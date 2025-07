J:COM STREAM¤ÎTELASA¤Ç¥ª¥ó¥æ¡ÊSHINee¡Ë¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Âç½¸·ë¤·¤¿¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹´Ú¹ñ¥Û¥éー±Ç²è¡Ø4¡§44 ¡§ Time of Fear¡Ù¤ò 7·î10Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®¡ª

JCOM株式会社

J:COMの動画配信サービス「J:COM STREAM」にて提供中のTELASAでは、毎日4時44分に北村アパートで繰り広げられる恐怖を描いた韓国ホラー映画『4:44 : Time of Fear』を7月10日(木)から日本初公開で見放題独占配信いたします。本作は1エピソード4分44秒、8つのエピソードからなるオムニバス形式。韓国では、上映時間計44分という短さと鑑賞料金4,000ウォン(約440円)という低価格の新感覚“スナックムービー”で話題を集めました。不眠症、騒音トラブル、恐怖体験など異なる日常を過ごす北村アパートの住民たちが、4時44分になると謎の脅威に襲われ、極限の恐怖に直面します。LOVELYZのユ・ジエ、SHINeeのオンユ(イ・ジンギ)、INFINITEのイ・ソンヨル、キム・ソウォン(GFRIEND出身)、ハム・ヨンジ、イ・スミンなどスクリーンで会う新鮮な顔ぶれからベテラン女優のジャン・ヨンナムまで、多様な俳優たちが演じています。ぜひ、J:COM STREAMでお楽しみください。

▶J:COM STREAM(TELASA)『4:44 : Time of Fear 』視聴ページ

https://linkvod.myjcom.jp/video/ep00550726?type=group(https://linkvod.myjcom.jp/video/ep00550726?type=group&utm_source=prtimes&utm_campaign=prtimes_250710_4min44sec_detail)

(C) 2024 LOTTE ENTERTAINMENT & FILM CO. PALACE All Rights Reserved.

【配信概要】

■タイトル

『4:44 : Time of Fear 』

2024年製作/44分/韓国

■配信日

2025年7月10日(木)よりJ:COM STREAM内TELASA

およびTELASAにて見放題独占・最速配信

■監督

パク・ジョンギュン

■キャスト

オンユ(SHINee)、イ・スミン、チャン・ヨンナム、クォン・ヒョンビン、ユ・ジエ(LOVELYZ)、ハム・ヨンジ、イ・ソンヨル(INFINITE)、キム・ソウォン(元GFRIEND)、イム・ナヨン(元PRISTIN)

※旧型チューナーをご利用の方は、最新チューナー(J:COM LINK)に交換いただくことでご視聴いただけます。

▶最新チューナーへの交換について詳しくはこちら(https://www.jcom.co.jp/campaign/charge_free/?utm_campaign=gs_prtimes_footer_chargefree&utm_medium=referral&utm_source=externalsite)

<J:COM STREAM について>

「J:COM STREAM」は、J:COMが提供する動画配信サービスです。人気のアニメ・国内外の映画やドラマ、さらにTELASA・Paramount+の作品など、多彩なコンテンツを提供しています。

▶J:COM STREAMの詳細・お申込みはこちら

https://www.jcom.co.jp/guide/starter/tv/stream/(https://www.jcom.co.jp/guide/starter/tv/stream/?utm_campaign=gs_prtimes_footer_streamlp&utm_medium=referral&utm_source=externalsite)

「J:COM TV シン・スタンダード」なら、「J:COM STREAM」とライブ放送も充実の専門チャンネルがセットで楽しめます。

▶J:COM TV シン・スタンダードの詳細はこちら

https://www.jcom.co.jp/guide/starter/tv/(https://www.jcom.co.jp/guide/starter/tv/?utm_campaign=gs_prtimes_footer_startetv&utm_medium=referral&utm_source=externalsite)