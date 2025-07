ブランド主催のビッグイベント『LOVE TO SEE YOU 』第三弾開催決定！

株式会社アーバンリサーチ

2025年7月12日(土)・13日(日)の2日間、THE GOODLAND MARKET(以下、TGM)堀江店にて、第3回目となる一大イベント『LOVE TO SEE YOU』を開催いたします!

『LOVE TO SEE YOU 』とは?

TGM堀江店は2022年2月にURBAN RESEARCH 堀江店からリニューアルをし、環境に配慮したランナップの展開と、“ウェルネス”や“エシカル”をテーマにしたオフラインでの活動を強めてきました。

そして2023年11月にTGMの新たなチャレンジとして、ブランド主催のビッグイベント『LOVE TO SEE YOU』を初開催。開催後たくさんの反響をいただき、昨年6月に第2回目を開催し、今年もさらにバージョンアップしてかえってきました!

Event concept

技術の革新と共に、情報伝達は高速化し続け、それは世界を目まぐるしく変えていきます。

スマホさえあれば、何でも調べることができます。手のひらの中の世界だけで誰とでも繋がれて、知らない場所を見て回ることもできます。言語の違いさえも飛び越えてしまいます。

すべての世界が片手におさまったような気持ちにさえなってくる近頃。

買い物もワンクリックで完了してしまう世の中で、リアル店舗を持つ私たちはお店に来ていただく“意味”を自問自答しました。

ひとつひとつの商品が、語り尽くせない想いのこもったストーリーをもっていること。

それを知って、手にした商品だからこそ得られる満足感があること。

実際に商品を手に取って、試着したり、お店のスタッフや友人、家族と一緒に悩んで選んだ商品には特別な思い出ができること。

ネット上だけでは決して知ることができないこと、体験できない価値、生まれることのない思い出があることを私たちは知っています。

「お店」という「場所」があるからこそ、人と人が出会うことができ、うまれる感動や喜びがあり、それは“ポチる”ことのできない時間であり、体験だと考えました。

今の時代だからこそ、アナログに、ローテクに、“ポチる”ことのできない「お店」での素敵な体験を楽しんでいただきたい! そんな想いから今回のイベントを企画しました。

今回のテーマは『花』

今回は、『花』をイベントのキーワードとして開催します。

渡す側ももらう側も、どこか特別な気分にしてくれるお花たち。そんな花に囲まれて、ブランドラインナップも店内も普段のTGM堀江店とはガラッと雰囲気が変わる2日間にしていきます。

それに合わせて、イベント限定のスペシャル企画もご用意していますのでお楽しみに!

イベントの朝は、清掃から始まる!

TGM堀江店では月に1度、堀江エリアのお店の方々と清掃活動を実施しています。

そしてこのイベント開催期間中にも、朝10時に集合し出店者様や近隣店舗様と一緒に清掃活動を行います。地域の方やお客様も自由にご参加いただけるので、お時間のある方はぜひ一緒に街の清掃をしましょう!

もちろんこの活動だけで環境問題を解決することはできないのですが、私たちはまずは自分たちからアクションを起こし発信することを大切にしています。朝から掃除をするととても気持ちが良いので「そんな気持ち」さえもみんなでシェアして、楽しい1日にしませんか?

お気軽にご参加ください!

昨年開催の様子

▼昨年のイベントムービー

https://www.instagram.com/reel/C9UycodyEyr/

3度目の開催となる今回も、多数のブランド様と一緒に、1日中お店で楽しんでいただけるさまざまなコンテンツをご用意しております。年に一度の特別なマーケットイベントなので、当日はたくさんの方のご来店をお待ちしております。

LOVE TO SEE YOU at THE GOODLAND MARKET HORIE

【開催日時】

2025年7月12日(土) 11:00~19:00

2025年7月13日(日) 11:00~17:00

【清掃活動】

10:00集合 THE GOODLAND MARKET 堀江店前

朝10:00~10:30の時間で実施します。

【開催店舗】

THE GOODLAND MARKET 堀江店

〒550-0015

大阪府大阪市西区南堀江1-20-9

TEL:050-2017-9002

【TGM Friends(ご協力ブランド様)】

master key(https://www.instagram.com/masterkey.jp?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D)

KEIMEN(https://www.instagram.com/keimen_products?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D)

Squee Gee Parlor(https://www.instagram.com/sgp_osaka?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D)

BUTCHER(https://www.instagram.com/butcher_ashimoto_club?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D)

htmi jewelry(https://www.instagram.com/htmi_jewelry?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D)

MATCHABOY(https://www.instagram.com/matcha_boy_91?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D)

WUY(https://www.instagram.com/wuy.7?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D)

Fuesflow(https://www.instagram.com/fuesflow?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D)

廻巡飯店(https://www.instagram.com/grgr_shibata?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D)

EARseed & JAGUA tatoo(https://www.instagram.com/33seeeed?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D)

珈舞堂(https://www.instagram.com/comai_do?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D)

イベント限定

コンテンツ

コンテンツ1. 『限定ノベルティプレゼント』

イベント恒例となる、Instagram既存のフォロワーさん限定のプレゼント企画を行います。今年は、キャップやジャケットなどいろいろなアイテムに付けたい! “ピンバッチ”をプレゼント。デザインは当日までのお楽しみです。このイベント限定でお渡しするので、ぜひ事前にInstagramをフォローして、インビテーションを受けとってからイベントに遊びに来てください。

コンテンツ2. 『MOMIJIさんコラボワークショップ』

TGM堀江店で人気の雑貨ブランド「もみじ作業所」とコラボした、ワークショップを開催。

「もみじ作業所」は広島にあります。

廃棄予定だったテント生地に、思い思いに色を塗り、重ね、描くことでユニークなアジのあるデザインが生まれます。

そしてそれを縫製し、さまざまな形やサイズの雑貨を展開されています。

そんな貴重な描きおろし原画をいただき、お好きな絵柄の場所を選んでその場でポーチが作れるワークショップです。

コンテンツ3. 『チャリティー企画』

過去2回の開催時も、売上の一部を寄付するアクションを行なった本イベントですが、今年は売上の一部を「能登とととプロジェクト」に寄付します。

石川県かほく市を拠点に、アーティストとして活動されている「饅頭VERY MUCH」さんにより立ち上げられたプロジェクトで、能登で生きる人々が、未来に希望を持てるような支援活動をすることを目的に、全国各地からの支援金を活動や物資に替えて被災地に届けています。現地でのボランティア活動のほか、物資の支援、被災者の自立支援、県外でのトークイベント活動などを行っています。

TGMとは、昨年にTGM堀江店テラスにてチャリティーマーケットを開催したり、店舗の売上を一部寄付させていただくなど今までも繋がりがある団体です。

TGM Friends紹介

BUTCHER

デザイナー月田翔子による、企画・Design・pattern・生産・販売まで一貫してプロデュースする『 B+Design LAB.』。パターンや製法など全て独学オリジナルで、顔を合わせてヒアリングと採寸をし、一人ひとりのライフスタイルに合った帽子の制作を行っています。

2016年に「Butcher」としてブランドをスタートし、まだ国内で少数の帽子デザイナーとしての確立と、一人ひとりが自分のライフスタイルに合った帽子でファッションのアップデートを目指しています。

Instagram @ butcher_ashimoto_club(https://www.instagram.com/butcher_ashimoto_club)

EAR SeeD & JAGUA tattoo

ヘアメイクアップアーティストのAYA MIURAによる耳ツボjewelryが体験できます。

耳ツボジュエリー認定講師の資格を持ち、仕事で培った色彩感覚を活かして皆様の耳をキラキラ可愛くして身体の不調を和らげます。そして今回は、2weekで消えるジャグアタトゥーも追加。この夏オシャレに見せびらかしましょう!

※耳ツボジュエリーは極度の金属アレルギーの方、妊娠中の方、耳の状態が良くない方は施術をお控えください。

※ジャグアタトゥーはピーナッツやイチゴアレルギーがある人はお控えください。

Instagram @ 33seeeed(https://www.instagram.com/33seeeed)

FUESFLOW

大阪福島区を拠点に“ポップで可愛い”をテーマに花屋をしていて、ギフト用の花束からイベント装花やウェディング装花まで幅広く扱っています。今回のイベントではお花1輪からお気軽に見ていただけますので、暮らしに寄り添うお花を見つけていただけたらと思います。その他にも花瓶やラグなどの雑貨類もお持ちいただきます。

Instagram @ fuesflow(https://www.instagram.com/fuesflow)

htmi

シンプルだがデザイン性のある、自由な発想がまるで鳥のようなブランド。

海に打ち上げられたガラスごみのシーグラスを、素敵なアクセサリーへ生まれ変わらせ、新たな価値を生みだしてゆくブランド。

「新たに作り出す」のではなく「今あるもの」で作り出す。それぞれの小さな優しい選択で、大きな優しい循環が生まれる。そんな小さな一歩にhtmiがお役に立てればと思います。

Instagram @ htmi_jewelry(https://www.instagram.com/htmi_jewelry)

KEIMEN

KEIMEN (カイメン) とは、 ドイツ語で発芽の意味。土と出会い、水と出会い、 光と出会い、一緒に遊び発芽する。農業をもっと楽しく、もっと豊かにするワークウェア。

イベントでは、アイテム以外に新鮮なお野菜や、コラボレーションした日本酒も販売いたします。

Instagram @ keimen_products(https://www.instagram.com/keimen_products)

masterkey

洋服の価値が見出せない時代。切って、縫って、解いて、思案し、また縫って・・・パズルのように過去と現在をクロスオーバーさせ NEW VINTAGEを構築。国内自社生産だからこそ可能となる時が経ても色褪せないエイジレスでジェンダーレスな洋服を創造していく 。

今回のイベントでも、カスタムハワイアンシャツや“MAHALO”や、トランスフォームパンツ“JENGA”のカスタム購入、ブランド創設20周年を記念してデザインされたTシャツ“HISTORY”の限定販売などなど・・・面白いコンテンツが盛りだくさんです!

Instagram @ masterkey.jp(https://www.instagram.com/masterkey.jp)

MATCHA BOY

MATCHAが好きで好きでしょうがない。ということで始まりました“MATCHABOY”おすすめはもちろんMATCHALATTE。これはただのマッチャラテじゃない、お楽しみに・・・。

当日はマッチャラテをはじめとするドリンクに加え、抹茶、マッチャラテパウダーなどの物販もあります。

Instagram @ matcha_boy_91(https://www.instagram.com/matcha_boy_91)

Squee Gee Parlor

スキージーパーラーは大阪に店舗を構えたフリープリントワークショップです。

普段なにげなく購入するtシャツですが、今度の新着は自分でプリント加工したものを作ってみませんか。

イベント当日は、当店がご用意したオリジナルデザインを選んでいただき挑戦していただけます。約15分程で終わり、その場ですぐ着用可能!

自分で加工経験した世界に一つだけのスペシャルなアイテムを着てみてください。新しいファッションの価値観も見えてくると思います。

Instagram @ sgp_osaka(https://www.instagram.com/sgp_osaka)

WUY ※7月13日(日)のみ出店

「やりたいことを、やりたい時に、やりたいだけ」そんな事があっさり成せる暮らしのご提案。WUY は自然の摂理にそって環境に優しい安全な素材を使用したオリジナルのプロダクト生産や草木 染めによる衣類の染め直し“Re: 染め”を行っています。

イベントでは、花びら、木の実、ハーブ・・・さまざまな色やカタチの違う植物を布にちりばめ、蒸して染めあげるBundle Dyeのワークショップを行います。

染まる色はこの日のために用意された草花とあなたのチョイス次第。どんな模様になるかはやってみてのお楽しみ! 自由な感覚でLOVE TO SEE YOUでしか生まれない、植物とのコラージュを体験してみてください。

予約なし、当日参加OKです。ぜひご家族やご友人とお気軽にご参加ください。

Instagram @ wuy.7(https://www.instagram.com/wuy.7)

廻巡飯店

もう捨てようかと思っている古着やハギレを回収し、裂織(さきおり)という技法で自身や誰かの思い出を織り込む。裂織を主軸に身につけられるものの提案からアートピースまで、いろいろな物を制作しています。

今回は裂織アイテムの販売とワークショップをさせていただきます! ご自身で裂織を織っていただき、その場でキーホルダーにしてお渡しいたします。世界に一つ、自分だけの裂織を一緒につくりましょう!

*織り込みたいハギレや毛糸などのご自宅からの持ち込みも大歓迎です!

Instagram @ grgr_shibata(https://www.instagram.com/grgr_shibata)

珈舞堂 ※7月12日(土)のみ出店

コーヒーから生まれる副産物をアップサイクリングしたオリジナル商品をはじめ、さまざまなアップサイクル商品を展開している京都のライフスタイルブランドです。

珈舞堂が目指すのは、日々の暮らしの中で実際に触れ、使っていただくことで、循環する未利用資源の価値に気づき、その価値を高めること。

《暮らしに珈琲の風を、循環の気づきを。》をブランドコンセプトに、地球の未来について見つめるきっかけをお届けすることが私たちのミッションです。

Instagram @ comai_do(https://www.instagram.com/comai_do)

この他にもスタンプラリーや、それぞれのブランド様のワークショップなどなど。このイベントならではの企画が盛りだくさんとなっておりますので、ぜひこの機会にTGM堀江店に足を運んでみてください。

皆様にお会いできるのを心より楽しみにお待ちしております!

THE GOODLAND MARKET

もう1回つかう。なおして使う。たいせつに長くつかう。

環境や人にやさしいアイテムをあなたにも。

「いまのそれではなく、まだ見ぬそれを共創するマーケット」をコンセプトに人や環境に配慮した循環型ファッションライフスタイルを提案するプラットフォームストア。

> ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/the-goodland-market/?_ga=2.172610208.2037103962.1751846079-1212689037.1738886534&_gac=1.90707048.1749799727.Cj0KCQjwmK_CBhCEARIsAMKwcD6J2bzlF2SpmXZW1F1b3_f4Fw84xuAJlX6QmD2hIXxEMVF8k0rr7qwaAroUEALw_wcB)

Instagram @ thegoodlandmarket(https://www.instagram.com/thegoodlandmarket/)