自転車パーツブランド「GORIX」が新商品の、トップチューブ/ステムバッグ(active X21)のXプレゼントキャンペーンを開催!!【～7/14(月)AM11:59まで】

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GORIX株式会社

自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
2025年7月10日(木)～7月14日(月)AM11:59まで


新商品の「トップチューブ/ステムバッグ(active X21)」のXプレゼントキャンペーンを開催!









































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商品の詳細




商品名：GORIX トップチューブバッグ(active X21)



販売先：
●GORIX公式ストア(楽天)　→　https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/44659/
●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/44659


●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0DH45CT4K



販売価格：2,399円(税込 送料799円) ＊販売価格は変動することがございます。



商品内容


トップチューブバッグ


サイズ


長さ21cm, 幅11cm, 高さ最大11cm


素材


EVA + PU + TPU(表面防水コーティング)


重量


200g


容量


0.8L


仕様


EVAハードケース (外部衝撃に強い)/5.5-6.8 インチのスマホ対応//タッチスクリーン/防水・防塵性


防水機能


防水撥水生地、TPU防水コーティング、防水ファスナー


付属品


専用ストラップ3本、ボルト3本、ゴムパッド1点、専用マウント1点、六角工具、日本語説明書


マウント対応


円形チューブ φ30-55mm、楕円形チューブ φ35-55mm


適用


ロードバイク、MTBなど幅広く適用