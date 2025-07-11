¼î½§»Ô¤ËÉü¶½ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»ÜÀß¡ÖÏµ±ì¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î²È¡×¤¬³«¶È¡¡¥°¥êー¥ó¥³ー¥×¤Ï¿©Æ²±¿±Ä¤ò»Ù±ç¤·¡¢¿©ºà¤ÎÄó¶¡¤äÍ¢Á÷¤òÃ´Åö
À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë16¤ÎÀ¸¶¨¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥°¥êー¥ó¥³ー¥×¶¦Æ±ÂÎ¡ÊËÜÉô¡§Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§Æü¹â ÍÆ»Ò¡¢°Ê²¼¥°¥êー¥ó¥³ー¥×¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¸å¤Î¹ë±«ºÒ³²¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÃÏ°è¤ËÂÐ¤·¡¢»Ù±ç¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Éü¶½¤Ë¸þ¤±¤¿ÃÏ°è¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Úー¥¹¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡Ö¡ØÇ½ÅÐ¤ß¤ó¤Ê¤Î²È¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ÀÐÀî¸©¼î½§»ÔÏµ±ìÄ®¤Ë¡ÖÏµ±ì¡Ê¤Î¤í¤·¡Ë¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î²È¡×¤ò³«¶È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢½×¹©¼°¤ò2025Ç¯7·î13Æü¡ÊÆü¡Ë11»þ30Ê¬¤«¤é¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Ïµ±ì¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î²È¡¡³°´Ñ¡¡
Ïµ±ì¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î²È¡¡Æâ´Ñ
¤ß¤ó¤Ê¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î²È¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¿¡ÖÏµ±ì¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î²È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢ÆüËÜºâÃÄ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¡¢·úÃÛ²È¡¦°ËÅìËÍº»á¤é¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëNPOË¡¿ÍHOME-FOR-ALL¤¬Äó°Æ¤·¤¿¡ÖÇ½ÅÐ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î²È¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¡¢Àß·×¡¦±¿±Ä¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦·Á¤Ç¡¢¼î½§»Ô¡¦ÎØÅç»Ô¡¦Ç½ÅÐÄ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ·×6Åï¤Î·úÀß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼î½§»ÔÏµ±ìÄ®¤Ë´°À®¤·¤¿¡ÖÏµ±ì¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î²È¡×¤Ï¤½¤ÎÂè1¹æ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤Îµ²±¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢½»Ì±¤Î¼ê¤Ë¤è¤ë¼«Î©±¿±Ä¤ò¤á¤¶¤·¤¿µòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÉü¶½¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤ÆÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤¬¿À¼Ò¤Î²¾µÜ¤ä½¸²ñ½ê¡¢ÃÏ°è¤Î¿©Æ²¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¤ÎÌò³ä¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢Ã¯¤â¤¬µ¤·Ú¤Ë½¸¤¨¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³Ë¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³°´Ñ¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤µ¤ì¤¿Ç½ÅÐ´¤¤ä²¼¸«ÈÄÅ½¤ê¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿·úÃÛÍÍ¼°¤äÊ¸²½¤òÌ¤Íè¤Ø¤È·Ñ¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿±Ä¤ÏNPOË¡¿Í±üÇ½ÅÐÆüÃÖ¤é¤¤¡ÊÀÐÀî¸©¼î½§»Ô¡Ë¡£¥°¥êー¥ó¥³ー¥×¤Ï¶¨»¿ÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤ê¡¢º£¸å¤ÏËÜ»ÜÀß¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¿©Æ²¡×Åù¤Ë¸þ¤±¡¢¿©ºà¤ÎÄó¶¡¤äÍ¢Á÷¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¥°¥êー¥ó¥³ー¥×¤Ïº£¸å¤â¡¢Ïµ±ì¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î²È¤ò¤Ï¤¸¤áÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë»Ù±ç¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÈïºÒÃÏ¤ÎÉü¶½¤ÈÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎºÆÀ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ»Ù±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
½×¹©¼°³µÍ×
l Æü»þ¡§7·î13Æü¡ÊÆü¡Ë11:30～13:30
l ¾ì½ê¡§Ïµ±ì¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î²È¡ÊÀÐÀî¸©¼î½§»ÔÏµ±ìÄ®¥Æ13-1¡Ë
l ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
11:30¡¡¿À»ö
12:00¡¡´Ø·¸¼Ô°§»¢/¶À³«¤/ÇÏåÊ¥¥ê¥³ÂÀ¸Ý/¤¹¤º¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È
°§»¢¼Ô
¡¦»ö¶È¼çÂÎ¡§NPOË¡¿Í±üÇ½ÅÐÆüÃÖ¤é¤¤
¡¦ÀÐÀî¸©ÉûÃÎ»ö¡§ÀõÌî Âç²ð »á
¡¦¼î½§»ÔÄ¹¡§ÀôÃ« Ëþ¼÷Íµ »á
¡¦»ñ¶â½õÀ®¡§ÆüËÜºâÃÄ
¡¦Àß·×¼Ô¡§¥¯¥é¥¤¥ó ¥À¥¤¥µ¥à ¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Ä
12:30¡¡Î©¿©¥Ñー¥Æ¥£ー¡§Âè1²ó¤ß¤ó¤Ê¤Î¿©Æ²
ÁÈ¿¥³µÍ×
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥°¥êー¥ó¥³ー¥×¶¦Æ±ÂÎ
Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÇîÂ¿±ØÁ°°ìÃúÌÜ£µÈÖ£±¹æ
ÂåÉ½Íý»ö¡¡Æü¹â ÍÆ»Ò
https://www.greencoop.or.jp/
2018Ç¯¡¢¥°¥êー¥ó¥³ー¥×À¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¤ä¡¢¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¥°¥êー¥ó¥³ー¥×¡¢Ï«Æ¯¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ê¤É¡¢¶å½£¡ÊÊ¡²¬¡¢º´²ì¡¢Ä¹ºê¡¢ÂçÊ¬¡¢·§ËÜ¡¢µÜºê¡¢¼¯»ùÅç¡Ë¡¢¶áµ¦¡ÊÂçºå¡¢Ê¼¸Ë¡¢¼¢²ì¡Ë¡¢Ãæ¹ñ¡ÊÄ»¼è¡¢²¬»³¡¢Åçº¬¡¢¹Åç¡¢»³¸ý¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÊ¡Åç¤Î16¤ÎÀ¸¶¨¡¢³Æ¼ïÃÄÂÎ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥°¥êー¥ó¥³ー¥×¶¦Æ±ÂÎ¡×¤òÀßÎ©¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¥°¥êー¥ó¥³ー¥×¤Î¤è¤¦¤Ë»ý¤Æ¤ë¤â¤Î¤ò¶¦Í¡¦Ï¢ÂÓ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿À¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¿©¤Ù¤â¤Î¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êì¿Æ¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£