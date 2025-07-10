【7月15日(火)23:30～ 第3話放送！】オリジナルTVアニメ「ネクロノミ子のコズミックホラーショウ」あらすじ・先行カット・WEB予告公開！
株式会社Cygames（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、7月15日(火)23:30から放送のオリジナルTVアニメ「ネクロノミ子のコズミックホラーショウ」より、第3話あらすじ、先行カット、WEB予告を公開することをお知らせいたします。
●第3話【PvE】たのしい邪神学園【ショゴス】
あらすじ・先行カット・WEB予告公開！
第3話先行カット
第3話先行カット
第3話先行カット
第3話先行カット
第3話先行カット
第3話先行カット
第3話先行カット
第3話先行カット
第3話先行カット
第3話先行カット
第3話【PvE】たのしい邪神学園【ショゴス】
＜あらすじ＞
邪神クトゥルフ考案の本戦第１ゲームは、改造ショゴスから逃げる“鬼ごっこ”。皆が必死に逃げ回る中、エイタとNAO-KICHIがゲーム攻略に打って出る。
＜スタッフ＞
脚本：上江洲 誠
コンテ：清水 聡
演出：宮田 政典
作画監督：酒井 孝裕
総作画監督：こすが 洋
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=hF36bNAViHs ]
▼TVアニメ「ネクロノミ子のコズミックホラーショウ」第2話WEB予告動画
https://youtu.be/hF36bNAViHs
●ノンクレジットエンディング映像公開！
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=6VgI1QcAE0Q ]
TVアニメ「ネクロノミ子のコズミックホラーショウ」第1話で公開されました、本作のノンクレジットエンディング映像を公開しております！
作品の雰囲気が全面に押し出された映像をぜひご覧ください！
▼TVアニメ「ネクロノミ子のコズミックホラーショウ」ノンクレジットエンディング映像
https://youtu.be/6VgI1QcAE0Q
▼TVアニメ「ネクロノミ子のコズミックホラーショウ」エンディング主題歌：Vell「PANDORA feat.のあ(from カラフルピーチ)」配信サイト
https://nex-tone.link/A00195170
●Blu-ray vol.1 ジャケットイラスト公開！
ネクロノミ子のコズミックホラーショウ vol.1 ジャケットイラスト
TVアニメ「ネクロノミ子のコズミックホラーショウ」Blu-ray vol.1のジャケットイラストを公開しました！
ジャケットイラストは、キャラクター原案：鈴木次郎描き下ろし！
vol.1の発売は2025年11月5日(水)を予定しております！
スペシャルブックレットなどの特典や、各店舗別特典含め要チェックです！
▼Blu-rayの詳細はこちら！
https://anime-necronomico.help/blu-ray/
●TVアニメ「ネクロノミ子のコズミックホラーショウ」作品概要
TVアニメ「ネクロノミ子のコズミックホラーショウ」キービジュアル
【放送情報】
TOKYO MX：2025年7月1日より毎週火曜23:30～
カンテレ：2025年7月1日より毎週火曜25:19～
ＢＳ日テレ：2025年7月2日より毎週水曜24:00～
CBCテレビ：2025年7月1日より毎週火曜26:33～
RKB毎日放送：2025年7月1日より毎週火曜27:00～
【配信情報】
U-NEXT・アニメ放題にて7月1日(火)23:30～地上波同時・WEB最速配信
ほか 各配信プラットフォームにて 7月5日(土)12:00～順次配信
https://anime-necronomico.help/onair/
【スタッフ】
原作：TOKYO邪神学園
監督：松根マサト
ストーリー原案・シリーズ構成：上江洲誠
キャラクター原案：鈴木次郎
キャラクターデザイン・総作画監督：こすが洋
美術監督：中田洵輝
美術設定：須江信人
色彩設計：伊東さき子
撮影監督：竹沢裕一
３Ｄ制作：サムライピクチャーズ
編集：須藤瞳
音楽：Evan Call
音楽プロデューサー：池田貴博
音楽制作：ミラクル・バス
音響監督：山口貴之
音響制作：dugout
アニメーション制作：Studio五組
【主題歌】
オープニング主題歌：緑仙「確証論」
エンディング主題歌：Vell「PANDORA feat.のあ(from カラフルピーチ)」
【キャスト】
黒廼ミコ：杉山里穂
クトゥルフ／舞夢坂舞由：石見舞菜香
神楽坂カンナ：羽澄なな(新人)
エイタ：川島零士
佐野清司郎：田丸篤志
つかさつぐみ：荻野葉月
NAO-KICHI：市川太一
鷹城ヒロシ：夏目響平
天叢ケイ：渡部紗弓
チクタクマン：安元洋貴
ハスター：興津和幸
ガタノソア：小西克幸
グア：伊藤彩沙
ツァール：ツァール
ロイガー：ロイガー
ハンターJOE：平田広明
【インフォメーション】
公式サイト：https://anime-necronomico.help/
公式X：@Necronomico_PR（https://x.com/Necronomico_PR(https://anime-necronomico.help/)）
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