“8x8 Court Vision” - OFF THE COURT by NBA始動。JOURNAL STANDARDが打つ、AWローンチへの静かな布石。

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ(本社:東京都渋谷区、取締役CEO:杉村 茂)が運営する〈JOURNAL STANDARD(以下、JS)〉は、NBAの世界観を再構築するアパレルライン〈OFF THE COURT by NBA〉とのコラボレーションにより、“8x8 Court Vision”と題した別注コレクションを2025年7月下旬より発売いたします。

“8x8 Court Vision” - OFF THE COURT by NBA

NBA選手たちが語るように、バスケットボールは「知性と戦略のゲーム」。

彼らがしばしばその試合を“チェス”に例えることから着想を得たのが、今作“8x8 Court Vision”。コートを盤面と見立て、配置・読み・先手によって勝敗を分ける。そんな戦術的な視点を、ファッションに置き換えたJSのコレクションです。

本コレクションは、AWに本格始動する“8x8 Court Vision”シリーズに先がけたプレリリース。

ロゴやカラーの主張ではなく、「配置の妙」や「余白のバランス」に品を宿したTシャツとストールが登場します。

チェスボードの構成美を意識したような、知的な配置。

日常着でありながら、プレーや思考の“余白”すらまとえるような仕上がりに。

JSが得意とする「編集」という視点から、ロゴに頼らない表現を選びました。

あくまで“香りづけ”のように静かに、しかし確かな戦略としてこのコレクションは、AW本展開に向けた布石です。

秋冬には、“8x8 Court Vision”の本格ローンチを予定。

今作が示す「配置の美学」や「知的アップデート」が、どのように展開していくのか

今後の動きにも、ぜひご注目ください。

発売日:2025年7月下旬

展開店舗:JOURNAL STANDARD 全店/オンラインストア(https://baycrews.jp/item/list?q_mtype=0&q_skeywd=Off+The+Court+by+NBA&q_mshop=0494)

お問い合わせ:JOURNAL STANDARD表参道店(03-6418-7961)

ITEM

“8x8 Court Vision” - OFF THE COURT by NBA

T-shirt /size:M,L,XL/Price:\9350 in tax

scarf/size:FREE/Price:\2420 in tax

Company info

会社概要

【株式会社ベイクルーズ】

設立:1977年7月22日

代表取締役会長:窪田 祐

取締役CEO:杉村 茂

本社所在地:東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容:レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 :株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック

HP:http://www.baycrews.co.jp/