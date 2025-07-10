【人気イラストレーター・mano mouthが教える】デジタルイラスト講座を7月27日（日）に開催
学校法人呉学園
mano mouth
mano mouth氏の作品は、儚く、繊細でありながら力強さも感じる独自の世界観で注目を集めています。キャラクターデザイン、イラスト、GIFアニメーション、アパレルデザイン、CDジャケット……などなど、幅広いフィールドで活躍中。X（旧Twitter）でもフォロワー7万人を抱える、人気クリエイターです。
講座では着彩方法や進め方など、mano mouth氏の手元を見ながらデジタルイラストの描き方を学べます。この機会にぜひご参加ください。
人気イラストレーター・mano mouthが教える！デジタルイラスト講座
日程：2025年7月27日（日）
時間：13:45～15:45
場所：専門学校日本デザイナー学院
申込：https://ndg.ac.jp/opencampus/9133
mano mouth
フリーイラストレーター。キャラクターデザイン、イラスト、GIFアニメーション、アパレルデザイン、CDジャケットなど、幅広いフィールドのイラストレーションを手掛ける。
X（旧Twitter）:@mano__aaa(https://x.com/mano__aaa?s=20)
Instagram：mano__aaa(https://www.instagram.com/mano__aaa?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D)