自転車パーツブランド「GORIX」が新商品の、トップチューブ/ステムバッグ(active X21)のXプレゼントキャンペーンを開催!!【～7/14(月)AM11:59まで】
GORIX株式会社
自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。「GORIX」公式Xでは、人気サイクル商品のプレゼントキャンペーンを毎週実施しています!!
「GORIX」公式X → https://twitter.com/gottsuprice(https://twitter.com/gottsuprice)
自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
2025年7月10日(木)～7月14日(月)AM11:59まで
新商品の「トップチューブ/ステムバッグ(active X21)」のXプレゼントキャンペーンを開催!
応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。
「GORIX」公式X → https://twitter.com/gottsuprice(https://twitter.com/gottsuprice)
商品の詳細
商品名：GORIX トップチューブバッグ(active X21)
販売先：
●GORIX公式ストア(楽天) → https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/44659/
●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/44659
●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0DH45CT4K
販売価格：2,399円(税込 送料799円) ＊販売価格は変動することがございます。
商品内容
トップチューブバッグ
サイズ
長さ21cm, 幅11cm, 高さ最大11cm
素材
EVA + PU + TPU(表面防水コーティング)
重量
200g
容量
0.8L
仕様
EVAハードケース (外部衝撃に強い)/5.5-6.8 インチのスマホ対応//タッチスクリーン/防水・防塵性
防水機能
防水撥水生地、TPU防水コーティング、防水ファスナー
付属品
専用ストラップ3本、ボルト3本、ゴムパッド1点、専用マウント1点、六角工具、日本語説明書
マウント対応
円形チューブ φ30-55mm、楕円形チューブ φ35-55mm
適用
ロードバイク、MTBなど幅広く適用