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(Ãð2) ¾¦Á¥»°°æ¥°¥ëー¥×¼Ò°÷¤¬¼«¤é¤ÎÇ½ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¡¢¼çÂÎÅª¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë»ö¶È´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤»ö¶È¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¼õ¤±»®¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢2019Ç¯9·î¤è¤êÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿À©ÅÙ¡£
(Ãð3) ¾ÜºÙ¤Ï±¦µ¥ê¥ó¥¯(ISC¤Î¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸)¤ò¤´»²¾È¡§ASCA hopper | ¾Íè±§ÃèÍ¢Á÷¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò(https://innovative-space-carrier.co.jp/asca-hopper.html)