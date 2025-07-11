Yamaha E-Ride Base¤ÇÎë¼¯£¸ÂÑ±þ±çÆÃÊÌ´ë²è¡ØGo for it¡ªYAMAHA RACING¡ª¡Ù¤ò¼Â»Ü

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Yamaha E-Ride Base
045-228-8760
Åß´ü¡Ê12·î～2·î¡Ë10:00～17:00
²Æ´ü¡Ê3·î～11·î¡Ë10:00～18:00
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https://race.yamaha-motor.co.jp/sp/suzuka8h/2025/
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https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/owner-support/customer-support/wtgp/about/