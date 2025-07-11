【開催案内】経営者向け特別セミナー｜成長企業はなぜ「生成AI」と「セキュリティ」に投資するのか？～投資と会社の成長を考えよう～ 安達裕哉氏登壇
東京都中小企業サイバーセキュリティ啓発事業では、2025年7月14日（月）に、経営者向け特別セミナー兼事業説明会をオンラインで開催いたします。
今回のセミナーでは、ティネクト株式会社 代表取締役 安達裕哉氏を講師に迎え、
「投資と会社の成長を考えよう」をテーマに、経営者が今後の企業戦略を考える上でのヒントをお届けします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324891&id=bodyimage1】
【開催概要】
日時：2025年7月14日（月）16:30～18:00
開催方式：オンライン（Zoom）
■第一部：安達裕哉氏登壇 特別セミナー
講師：安達 裕哉 氏（ティネクト株式会社 代表取締役）
テーマ：成長企業はなぜ「生成AI」と「セキュリティ」に投資するのか？～投資と会社の成長を考えよう～
https://blog.tinect.jp/?p=89422
■第二部：サイバーセキュリティ啓発事業説明
参加費：無料（事前申込制）
※参加無料・事前申込制
▼詳細・お申し込みはこちら
https://keihatsu.metro.tokyo.lg.jp/#tokubetsuseminar
配信元企業：東京都
今回のセミナーでは、ティネクト株式会社 代表取締役 安達裕哉氏を講師に迎え、
「投資と会社の成長を考えよう」をテーマに、経営者が今後の企業戦略を考える上でのヒントをお届けします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324891&id=bodyimage1】
【開催概要】
日時：2025年7月14日（月）16:30～18:00
開催方式：オンライン（Zoom）
■第一部：安達裕哉氏登壇 特別セミナー
講師：安達 裕哉 氏（ティネクト株式会社 代表取締役）
テーマ：成長企業はなぜ「生成AI」と「セキュリティ」に投資するのか？～投資と会社の成長を考えよう～
https://blog.tinect.jp/?p=89422
■第二部：サイバーセキュリティ啓発事業説明
参加費：無料（事前申込制）
※参加無料・事前申込制
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