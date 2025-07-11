¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¡Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Ðー¥¥ó¡Ù¤ò14.7²¯±ß¤ÇÍî»¥¡ª
¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ö¿ËÜ¿¸Êå¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î10Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥µ¥¶¥Óー¥º¤Î¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½÷Í¥¥¸¥§ー¥ó¡¦¥Ðー¥¥ó»á¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¡Ö¥Ðー¥¥ó¡×¥Ð¥Ã¥°¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤òÍî»¥¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Íî»¥²Á³Ê¤ÏÌó14.7²¯±ß¡Ê¼ê¿ôÎÁ¹þ¤ß¡¦°ÙÂØ´¹»»¥Ùー¥¹¡Ë¤Ç¤¹¡£
ËÜÉÊ¤Ï1980Ç¯Âå¤Ë¥¨¥ë¥á¥¹¤¬¥¸¥§ー¥ó¡¦¥Ðー¥¥ó»á¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤ËÀ½ºî¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ì¥¶ー¥Ð¥Ã¥°¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ëÉ÷¹ç¤¤¤ä¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤Î¹ï°õ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÊ¸²½Åª²ÁÃÍ¤òÈ÷¤¨¤¿°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
Ê¸²½¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡¢¡È¥µー¥¥å¥éー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ
»ä¤¿¤Á¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡ÖCircular Design Company¡Ê½Û´Ä¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë²ñ¼Ò¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»þ·×¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ê¤É¤Î¥ê¥æー¥¹¤òÄÌ¤¸¡¢ÉÔÍ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤«¤éÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿Í¤Ø¤È²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤ÈÃÏµå¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÍî»¥¤Ï¡¢ÈÎÇä¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Åª¤ÊÊ¸²½°ä»º¤òÊÝÍ¡¦ÊÝÁ´¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹¤¯¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÅª¤Ê°ÕµÁ¤ò»ý¤ÄÁªÂò¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ë¤ÆÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¡¦Å¸¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÊ¸²½¤Î¼é¤ê¼ê¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö½Û´Ä¡×¤ä¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊË¤«¤µ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ö¿ËÜ ¿¸Êå¡¡¥³¥á¥ó¥È
»ä¤¿¤Á¤ÏCircular Design Company¡Ê½Û´Ä¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë²ñ¼Ò¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢»þ·×¤ä¥¸¥å¥¨¥êー¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ê¤É¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÉÊ¡¹¤ò¡¢¼êÊü¤¹Êý¤«¤é¿·¤¿¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÊý¤Ø¤È¤ª¤Ä¤Ê¤®¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¸¥§ー¥ó¡¦¥Ðー¥¥ó»áËÜ¿Í¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î½éÂå»îºî¥â¥Ç¥ë¤òÍî»¥¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»ñ»º¼èÆÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢À¤³¦Åª¤ÊÊ¸²½°ä»º¤ò¼é¤ê¡¢¹¤¯¼Ò²ñ¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢Å¸¼¨¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ä¼ã¤¤À¤Âå¤ËÊ¸²½¤äÎò»Ë¤Î²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤ë¶µ°éÅª¤ÊÌò³ä¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡Ö½Û´Ä¡×¤ä¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊË¤«¤µ¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¸¥§ー¥ó¡¦¥Ðー¥¥ó»á¤¬ÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¿¡È¼«Í³¡É¤ä¡È¼«Î©¤·¤¿Èþ¤·¤µ¡É¤Ï¡¢½÷À¤Î³èÌö¤äÂ¿ÍÍÀ¤ò±þ±ç¤¹¤ëÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤ÎÍýÇ°¤È¤â¿¼¤¯¶Á¤¹ç¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ð¥Ã¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤±¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤――¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÍî»¥¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²óÍî»¥¤·¤¿¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Ðー¥¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¥Ð¥Ã¥°¤¬ÆüËÜ¤ËÅþÃå¼¡Âè¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤ÎÈ¯É½²ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤¬·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://www.valuence.inc/japan/¡Ë³µÍ×
¡¦ÀßÎ©¡§2019Ç¯9·î10Æü
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ö¿ËÜ ¿¸Êå
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³¸ÞÃúÌÜ6ÈÖ19¹æMA5
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¡¢µ®¶âÂ°¡¢ÊõÀÐÅù¤ÎÇã¼è¡¦ÈÎÇä
¢¨¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¾å¾ì ¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9270 ¡¿ https://www.valuence.inc/¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÃËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ã¡¡
¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¹Êó¼¼¡¡ÂçÀ¾¡¦Çò°æ
TEL¡§03-4580-9983¡¡Mail¡§media@valuence.inc
ËÜÉÊ¤Ï1980Ç¯Âå¤Ë¥¨¥ë¥á¥¹¤¬¥¸¥§ー¥ó¡¦¥Ðー¥¥ó»á¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤ËÀ½ºî¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ì¥¶ー¥Ð¥Ã¥°¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ëÉ÷¹ç¤¤¤ä¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤Î¹ï°õ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÊ¸²½Åª²ÁÃÍ¤òÈ÷¤¨¤¿°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Ê¸²½¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡¢¡È¥µー¥¥å¥éー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ
»ä¤¿¤Á¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡ÖCircular Design Company¡Ê½Û´Ä¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë²ñ¼Ò¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»þ·×¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ê¤É¤Î¥ê¥æー¥¹¤òÄÌ¤¸¡¢ÉÔÍ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤«¤éÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿Í¤Ø¤È²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤ÈÃÏµå¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÍî»¥¤Ï¡¢ÈÎÇä¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Åª¤ÊÊ¸²½°ä»º¤òÊÝÍ¡¦ÊÝÁ´¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹¤¯¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÅª¤Ê°ÕµÁ¤ò»ý¤ÄÁªÂò¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ë¤ÆÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¡¦Å¸¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÊ¸²½¤Î¼é¤ê¼ê¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö½Û´Ä¡×¤ä¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊË¤«¤µ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ö¿ËÜ ¿¸Êå¡¡¥³¥á¥ó¥È
»ä¤¿¤Á¤ÏCircular Design Company¡Ê½Û´Ä¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë²ñ¼Ò¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢»þ·×¤ä¥¸¥å¥¨¥êー¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ê¤É¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÉÊ¡¹¤ò¡¢¼êÊü¤¹Êý¤«¤é¿·¤¿¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÊý¤Ø¤È¤ª¤Ä¤Ê¤®¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¸¥§ー¥ó¡¦¥Ðー¥¥ó»áËÜ¿Í¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î½éÂå»îºî¥â¥Ç¥ë¤òÍî»¥¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»ñ»º¼èÆÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢À¤³¦Åª¤ÊÊ¸²½°ä»º¤ò¼é¤ê¡¢¹¤¯¼Ò²ñ¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢Å¸¼¨¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ä¼ã¤¤À¤Âå¤ËÊ¸²½¤äÎò»Ë¤Î²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤ë¶µ°éÅª¤ÊÌò³ä¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡Ö½Û´Ä¡×¤ä¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊË¤«¤µ¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¸¥§ー¥ó¡¦¥Ðー¥¥ó»á¤¬ÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¿¡È¼«Í³¡É¤ä¡È¼«Î©¤·¤¿Èþ¤·¤µ¡É¤Ï¡¢½÷À¤Î³èÌö¤äÂ¿ÍÍÀ¤ò±þ±ç¤¹¤ëÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤ÎÍýÇ°¤È¤â¿¼¤¯¶Á¤¹ç¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ð¥Ã¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤±¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤――¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÍî»¥¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²óÍî»¥¤·¤¿¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Ðー¥¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¥Ð¥Ã¥°¤¬ÆüËÜ¤ËÅþÃå¼¡Âè¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤ÎÈ¯É½²ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤¬·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://www.valuence.inc/japan/¡Ë³µÍ×
¡¦ÀßÎ©¡§2019Ç¯9·î10Æü
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ö¿ËÜ ¿¸Êå
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³¸ÞÃúÌÜ6ÈÖ19¹æMA5
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¡¢µ®¶âÂ°¡¢ÊõÀÐÅù¤ÎÇã¼è¡¦ÈÎÇä
¢¨¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¾å¾ì ¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9270 ¡¿ https://www.valuence.inc/¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÃËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ã¡¡
¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¹Êó¼¼¡¡ÂçÀ¾¡¦Çò°æ
TEL¡§03-4580-9983¡¡Mail¡§media@valuence.inc