の対処法】
ステップ1. https://download.cisdem.com/cisdem-duplicatefinder.dmgへ移動してCisdem Duplicate Finderをダウンロードしてインストールします。
ステップ2. ソフトを開き、プラスボタンを通じて重複写真でいっぱいになっているフォルダ（または写真ライブラリ）をソフトまで追加します。複数のフォルダを一気に追加可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324745&id=bodyimage1】
ステップ3. 検索ボタンを押してスキャンが終わるまで待ちます。検索結果が表示されたら、上部の「画像」タブをクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324745&id=bodyimage2】
ステップ4. ドロップダウン ボタンをクリックして自動選択ルールを選択します。それから右上隅でプレビューモードを切り替えて写真の詳細情報を確認します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324745&id=bodyimage3】
ステップ5. 確認完了後、青い削除ボタンをクリックします。
【Cisdem Duplicate Finderのメリット】
●重複写真だけでなく、類似写真/画像も検索する
●3つのプレビューモードで重複写真を比較できる
●インターフェースが直感的で初心者にも熟練者にも優しい
●NAS、外付けHDD、SDカードなどのストレージデバイスにも対応
●「ゴミ箱に移動、指定フォルダーに移動、完全に削除」の３つの削除方法が提供される
【可用性と料金プラン】
https://www.cisdem.com/jp/duplicate-finder.htmlへ移動してCisdem Duplicate Finder for Mac V6.5.0をダウンロードできます。料金プランは２つあります。
1台のMacの年間ライセンス：2680円
1台のMacの永続ライセンス：5380円
複数デバイスでの購入で割引あり
Cisdem Duplicate Finderを購入するにはこちらへ：
★Cisdem Duplicate Finder公式サイト：https://www.cisdem.com/jp/duplicate-finder.html
【Cisdem Duplicate Finder for Mac V6.5.0の更新情報】
1. スキャン機能を改善し数多くの写真を処理する効率を向上
スキャンしたいフォルダを追加して「検索」ボタンをクリックすると、スキャンの進捗が表示されます。フォルダの何パーセントが検索されたか分かります。
2. 軽微なバグを修正し安定性を上げる
ユーザーフィードバックに応じて重複写真の検索に関わるバグを修正しましたので、重複写真検索の精度が高くなります。
3. 重複写真を検索するアルゴリズムを最適化
Cisdem Duplicate Finderは高度な検索アルゴリズムで重複写真を検索します。ファイル名、ファイルサイズ、作成日、解像度、そして具体的な内容に基づいて完全に重複した写真を見つけ出してくれます。このソフトはMacに対応しますので、「写真」アプリ、iPhoto、ミュージック、iTunesから重複項目を検索できます。各グループの重複写真からたった一枚の写真が残され、他の写真は自動で選択されます。ユーザーはワンクリックで大量の重複写真を削除できます。
【Macで写真がたくさん重複した場合の対処法】
ステップ1. https://download.cisdem.com/cisdem-duplicatefinder.dmgへ移動してCisdem Duplicate Finderをダウンロードしてインストールします。
ステップ2. ソフトを開き、プラスボタンを通じて重複写真でいっぱいになっているフォルダ（または写真ライブラリ）をソフトまで追加します。複数のフォルダを一気に追加可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324745&id=bodyimage1】
ステップ3. 検索ボタンを押してスキャンが終わるまで待ちます。検索結果が表示されたら、上部の「画像」タブをクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324745&id=bodyimage2】
ステップ4. ドロップダウン ボタンをクリックして自動選択ルールを選択します。それから右上隅でプレビューモードを切り替えて写真の詳細情報を確認します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324745&id=bodyimage3】
ステップ5. 確認完了後、青い削除ボタンをクリックします。
【Cisdem Duplicate Finderのメリット】
●重複写真だけでなく、類似写真/画像も検索する
●3つのプレビューモードで重複写真を比較できる
●インターフェースが直感的で初心者にも熟練者にも優しい
●NAS、外付けHDD、SDカードなどのストレージデバイスにも対応
●「ゴミ箱に移動、指定フォルダーに移動、完全に削除」の３つの削除方法が提供される
【可用性と料金プラン】
https://www.cisdem.com/jp/duplicate-finder.htmlへ移動してCisdem Duplicate Finder for Mac V6.5.0をダウンロードできます。料金プランは２つあります。
1台のMacの年間ライセンス：2680円
1台のMacの永続ライセンス：5380円
複数デバイスでの購入で割引あり
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