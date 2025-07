サステナジーン株式会社が微生物培養による100%植物性レザーを開発。7月11日（金）より「エシカルな暮らしLAB」（有楽町マルイ6F）にてポップアップストアをオープン。手に取れるのはここだけ。

サステナジーン株式会社

サステナジーン株式会社(本社:東京都中央区銀座、代表取締役:乾善彦、以下当社)は、微生物発酵による100%植物性でアニマルフリー・プラスチックフリーの植物性レザー「Pelliqua(R)(ペリクア)」を開発しました。この革新素材を用いたファッションブランドBHOPE(ボープ)のポップアップストアを、2025年7月11日(金)より、有楽町マルイ6F「エシカルな暮らしLAB」にて開催いたします。

■植物原料×発酵=サステナブル時代のレザー素材「Pelliqua(R)」誕生

いま、ファッション産業は石油産業に次ぐ環境負荷が大きい産業(*1)と言われています。

当社は「サステナブルな未来を育む”遺伝子”を社会に届ける」をミッションとし、ファッション業界に革新をもたらす素材開発企業として、100%植物性でアニマルフリー・プラスチックフリーの植物性レザー「Pelliqua(R)(ペリクア)」を開発しました。

Pelliquaは、サステナジーン株式会社の登録商標です。

*1『What if fashion were good for the planet? 』European Parliament(https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/656296/EPRS_ATA(2020)656296_EN.pdf)

100%植物性でアニマルフリー・プラスチックフリーの植物性レザー「Pelliqua」半透明で軽く薄く柔らかい独特の質感が特徴植物を原料に独自の微生物発酵技術で製造100%植物由来でアニマルフリー・プラスチックフリー

Pelliquaは、植物性原料を独自の微生物発酵技術によってレザー状に仕上げた次世代のサステナブル素材です。従来の動物性レザーや合成皮革に代わる選択肢として、次のような特徴を有しています。

- 100%植物由来・アニマルフリー・プラスチックフリー- 従来のヴィーガンレザーで使用されているポリウレタンなどの接着剤不使用- 微生物発酵による当社技術を用いて製造された100%植物性レザー- 本革製造時に比べ、CO2排出量1/8、水使用量1/6(当社調べ)- 生分解可能で、環境への負荷が極めて少ない- 現在、下記の国際認証を申請中です(2025年内取得見込み)- - USDA BioPreferred 認証(米国農務省・プラスチックフリー)- - PETA-Approved Vegan 認証(「動物の倫理的扱いを求める人々の会」(People for the Ethical Treatment of Animals (PETA))・動物由来原料、動物実験フリー)

Pelliquaは、軽さ・薄さ・柔らかさを兼ね備えた、高級レザーのような滑らかな質感が特長です。

さらに、わずかに透ける半透明の性質により、レザーにはない奥行きと立体感を表現できます。

今後は、サステナビリティを求めるファッションブランドへの素材供給を開始してまいります。

■Pelliquaを使用したファッションブランド「BHOPE」のポップアップを開催

今回のポップアップでは、BHOPEのファーストプロダクトとなる2アイテムを販売します。

どちらもPelliquaを最大限に活かした、ミニマルで機能的なデザインが特長です。

■当社オリジナルファッションブランド BHOPE(ボープ)

「Botanical Origins.」をブランドコンセプトに、当社が立ち上げた、Pelliquaを最大限に活かしたファッションブランド。

美しさと機能性を備えたプロダクトを通して、環境配慮とライフスタイルが自然に調和する未来を目指しています。

BHOPEブランドサイト:https://bhope.life

BHOPEインスタグラム:https://www.instagram.com/bhope.life

※各商品のオンライン販売は、2025年秋より開始予定

開催日:2025年7月11日(金)~ 2025年8月26日(火)

場所:有楽町マルイ6階「エシカルな暮らしLAB」内

販売商品:エディターズクラッチ(33,000円)、ビジネスカードケース(27,500円)

運営:株式会社Gab

■エディターズクラッチ 33,000円(税込)

エディターズクラッチは、実際にプロの編集者をモデルにデザインされた機能性とスタイルを兼ね備えたバッグ。

デスクワークから撮影現場へと駆け回る編集者が日々愛用することを考え、13インチのMacBook Air をベースに、日々のアイテムを受け止める間口の広い設計に。

BHOPE独自の素材が最大限に引き立つミニマルさでありながら、折り返すことでクラッチバッグ仕様にもなり、仕事以外のシーンでもフィットするデザインです。

エディターズクラッチ13インチのMacBook Air がベース日々のアイテムを受け止める間口の広い設計ノートパソコンバッグとして折りたたんでクラッチバッグとして

サイズ:W 35 × H 28 × D 0.5 cm

重さ:約180g

カラー:ナチュラルベージュ・白

素材:表:Pelliqua(R) 裏地:綿 ファスナー:金属・ゴールド

■ビジネスカードケース 27,500円(税込)

シンプルなデザインの名刺ケース。約30枚の名刺を持ち運びできます。

カードケースとしての使用も可能です。

BHOPE独自の素材が最大限に引き立つミニマルでシンプルなビジネスカードケースです。

サイズ:W 11 × H 7.5 × D 1 cm

重さ:約50g

カラー:ナチュラルベージュ

素材:表:Pelliqua(R) 裏地:綿

当社は、100%植物性でアニマルフリー・プラスチックフリーの植物性レザー Pelliquaを通じて、環境負荷の少ない未来のファッションスタンダードを創り、美しさと持続可能性を両立する、次世代のファッションを実現します。

サステナジーン株式会社 代表取締役・創業者 乾善彦

■会社概要

会社名:サステナジーン株式会社

所在地:〒104-0061 東京都中央区銀座1-12-4N&E BLD.7階

代表者:代表取締役 乾 善彦

事業内容:植物由来のサステナブルなファッション用新素材開発

コーポレートWeb:https://sustainagene.jp

創業者開発note:https://note.com/_bhope_

■サステナジーン株式会社 代表取締役 乾 善彦 経歴

北海道大学大学院農学研究科修了(応用生命科学専攻)後、2003年にシステムインテグレーターである日本ビジネスシステムズ株式会社に入社し、システムエンジニア・ビジネス開発に携わる。

2018年より、人材開発のコンサルティングや地方創生事業を行うミテモ株式会社に勤務。

法人向けの人材開発・研修、eラーニング事業の事業責任者を務める。

2022年にサステナジーン株式会社を設立し、Pelliquaの開発を開始する。

■本件に関するお問い合わせ

サステナジーン株式会社 広報担当

E-mail:pr@sustainagene.jp

