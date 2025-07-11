¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡È²ÈÂ²¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬ÆÏ¤±¤ë¿·TVCM¡ª±ÊºîÇîÈþ¤µ¤ó¤¬Êì¿ÆÌò¤Ç¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎTVCM½é½Ð±é¡ª
¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ëー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Êì¤¬»Ò¤Î¾®¤µ¤ÊÀ®Ä¹¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¥Ïー¥È¥Õ¥ë¥¹¥Èー¥êー
¿·TVCM¡ØÂç¿Í¤Ø¤ÎÄÌ¤êÆ»¡ÙÊÓ¡¡2025Ç¯7·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤ÆÊü±Ç³«»Ï¡ª
ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·ó CEO¡§¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥³¥¦¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬²ÈÂ²¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤¿¿·TVCM¡ØÂç¿Í¤Ø¤ÎÄÌ¤êÆ»¡ÙÊÓ¤ò¡¢2025Ç¯7·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊü±Ç¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡È²ÈÂ²¤¬¾Ð´é¤Ç²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¡É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æü¡¹¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤«¤é¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ëÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Æü¾ï¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¦Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜTVCM¤Ï¤½¤ÎÁÛ¤¤¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥·¥êー¥º¡ØFamily Brand Story¡Ù¤ÎÂè8ÃÆ¤Ç¡¢¡Ö¿Æ»Ò¤ÎÀ®Ä¹¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ëー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìó50Ç¯Á°¤Î1977Ç¯¡£ËÜºî¡ØÂç¿Í¤Ø¤ÎÄÌ¤êÆ»¡ÙÊÓ¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ëー¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡¢¡Ö¾®¤µ¤ÊÀ®Ä¹¡×¤ä¡Öµ¤¤Å¤¡×¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼è¤ê¤¿¤Æ¤ÎÂ©»Ò¤È¡¢ÎÙ¤Ç¤½¤Ã¤È¸«¼é¤ëÊì¿Æ¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥·ー¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Æ»Ò¤Îµ÷Î¥´¶¤äÌò³ä¤ÎÊÑ²½¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤Î¤«¤¿¤Á¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÇÁü¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ëー¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ø¤ÎÄÌ¤êÆ»¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Î®¤ì¡¢ÉáÃÊ²¿µ¤¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ëー¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Î°ì¾ìÌÌ¤È¤Ê¤ëÍÍ»Ò¤ò¡¢¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¥Ï¥ó¥É¥ë¤µ¤Ð¤¤äÊÑ¤ï¤é¤Ì¾Ð´é¤È¤È¤â¤Ë°õ¾ÝÅª¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êì¿ÆÌò¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎTVCM½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëÇÐÍ¥¡¦±ÊºîÇîÈþ¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¡£ÌÈµö¼è¤êÎ©¤Æ¤ÎÂ©»Ò¤È¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ëÊì¿Æ¤Î»Ñ¤ò¡¢Á¡ºÙ¤ÊÉ½¾ð¤È¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÄ¹ºêÊÛ¤Ç±é¤¸¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡ÈÀ®Ä¹¤Î½Ö´Ö¡É¤ò¼«Á³¤ËÉ½¸½¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢TVCM¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÀ¸³è¤Ç¤âÊì¿Æ¤Ç¤¢¤ë±Êºî¤µ¤ó¤Ë¡¢»Ò°é¤Æ¤Î·Ð¸³¤ä¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î»£±Æ¤Ï¡¢Ä¹ºê¸©Ä¹ºê»Ô¼þÊÕ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ºê±Ø¼þÊÕ¤ÎÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤¬Áö¤ë¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¡¢²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤ë³¹ÊÂ¤ß¤ä¡¢¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë°Ë²¦ÅçÂç¶¶¤Ç³¤É÷¤ÎÃæ¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Ê¤É¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤³«Êü´¶¤È¤Ì¤¯¤â¤ê¤¬¡¢º£²ó¤ÎTVCM¤ò¸«¤ë¿Í¤ÎÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦Êª¸ì¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤È¤ä¤µ¤·¤µ¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ä¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¤È¾Ð´é¤òÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡×¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·TVCM¡ØÂç¿Í¤Ø¤ÎÄÌ¤êÆ»¡ÙÊÓ¡¡2025Ç¯7·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤ÆÊü±Ç³«»Ï¡ª
ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·ó CEO¡§¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥³¥¦¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬²ÈÂ²¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤¿¿·TVCM¡ØÂç¿Í¤Ø¤ÎÄÌ¤êÆ»¡ÙÊÓ¤ò¡¢2025Ç¯7·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊü±Ç¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡È²ÈÂ²¤¬¾Ð´é¤Ç²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¡É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æü¡¹¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤«¤é¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ëÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Æü¾ï¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¦Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜTVCM¤Ï¤½¤ÎÁÛ¤¤¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥·¥êー¥º¡ØFamily Brand Story¡Ù¤ÎÂè8ÃÆ¤Ç¡¢¡Ö¿Æ»Ò¤ÎÀ®Ä¹¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ëー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìó50Ç¯Á°¤Î1977Ç¯¡£ËÜºî¡ØÂç¿Í¤Ø¤ÎÄÌ¤êÆ»¡ÙÊÓ¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ëー¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡¢¡Ö¾®¤µ¤ÊÀ®Ä¹¡×¤ä¡Öµ¤¤Å¤¡×¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼è¤ê¤¿¤Æ¤ÎÂ©»Ò¤È¡¢ÎÙ¤Ç¤½¤Ã¤È¸«¼é¤ëÊì¿Æ¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥·ー¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Æ»Ò¤Îµ÷Î¥´¶¤äÌò³ä¤ÎÊÑ²½¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤Î¤«¤¿¤Á¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÇÁü¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ëー¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ø¤ÎÄÌ¤êÆ»¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Î®¤ì¡¢ÉáÃÊ²¿µ¤¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ëー¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Î°ì¾ìÌÌ¤È¤Ê¤ëÍÍ»Ò¤ò¡¢¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¥Ï¥ó¥É¥ë¤µ¤Ð¤¤äÊÑ¤ï¤é¤Ì¾Ð´é¤È¤È¤â¤Ë°õ¾ÝÅª¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êì¿ÆÌò¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎTVCM½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëÇÐÍ¥¡¦±ÊºîÇîÈþ¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¡£ÌÈµö¼è¤êÎ©¤Æ¤ÎÂ©»Ò¤È¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ëÊì¿Æ¤Î»Ñ¤ò¡¢Á¡ºÙ¤ÊÉ½¾ð¤È¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÄ¹ºêÊÛ¤Ç±é¤¸¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡ÈÀ®Ä¹¤Î½Ö´Ö¡É¤ò¼«Á³¤ËÉ½¸½¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢TVCM¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÀ¸³è¤Ç¤âÊì¿Æ¤Ç¤¢¤ë±Êºî¤µ¤ó¤Ë¡¢»Ò°é¤Æ¤Î·Ð¸³¤ä¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î»£±Æ¤Ï¡¢Ä¹ºê¸©Ä¹ºê»Ô¼þÊÕ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ºê±Ø¼þÊÕ¤ÎÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤¬Áö¤ë¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¡¢²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤ë³¹ÊÂ¤ß¤ä¡¢¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë°Ë²¦ÅçÂç¶¶¤Ç³¤É÷¤ÎÃæ¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Ê¤É¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤³«Êü´¶¤È¤Ì¤¯¤â¤ê¤¬¡¢º£²ó¤ÎTVCM¤ò¸«¤ë¿Í¤ÎÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦Êª¸ì¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤È¤ä¤µ¤·¤µ¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ä¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¤È¾Ð´é¤òÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡×¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£