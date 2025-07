『CMPT by Lichen』『Karimoku Re:issue by LICHEN』『wagetsu わ月』が8月13日（水）より発売開始

カリモク家具株式会社

カリモク家具株式会社(本社:愛知県知多郡東浦町、取締役社長:加藤正俊、以下「当社」)は、2025年8月13日(水)より、今年のThe International Contemporary Furniture Fair(以下、ICFF)にて発表した新ブランド『CMPT by Lichen』、『Karimoku Re:issue by LICHEN』と、今年のLos Angeles Design Festivalにて発表した『wagetsuわ月』の国内販売を開始します。全国のカリモク家具取扱店にてご購入いただけるようになります。また、8月13日(水)から8月19日(火)の期間、伊勢丹新宿店本館5階センターパーク/ザ・ステージ#5にて、上記3ブランドの製品が展示・販売されるポップアップイベントが開催されるほか、8月19日(火)から、KARIMOKU RESEARCH CENTERにて各ブランドの一部製品の常設展示を開始します。

『CMPT By Lichen』は、今年のICFFにて初公開した、ニューヨークのデザインスタジオ/インキュベーターであるLichenと共同開発したブランドです。Lichen自身のニューヨークでの暮らしから生まれたニーズを基に、「可動性」「収納性」「モジュール性」をコンセプトとする機能性に溢れたプロダクトを展開します。同じくLichenと共同開発した『Karimoku Re:issue by LICHEN』は、当社のアーカイブから選定したプロダクトを、Lichenの現代的な視点で再編集し、新たな価値を加えて復刻させるブランドです。2025年1月に東京・西麻布のKARIMOKU RESEARCH CENTERにて、1980年代のソファを基にした「ZEソファ」のプロトタイプを初公開し、大きな反響を呼びました。一方、ロサンゼルスを拠点とするデザインスタジオ・WAKA WAKAとのコラボレーションによって誕生した新ブランド『wagetsu わ月』は、日本の伝統的な家具様式を西海岸的なミニマリズムの視点から再解釈することで、2つの文化が交錯する新たな家具のかたち、そしてライフスタイルを提案します。



3ブランドの国内販売開始と併せ、伊勢丹新宿店本館5階センターパーク/ザ・ステージ#5では、8月13日(水)から8月19日(火)の期間、『wagetsu わ月』、『Karimoku Re:issue by LICHEN』、そして日本で初めてのお披露目となる『CMPT by Lichen』の製品を一堂に集めて展示、販売するポップアップイベントが開催されます。また、KARIMOKU RESEARCH CENTERでは、8月19日(火)より、3ブランドの一部製品の常設展示を開始します。LichenとWAKA WAKA、アメリカを拠点とする2つのデザインスタジオとのコラボレーションによって生み出された新しい3つのブランドの世界観と使い心地を、ぜひご体感ください。

・CMPT by Lichen

『CMPT by Lichen』は、ニューヨークで都市生活を営むLichenのメンバー自身の暮らしから着想を得た、「可動性」「収納性」「モジュール性」を核とする家具ブランドです。ブランドの原点は、収納家具でありながら簡易的なスツールとしても使える“Apple Box”のアイディアにあります。単体での使用はもちろん、専用のジョイントパーツによって縦横に自由自在に連結が可能。空間や用途に合わせて柔軟に構成を変えられ、様々なレイアウトを楽しめる、ユニット式家具の新しい形を提案します。『CMPT by Lichen』は、各アイテムが単独でも機能する一方、組み合わせによって拡張性や新たな機能が生まれ、さらなる可能性を引き出します。コンパクトなワンルームから広大な邸宅まで、あらゆる住空間に対応する汎用性と、現代の都市生活に求められる機能美を兼ね備えたプロダクト群です。

1つのアイディアが2つのアイテムへ

本ブランドの開発過程では、1つのアイディアが常に複数のアイテムへと展開されてきました。例えば、「Glass CMPT Table」は、通常のコーヒーテーブルとしての機能はもちろん、天板下に4台の「Apple Box」がぴったりと収まるように設計されており、コーヒーテーブルとしての用途と収納の機能を両立します。ニューヨークの限られた居住空間を前提とした、スペースを有効に活用できる機能性あふれるデザインを、当社の精緻なモノづくりの技術によって具現化しました。

・製品一部紹介

Apple Box



デザイナー:Lichen

塗装色:Pure Chesnut

主材:クリ



サイズ:W254 D254 H508 (mm)

価格:80,300円(税込)

Apple Box Joint※連結用パーツ



デザイナー:Lichen

塗装色:Pure Chesnut

主材:クリ



サイズ:W50 D50 H50 (mm)

価格:8,740円(税込)

※こちらの画像はプロトタイプのため、 製品版とは仕様が異なります

Glass CMPT Table



デザイナー:Lichen

塗装色:Pure Chesnut

主材:クリ、ガラス



サイズ:W1116 D510 H306.5 (mm)

価格:147,400円(税込)

・Karimoku Re:issue by LICHEN

『Karimoku Re:issue by LICHEN』は、当社の往年の製品にLichenならではの新たな解釈を加え、復刻していくブランドです。最初のコレクションとなる「ZEソファ」は、1982年に当社の総合カタログに初掲載され、1982年から1988年にかけて製造されていたモデルです。当時は応接室や会議室などの空間向けにデザインされた、イタリアンモダンの影響を色濃く感じさせる高級レザーソファでしたが、今回Lichenによって、現代における「プライベート空間=日常生活の中でリラックスする場」のためのソファとして生まれ変わりました。シンプルで快適、そしてバランスの取れたプロポーションを備えたデザインは、時代や用途の変化を超えて長く人々に愛される普遍性を持ちます。「時代を超えるデザイン」を追求するLichenが考える「ZEソファ」は、空間に静かな存在感をもたらす家具として再構築されました。その佇まいは、かつての役割を脱ぎ捨て、現代の住まいの中で時代性に縛られない、静かな個性を宿しています。

家具のデザインは、可能な限り原点に近づかなければならないことがあります。私たちは常に過去のデザインを振り返り、現代の生活スタイルにどのように再解釈できるかを考えています。1980年代のソファを2025年におけるタイムレスなデザインに仕上げることは、伝統がいかに新しく適切なものに進化しうるかを示しています。



- Ed Be and Jared Blake of Lichen

・製品一部紹介

ZE Lounge Chair



デザイン監修:Lichen

張地:マハラムモード・ラスト(ファブリック)

ストラダ・オリーブグリーン(レザー)

トスカ・ブラック(レザー)



サイズ:W1100 D930 H660 (mm)

価格:マハラムモード・ラスト 363,000円(税込)

ストラダ・オリーブグリーン 447,700円(税込)

トスカ・ブラック 497,200円(税込)

ZE Sofa 2-seater/3-seater



デザイン監修:Lichen

張地:マハラムモード・ラスト(ファブリック)

ストラダ・オリーブグリーン(レザー)

トスカ・ブラック(レザー)



サイズ:2-seater W2000 D930 H660 (mm)

3-seater W2300 D930 H660 (mm)

価格:2-seater

マハラムモード・ラスト 554,400円(税込)

ストラダ・オリーブグリーン 685,300円(税込)

トスカ・ブラック 765,600円(税込)

3-seater

マハラムモード・ラスト 618,200円(税込)

ストラダ・オリーブグリーン 763,400円(税込)

トスカ・ブラック 854,700円(税込)

ZE Ottoman



デザイン監修:Lichen

張地:マハラムモード・ラスト(ファブリック)

ストラダ・オリーブグリーン(レザー)

トスカ・ブラック(レザー)



サイズ:W730 D730 H390 (mm)

価格:マハラムモード・ラスト 159,500円(税込)

ストラダ・オリーブグリーン 195,800円(税込)

トスカ・ブラック212,300円(税込)

Lichen



Lichen(ライケン)は、Ed BeとJared Blakeによって2017年に設立されたデザインインキュベーター兼スタジオです。家具や空間デザイン、これらの要素との過去と現在の関わり方を探求することを中心に活動しています。



Web : https://www.lichennyc.com Instagram : @lichennyc(https://www.instagram.com/lichennyc/)

・wagetsu わ月

『wagetsu わ月』は、谷崎潤一郎氏が『陰翳礼讃』で喝破した、光と影が織りなす日本の奥ゆかしい美意識を現代の暮らしに昇華させる家具ブランドです。西洋の「明るさ」を追求する文化とは異なり、日本人は障子を通す柔らかな光、そしてそこに生まれる奥行きのある影の中にこそ、静かな安らぎと真の豊かさを見出してきました。月が間接的に夜を照らし、様々な表情を魅せるように、『wagetsu わ月』の家具は、空間の陰影を慈しみ、そこに佇む人々の感性に深く響く存在を目指します。

WAKA WAKAならではのデザイン、カリモク家具の多彩な技術

『wagetsu わ月』は、「日本の伝統的な和家具の形式を踏襲しつつも、欧米人でも自然に使うことのできる家具」を目指して開発されたブランドです。代表的な和家具である座椅子をはじめ、セットで使用できる座卓やパーティション、コーヒーテーブル、チェアなど、多彩なアイテムを展開します。いずれのアイテムもWAKA WAKAならではのユニークなプロポーションと色彩感覚が際立っており、造詣的な個性が空間に静かな強さをもたらします。また、座面の張り込みをはじめとする高度な木工と縫製の技術、繊細なグラフィックを木材にプリントする「リアルコート」、そして鏡面のような艶を実現する「ポリエステル樹脂磨き塗装」など、当社が長年にわたり培ってきた製造技術が随所に活かされています。『wagetsu わ月』は、日本と欧米の文化、WAKA WAKAの独自のデザイン言語、そして当社のモノづくりの技術の融合によって生まれた、“新たに解釈された日常の家具”です。

・製品一部紹介

Low Connection Chair



デザイナー:WAKA WAKA

塗装色:Sorbet / Dove Gray

主材:ブナ



サイズ:W584 D532 H622 (mm)

価格:363,000円(税込)

Bi-level Oval Table



デザイナー:WAKA WAKA

塗装色:天板Silver Pink、脚Clear

主材:MDF、ナラ



サイズ:W1500 D700 H375 (mm)

価格:550,000円(税込)

Polka Dot Dining Table

デザイナー:WAKA WAKA

塗装色:Pure Oak

主材:ナラ



サイズ:W1900 D900 H730 (mm)

価格:550,000円(税込)





Silhouette Dining Chair

デザイナー:WAKA WAKA

塗装色:Pure Oak

主材:ナラ



サイズ:W460 D535 H830 (mm)

価格:198,000円(税込)

WAKA WAKA



奥田慎一郎氏が木製家具や機能的なオブジェクトをハンドクラフトで手掛けるロサンゼルスを拠点としたデザインスタジオ。作られる作品は、座るオブジェのコンセプトから実用的なオブジェクト、そして空間デザインまでと多岐にわたる。そのどれもがシンプルさ、繊細なディテール、そしてユニークなプロポーションに対する独自の解釈を表現している。



Web:https://wakawaka.world Instagram:@wakawakainc(https://www.instagram.com/wakawakainc/)

展示・販売情報

ポップアップイベント「New Tradition」



会期:2025年8月13日(水)~2025年8月19日(火)

営業時間:10:00 - 20:00

会場:伊勢丹新宿店本館5階センターパーク/ザ・ステージ#5

〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目14-1

KARIMOKU RESEARCH CENTER 常設展示



展示開始日:2025年8月19日(火)

営業時間:12:00 - 18:00

住所:〒106-0031 東京都港区西麻布2丁目24-2

電話:03-6433-5995

営業日:月曜日- 金曜日・祝日(土・日休業)

休館日:不定休

アクセス:東京メトロ表参道駅A5番出口より徒歩10分

Web:https://karimoku-research.com Instagram:@karimoku_research(https://www.instagram.com/karimoku_research/)

各ブランドの製品ラインナップや、伊勢丹新宿店本館5階センターパーク/ザ・ステージ#5でのポップアップイベント、KARIMOKU RESEARCH CENTERでの展示情報の詳細は、下記の各ブランド特設サイトにて随時お知らせします。



・『CMPT by Lichen』特設サイト:https://cmpt.karimoku.com/

・『Karimoku Re:issue by LICHEN』特設サイト:https://reissue.karimoku.com/

・『wagetsu わ月』特設サイト:https://wagetsu.karimoku.com



※日本語版は8月上旬に公開予定です。

カリモク家具の起源は、創業者の加藤正平が長年続く材木屋を引き継ぎ、愛知県刈谷市で小さな木工所を始めた1940年に遡る。様々な木製品を生産することで技術を磨き、1960年代に入ると、自社製の木製家具の販売を開始。高度な機械の技術と職人の技を融合させる「ハイテク&ハイタッチ」という製造コンセプトを掲げて木材生産分野における土台を作りあげ、日本を代表する木製家具メーカーへと成長を遂げる。



Web:https://www.karimoku.co.jp/

Instagram:@karimoku_official(https://www.instagram.com/karimoku_official/)

公式HP プレスリリース一覧はこちら :https://www.karimoku.co.jp/index.cgi?mode=press_item