連絡先管理を改善し問題を修復｜Cisdem ContactsMate for Mac最新バージョンリリース

ソフト開発会社Cisdemは令和7年7月4日(金)より、連絡先管理アプリCisdem ContactsMate for Macの最新バージョン6.8.1をリリースしました。今回のバージョンアップでは、特定の状況下で起こるクラッシュを修正し、連絡先のインポート・エクスポート機能を改善しました。★Cisdem ContactsMate公式サイト:https://www.cisdem.com/jp/contact-manager.html【Cisdem ContactsMate for Mac V6.8.1の更新情報】●特定の状況下で起こるクラッシュを修正した●連絡先のインポート・エクスポート機能を改善した●いくつかのバグを修正し安定性を強化した【Cisdem ContactsMateについて】Cisdem ContactsMateは連絡先を管理するためのアプリで、各連絡先ソース、例えばMac、iCloud、Google、Exchangeなどに対応しています。ユーザーは簡単に連絡先を8種の形式(vCard、CSV、Excelなど)にインポート/エクスポートできます。また、連絡先をソースから他のソースまで転送したり、重複した連絡先を削除・結合したり、連絡先のバックアップをしたりすることができます。さらに、連絡先を手軽に確認・検索・編集・グループ分け・タグ付け・共有・プリントアウトできます。【Cisdem ContactsMate for Macの主な機能】1. 様々な連絡先ソースをサポートこのMac用連絡先管理アプリはMac、iCloud、Google、Exchangeなどの連絡先ソースをサポートしています。ユーザーはすべての連絡先を一箇所にまとめて手軽に管理することができます。全ての更新と変更は即時に同期します。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324709&id=bodyimage1】2. ファイルから連絡先をインポートサポートしているソースから連絡先を追加して個人や企業のために連絡先カードを作成できる上に、ユーザーはCSV及びvCardファイルから連絡先をインポート可能となります。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324709&id=bodyimage2】3. グループとタグを作成して管理ユーザーがより手軽かつ効率的に連絡先を管理できるように、ContactsMateは連絡先をグループ分け/タグ付けする機能を搭載しています。グループとタグを作成・変更・削除するのは簡単です。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324709&id=bodyimage3】4. 連絡先情報を確認・使用連絡先を確認したり、各連絡先に電子メールを送信したり、電話をかけたりできます。そしてグループメールを送信できます。さらに連絡先及びそのグループを共有・プリントアウトできます。5. 連絡先を8種の形式にエクスポート/変換ユーザーは連絡先をCSV、CSV(Outlook)、vCard、TXT、DOCX、HTML、Excel、Numbers、Pages形式にエクスポート/変換できます。6. ワンクリックで連絡先をバックアップ・復元ワンクリックでサポートしているソースから連絡先をバックアップし、1つのソースのために複数のバージョンのバックアップを作成できます。ワンクリックだけでバックアップから連絡先を復元できます。7. 重複した連絡先を検索し、情報が不完全な連絡先を修復このMac用連絡先管理アプリはサポートしているソースから完全に重複した連絡先、部分的に重複した連絡先、情報が不完全または無効な連絡先を識別できます。さらに情報が不完全な連絡先を素早く修復します。