¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¥µ¥¦¥Ê¤ª¤è¤Ó¥¹¥Ñ»Ô¾ì¤Ï¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¹âµé¥ê¥È¥êー¥È¼ûÍ×¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢2033Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë123²¯3,500Ëü¥É¥ë¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Êµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤·¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹³×Ì¿¤òÌÜ·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦
ÆüËÜ¥µ¥¦¥Ê¤ª¤è¤Ó¥¹¥Ñ»Ô¾ì¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï18²¯6,040ËüÊÆ¥É¥ë¤Îµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤·¤¿¡£2033Ç¯¤Ë¤Ï123²¯3,500ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢2025Ç¯¤«¤é2033Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ï23.39%¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ï¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¹½¤¨¤Ç¤¢¤ë¡£
´¥Ç®¤Ë¤è¤ë²¹Ç®ÎÅË¡¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¥µ¥¦¥Ê¤È¡¢¥Þ¥Ã¥µー¥¸¡¢²¹¿åÍáÁå¡¢ÈþÍÆ¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¦¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¹¥Ñ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹Ê¸²½¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¾ÃÈñ¼Ô¤¬¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¤È·ò¹¯¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î»ÜÀß¤Ï¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë ¡Û
Åö¥ì¥Ýー¥È¤ÎÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-sauna-and-spa-market
»Ô¾ì¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹ À®Ä¹¤Î¸¶Æ°ÎÏ
¥¦¥§¥ë¥Í¥¹Ê¸²½¤Î¿»Æ©¤¬Âç¤¤Ê¿ä¿ÊÎÏ
ÆüËÜ¥µ¥¦¥Ê¤ª¤è¤Ó¥¹¥Ñ»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ë¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹Ê¸²½¤Î¼õ¤±Æþ¤ì³ÈÂç¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¼Ò²ñ¤¬·ò¹¯¤òÍ¥Àè¤·Â³¤±¤ëÃæ¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤ä¥»¥ë¥Õ¥±¥¢³èÆ°¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î·¹¸þ¤Ï¹âÎð¼ÔÁØ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼ãÇ¯ÁØ¡¢ÆÃ¤Ë20～30ºÐÂå¤Î´Ö¤ÇµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî3Ç¯´Ö¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤È¥¹¥Ñ¤ÎÍøÍÑ¤¬20%Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¦¥Ê¤ÈÂ¾¤Î¥Ø¥ë¥¹¡¦¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿´°Á´¤Ê¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¡¢1²ó¤¢¤¿¤ê¤ÎÍøÍÑ³Û¤ò15¡óÁý²Ã¤µ¤»¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤·¤¯¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¥µ¥¦¥Ê¡¦¥¹¥Ñ»ÜÀß¤Î80¡ó¶á¤¯¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥¦¥§¥ë¥Í¥¹½¬´·¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤Ø¤Î¸½ÂåÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ÈÅÁÅýÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¾ìÀ©Ìó¤È¤·¤Æ¤Î±¿±Ä¥³¥¹¥È
À®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¦¥¹¥Ñ»Ô¾ì¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹â¤¤±¿±Ä¥³¥¹¥È¤¬Âç¤¤ÊÂ¤«¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î»ÜÀß¤Ï¡¢¹âÉÊ¼Á´ð½à¤Î°Ý»ý¡¢µ»½Ñ¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¡¢ÉÔÆ°»º¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º´ÉÍý¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÂ¿³Û¤ÎÈñÍÑ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢±¿±ÄÈñ¤Ï²áµî5Ç¯´Ö¤Ç35¡ó¾å¾º¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¼ç¤Ë¶¥ÁèÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹ë²Ú¤Ê¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤äµ»½Ñ¶¯²½¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢30¡ó¶á¤¯¤Î´ë¶È¤¬¡¢±¿±Ä¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Ë¥µー¥Ó¥¹²Á³Ê¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï°ìÉô¤Î¸ÜµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÅùÃÏ¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ï¡¢¸·¤·¤¤´Ä¶µ¬À©¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ö¶È¼Ô¤ÎºâÌ³Åª°µÎÏ¤ò¹â¤á¡¢»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤µ¤é¤ËË¸¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¼çÍ×´ë¶È¤Î¥ê¥¹¥È¡§
¡ü 8 Hotel Chigasaki
¡ü Aman Group S.a.r.l.
¡ü Bio Resort Hotel & Spa O Park Ogose
¡ü Candeo Hotels ¡ÊNationwide¡Ë
¡ü Karumaru Ikebukuro
¡ü Koganeyu
¡ü Ochiairo
¡ü Skyspa Yokohama
¡ü Spa Resort in the Forest HOKKAIDO HOTEL
¡ü The Rakan Bath at Mifuneyama Rakuen Hotel
¡ü Ume, Yamazoe ¡ÊNara¡Ë
¡ü Yulax
µ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¡§ ³ÈÂç¤¹¤ë»Ô¾ìµ¡²ñ
¶áÇ¯¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ä¥¹¥Ñ¥µー¥Ó¥¹¤ËÀèÃ¼µ»½Ñ¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¡¢»Ô¾ìÀ®Ä¹¤Î¿·¤¿¤Êµ¡²ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£AI¤äIoTµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥µ¥¦¥Ê¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¸Ä¿Í¤ÎÓÏ¹¥¤ä·ò¹¯¥Çー¥¿¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥¦¥§¥ë¥Í¥¹ÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢25%¤â¤Î¥µ¥¦¥Ê¤¬¥¹¥Þー¥Èµ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿µ»½Ñ³×¿·¤Î·ë²Ì¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎËþÂÅÙ¤Ï30%¾å¾º¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²¾ÁÛ¸½¼Â¡ÊVR¡Ë¤ÏâÔÁÛ¤ä¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î35%¤¬¤³¤Î¿·¤·¤¤¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó·ÁÂÖ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î°ìÎ®¥¹¥Ñ¤Î50%¤Ï¡¢Í½Ìó¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿·ò¹¯ÄÉÀ×¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ëÁêÃÌÍÑ¤Î¥¢¥×¥ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ»½ÑÅý¹ç¤Ïº£¸å¤â»Ô¾ì³ÈÂç¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
´¥Ç®¤Ë¤è¤ë²¹Ç®ÎÅË¡¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¥µ¥¦¥Ê¤È¡¢¥Þ¥Ã¥µー¥¸¡¢²¹¿åÍáÁå¡¢ÈþÍÆ¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¦¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¹¥Ñ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹Ê¸²½¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¾ÃÈñ¼Ô¤¬¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¤È·ò¹¯¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î»ÜÀß¤Ï¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë ¡Û
Åö¥ì¥Ýー¥È¤ÎÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-sauna-and-spa-market
»Ô¾ì¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹ À®Ä¹¤Î¸¶Æ°ÎÏ
¥¦¥§¥ë¥Í¥¹Ê¸²½¤Î¿»Æ©¤¬Âç¤¤Ê¿ä¿ÊÎÏ
ÆüËÜ¥µ¥¦¥Ê¤ª¤è¤Ó¥¹¥Ñ»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ë¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹Ê¸²½¤Î¼õ¤±Æþ¤ì³ÈÂç¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¼Ò²ñ¤¬·ò¹¯¤òÍ¥Àè¤·Â³¤±¤ëÃæ¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤ä¥»¥ë¥Õ¥±¥¢³èÆ°¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î·¹¸þ¤Ï¹âÎð¼ÔÁØ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼ãÇ¯ÁØ¡¢ÆÃ¤Ë20～30ºÐÂå¤Î´Ö¤ÇµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî3Ç¯´Ö¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤È¥¹¥Ñ¤ÎÍøÍÑ¤¬20%Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¦¥Ê¤ÈÂ¾¤Î¥Ø¥ë¥¹¡¦¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿´°Á´¤Ê¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¡¢1²ó¤¢¤¿¤ê¤ÎÍøÍÑ³Û¤ò15¡óÁý²Ã¤µ¤»¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤·¤¯¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¥µ¥¦¥Ê¡¦¥¹¥Ñ»ÜÀß¤Î80¡ó¶á¤¯¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥¦¥§¥ë¥Í¥¹½¬´·¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤Ø¤Î¸½ÂåÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ÈÅÁÅýÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¾ìÀ©Ìó¤È¤·¤Æ¤Î±¿±Ä¥³¥¹¥È
À®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¦¥¹¥Ñ»Ô¾ì¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹â¤¤±¿±Ä¥³¥¹¥È¤¬Âç¤¤ÊÂ¤«¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î»ÜÀß¤Ï¡¢¹âÉÊ¼Á´ð½à¤Î°Ý»ý¡¢µ»½Ñ¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¡¢ÉÔÆ°»º¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º´ÉÍý¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÂ¿³Û¤ÎÈñÍÑ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢±¿±ÄÈñ¤Ï²áµî5Ç¯´Ö¤Ç35¡ó¾å¾º¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¼ç¤Ë¶¥ÁèÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹ë²Ú¤Ê¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤äµ»½Ñ¶¯²½¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢30¡ó¶á¤¯¤Î´ë¶È¤¬¡¢±¿±Ä¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Ë¥µー¥Ó¥¹²Á³Ê¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï°ìÉô¤Î¸ÜµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÅùÃÏ¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ï¡¢¸·¤·¤¤´Ä¶µ¬À©¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ö¶È¼Ô¤ÎºâÌ³Åª°µÎÏ¤ò¹â¤á¡¢»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤µ¤é¤ËË¸¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¼çÍ×´ë¶È¤Î¥ê¥¹¥È¡§
¡ü 8 Hotel Chigasaki
¡ü Aman Group S.a.r.l.
¡ü Bio Resort Hotel & Spa O Park Ogose
¡ü Candeo Hotels ¡ÊNationwide¡Ë
¡ü Karumaru Ikebukuro
¡ü Koganeyu
¡ü Ochiairo
¡ü Skyspa Yokohama
¡ü Spa Resort in the Forest HOKKAIDO HOTEL
¡ü The Rakan Bath at Mifuneyama Rakuen Hotel
¡ü Ume, Yamazoe ¡ÊNara¡Ë
¡ü Yulax
µ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¡§ ³ÈÂç¤¹¤ë»Ô¾ìµ¡²ñ
¶áÇ¯¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ä¥¹¥Ñ¥µー¥Ó¥¹¤ËÀèÃ¼µ»½Ñ¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¡¢»Ô¾ìÀ®Ä¹¤Î¿·¤¿¤Êµ¡²ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£AI¤äIoTµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥µ¥¦¥Ê¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¸Ä¿Í¤ÎÓÏ¹¥¤ä·ò¹¯¥Çー¥¿¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥¦¥§¥ë¥Í¥¹ÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢25%¤â¤Î¥µ¥¦¥Ê¤¬¥¹¥Þー¥Èµ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿µ»½Ñ³×¿·¤Î·ë²Ì¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎËþÂÅÙ¤Ï30%¾å¾º¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²¾ÁÛ¸½¼Â¡ÊVR¡Ë¤ÏâÔÁÛ¤ä¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î35%¤¬¤³¤Î¿·¤·¤¤¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó·ÁÂÖ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î°ìÎ®¥¹¥Ñ¤Î50%¤Ï¡¢Í½Ìó¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿·ò¹¯ÄÉÀ×¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ëÁêÃÌÍÑ¤Î¥¢¥×¥ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ»½ÑÅý¹ç¤Ïº£¸å¤â»Ô¾ì³ÈÂç¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£