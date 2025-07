REAL SOCIEDAD JAPAN TOUR 2025にジャパネットが協賛 ～レアル・ソシエダ vs V・ファーレン長崎 PRESENTED by Japanet～

株式会社 ジャパネットホールディングス

株式会社ジャパネットホールディングス(本社:長崎県佐世保市/代表取締役社長 兼 CEO:高田旭人)は2025年7月21日(月・祝)に開催される「REAL SOCIEDAD JAPAN TOUR 2025」V・ファーレン長崎戦のタイトルスポンサーとして協賛いたします。

■協賛への想い

一瞬一瞬に全力で取り組むスポーツは、ジャパネットが大切にする“「今を生きる楽しさ」を!”という想いに通じることから、ジャパネットではサッカー、バスケットボールをはじめ、バレーボール、野球など多くのスポーツ協賛を行っています。この度、「REAL SOCIEDAD JAPAN TOUR 2025」V・ファーレン長崎戦のタイトルスポンサーとして協賛することとなりました。大会名は『レアル・ソシエダvs V・ファーレン長崎PRESENTED by Japanet』として開催いたします。



■試合概要

【大会名】

「REAL SOCIEDAD JAPAN TOUR 2025」

レアル・ソシエダ vs V・ファーレン長崎 PRESENTED by Japanet

【日時】

7月21日(月・祝) 19:00キックオフ予定

【開催場所】

PEACE STADIUM Connected by SoftBank