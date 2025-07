¥È¥ì¥Ã¥É¥ß¥ë¤Î¤¿¤á¤Î¡¢²÷Å¬¤ÊÄÌµ¤À­¡£¥¢¥Ç¥£¥À¥¹»Ë¾å½é¤Î¥È¥ì¥Ã¥É¥ß¥ëÀìÍÑ¥·¥åー¥º¡ÖTREADFLOW¡×ÅÐ¾ì

アディダス ジャパン株式会社

アディダス ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:萩尾 孝平)は、アディダス史上初となるトレッドミルに特化したランニングシューズ、「TREADFLOW(TM)(トレッドフロー)」を2025年7月11日(金)より発売いたします。

「TREADFLOW」は、室内トレッドミルでのランニング時において、パフォーマンスを維持しながらも快適性を追求した1足です。トレッドミルベルトとの摩擦により熱がこもりがちな足元に対応するため、シューズ全体に高い通気性を実現するClimacool(R)(クライマクール)(https://www.adidas.jp/%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB)テクノロジーを搭載。特に、今作の為にデザインされた特徴的なアウトソールが、足裏の通気性を高め、快適な走りをサポートします。ミッドソールにはアディダスが誇る低密度高反発素材「LIGHTSTRIKE PRO(R)(ライトストライク プロ)」を採用。安定感をサポートするEVA(イーブイエー)素材との組み合わせにより、トレッドミル走行の為に適度なクッション性、反発性、安定性をサポート。トレッドミルの上でも、力強い走りをサポートします。

トレッドミルのための、快適な通気性。「TREADFLOW」について

搭載テクノロジーについて

●Climacoolテクノロジー搭載

先進的なアウトソールおよびClimacoolテクノロジーにより360°通気性をサポート。

●低密度高反発素材の「LIGHTSTRIKE PRO」採用

ミッドソールにはアディダスが誇る低密度高反発素材「LIGHTSTRIKE PRO(ライトストライク プロ)」を採用。

安定感のあるEVA素材との組み合わせにより、トレッドミル走行の為に適度なクッション性、反発性、安定性をもたらし、トレッドミルの上でも力強い足運びを提供。

●軽量構造

軽量な作りで「LIGHTTRAXION(TM)(ライトトラクション)アウトソール」と「TPU SHANK(ティーピーユー シャンク」が内部に設置されているため、トレッドミル走行時に長距離でもスムーズに足が前に出る走りを提供。

商品概要

TREADFLOW

・品番:JR0433(M)、JP5800(W)

・カラー:ミントトーン/ピュアティール/パウダーティール

・価格:16,500円(税込)※自店販売価格

・重量(27.0cm):215g

・商品URL: https://www.adidas.jp/トレッドフロー(https://www.adidas.jp/%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC)

TREADシリーズ商品ラインアップ(一部)

TREADSPEED(TM)

・品番:JQ6394(M)、JQ0187(W)

・カラー:パウダーティール/ミントトーン/ダッシュグレー

・価格:11,000円(税込)※自店販売価格

・重量(27.0cm):250g

TREADMOVE(TM)

・品番:HQ9352(M)

・カラー:フットウェアホワイト

・価格:6,600円(税込)※自店販売価格

・重量(27.0cm):240g

フィジカルトレーナーのコメント

■中野 ジェームズ 修一さん

「TREADFLOWは足全体で地面からのインパクトを効果的に吸収し、その反力を前方推進力に変換でき、裸足の感覚に近い自然な足部運動が可能な設計であります。トレッドミル走行時はモーター駆動によるベルト摩擦の影響で熱がこもりやすい環境であるが、このシューズは優れたベンチレーション機能により、熱のこもり軽減にアプローチ。長時間使用においても足部の不快感は少なく、このシューズは通気性とクッション性に優れ、有酸素運動や感覚刺激を重視した軽度なスタビリティトレーニングに最適です。」

取扱店舗

・アディダス ブランドセンター 渋谷・RAYARD MIYASHITA PARK

・アディダス ブランドコアストア 各店

・その他全国のアディダス取扱店

※一部店舗によってお取り扱い商品が異なります。

