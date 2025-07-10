J:COM STREAM¤ÎTELASA¤Ç¥ª¥ó¥æ¡ÊSHINee¡Ë¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Âç½¸·ë¤·¤¿¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹´Ú¹ñ¥Û¥éー±Ç²è¡Ø4¡§44 ¡§ Time of Fear¡Ù¤ò 7·î10Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®¡ª
J:COM¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖJ:COM STREAM¡×¤Ë¤ÆÄó¶¡Ãæ¤ÎTELASA¤Ç¤Ï¡¢ËèÆü4»þ44Ê¬¤ËËÌÂ¼¥¢¥Ñー¥È¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¶²ÉÝ¤òÉÁ¤¤¤¿´Ú¹ñ¥Û¥éー±Ç²è¡Ø4¡§44 ¡§ Time of Fear¡Ù¤ò7·î10Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤éÆüËÜ½é¸ø³«¤Ç¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ï1¥¨¥Ô¥½ー¥É4Ê¬44ÉÃ¡¢8¤Ä¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤«¤é¤Ê¤ë¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹·Á¼°¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¾å±Ç»þ´Ö·×44Ê¬¤È¤¤¤¦Ã»¤µ¤È´Õ¾ÞÎÁ¶â4,000¥¦¥©¥ó¡ÊÌó440±ß¡Ë¤È¤¤¤¦Äã²Á³Ê¤Î¿·´¶³Ð¡È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥àー¥Óー¡É¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔÌ²¾É¡¢Áû²»¥È¥é¥Ö¥ë¡¢¶²ÉÝÂÎ¸³¤Ê¤É°Û¤Ê¤ëÆü¾ï¤ò²á¤´¤¹ËÌÂ¼¥¢¥Ñー¥È¤Î½»Ì±¤¿¤Á¤¬¡¢4»þ44Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆæ¤Î¶¼°Ò¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¶Ë¸Â¤Î¶²ÉÝ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤¹¡£LOVELYZ¤Î¥æ¡¦¥¸¥¨¡¢SHINee¤Î¥ª¥ó¥æ(¥¤¡¦¥¸¥ó¥®)¡¢INFINITE¤Î¥¤¡¦¥½¥ó¥è¥ë¡¢¥¥à¡¦¥½¥¦¥©¥ó(GFRIEND½Ð¿È)¡¢¥Ï¥à¡¦¥è¥ó¥¸¡¢¥¤¡¦¥¹¥ß¥ó¤Ê¤É¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç²ñ¤¦¿·Á¯¤Ê´é¤Ö¤ì¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷Í¥¤Î¥¸¥ã¥ó¡¦¥è¥ó¥Ê¥à¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢J:COM STREAM¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶J:COM STREAM¡ÊTELASA¡Ë¡Ø4¡§44 ¡§ Time of Fear ¡Ù»ëÄ°¥Úー¥¸
https://linkvod.myjcom.jp/video/ep00550726?type=group(https://linkvod.myjcom.jp/video/ep00550726?type=group&utm_source=prtimes&utm_campaign=prtimes_250710_4min44sec_detail)
(C) 2024 LOTTE ENTERTAINMENT ¡õ FILM CO. PALACE All Rights Reserved.
¡ÚÇÛ¿®³µÍ×¡Û
¢£¥¿¥¤¥È¥ë
¡Ø4¡§44 ¡§ Time of Fear ¡Ù
2024Ç¯À½ºî¡¿44Ê¬¡¿´Ú¹ñ
¢£ÇÛ¿®Æü
2025Ç¯7·î10Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êJ:COM STREAMÆâTELASA
¤ª¤è¤ÓTELASA¤Ë¤Æ¸«ÊüÂêÆÈÀê¡¦ºÇÂ®ÇÛ¿®
¢£´ÆÆÄ
¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥®¥å¥ó
¢£¥¥ã¥¹¥È
¥ª¥ó¥æ¡ÊSHINee¡Ë¡¢¥¤¡¦¥¹¥ß¥ó¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥è¥ó¥Ê¥à¡¢¥¯¥©¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¡¢¥æ¡¦¥¸¥¨¡ÊLOVELYZ¡Ë¡¢¥Ï¥à¡¦¥è¥ó¥¸¡¢¥¤¡¦¥½¥ó¥è¥ë¡ÊINFINITE¡Ë¡¢¥¥à¡¦¥½¥¦¥©¥ó¡Ê¸µGFRIEND¡Ë¡¢¥¤¥à¡¦¥Ê¥è¥ó¡Ê¸µPRISTIN¡Ë
¢¨µì·¿¥Á¥åー¥Êー¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¤Ï¡¢ºÇ¿·¥Á¥åー¥Êー¡ÊJ:COM LINK¡Ë¤Ë¸ò´¹¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
▶ºÇ¿·¥Á¥åー¥Êー¤Ø¤Î¸ò´¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.jcom.co.jp/campaign/charge_free/?utm_campaign=gs_prtimes_footer_chargefree&utm_medium=referral&utm_source=externalsite)
¡ãJ:COM STREAM ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡ÖJ:COM STREAM¡×¤Ï¡¢J:COM¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¿Íµ¤¤Î¥¢¥Ë¥á¡¦¹ñÆâ³°¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢¤µ¤é¤ËTELASA¡¦Paramount¡Ü¤ÎºîÉÊ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶J:COM STREAM¤Î¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.jcom.co.jp/guide/starter/tv/stream/(https://www.jcom.co.jp/guide/starter/tv/stream/?utm_campaign=gs_prtimes_footer_streamlp&utm_medium=referral&utm_source=externalsite)
¡ÖJ:COM TV ¥·¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡×¤Ê¤é¡¢¡ÖJ:COM STREAM¡×¤È¥é¥¤¥ÖÊüÁ÷¤â½¼¼Â¤ÎÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¥»¥Ã¥È¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
▶J:COM TV ¥·¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.jcom.co.jp/guide/starter/tv/(https://www.jcom.co.jp/guide/starter/tv/?utm_campaign=gs_prtimes_footer_startetv&utm_medium=referral&utm_source=externalsite)